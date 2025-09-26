Fél évvel a lefújt esküvője után kiderült: Sydney Sweeney újra szerelmes

Idén márciusban hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy Sydney Sweeney és vőlegénye Jonathan Davino lefújta az esküvőjét, majd szakított egymással. Azóta keveset tudni az Eufória sztárjának magánéletéről, az azonban biztos, hogy számtalan férfival hozták őt összefüggésbe az elmúlt hónapokban. Ezekről pletykákról azonban kiderült, hogy csupán a bulvársajtó koholmányai voltak. Egészen mostanáig: tegnap este a 28 éves Sydney Sweeney-t lencsevégre kapták miközben Scooter Braunnal randevúzott egy Los Angeles-i étteremben. A romantikus találkozóról több fotó is készült.

Sydney Sweeney újra szerelmes: egy világhírű producer rabolta el a szívét

Forrás: Northfoto

Sydney Sweeney randipartnere nem mindennapi férfi

Hirtelen nem mond neked semmit Scooter Braun neve? Segítünk. Ő egy 44 éves amerikai üzletember és zenei producer, akinek számtalan világhírű sztár felfedezését köszönhetjük. Ő volt Ariana Grande és Justin Bieber ügynöke is, valamint a lemezkiadója gyártott slágereket Kanye Westnek is. Elvált, három gyermek édesapja, és ismer szinte mindenkit Hollywoodban. Nem véletlen, hogy meghívást kapott Jeff Bezos luxusesküvőjére is, ahol már Sydney Sweeney-vel sétálgatott Velence utcáin:

Úgy látszik, hogy azóta románc alakult ki a találkozásukból, ugyanis a PageSix arról számolt be, hogy több olvasójuk is megerősítette, hogy Braun és Sweeney rendszeresen randevúzgat Los Angelesben: