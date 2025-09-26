Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 26., péntek Jusztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
románc

Fél évvel a lefújt esküvője után kiderült: Sydney Sweeney újra szerelmes

románc eufória sorozat randevúzik Sydney Sweeney
Life.hu
2025.09.26.
A világ egyik legdögösebb színésznőjét egy titokzatos férfi oldalán kapták lencsevégre egy romantikus randiesten. Sydney Sweeney a szemtanúk szerint ragyogott a boldogságtól.

Idén márciusban hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy Sydney Sweeney és vőlegénye Jonathan Davino lefújta az esküvőjét, majd szakított egymással. Azóta keveset tudni az Eufória sztárjának magánéletéről, az azonban biztos, hogy számtalan férfival hozták őt összefüggésbe az elmúlt hónapokban. Ezekről pletykákról azonban kiderült, hogy csupán a bulvársajtó koholmányai voltak. Egészen mostanáig: tegnap este a 28 éves Sydney Sweeney-t lencsevégre kapták miközben Scooter Braunnal randevúzott egy Los Angeles-i étteremben. A romantikus találkozóról több fotó is készült.

Picture MUST credit: Dr Squatch Big chested movie star Sydney Sweeney looks magi — starring as a genie for a men’s body wash commercial. The actress, 27, who starred in film Madame Web and romcom Anyone But You as well as TV series Euphoria, is the face of US bath time product Dr Squatch. And a new campaign sees her sitting in a bubble bath lecturing “ dirty little boys” in a cheeky dig at her own sex appeal. Holding up the product blonde Sydney tells her audience: “Hello you dirty little boys. “Are you interested in my body……..wash ? “Well you can't have it because this isn't for boys, it's for men and real men don't use cheap commercial body washes labeled by the FDA (US food and drug administration) as a synthetic cleanser/ “This is Dr Squatch natural body wash. It uses a real soap formula with ingredients from Mother Nature herself. “And with long lasting natural aromas like wood barrel Bourbon, Pine Tar, Coconut Castaway and Fresh Falls you'll finally get the attention you deserve. “ So go to drsquatch.com today and quit being a dirty little boy.” Picture supplied by JLPPA
Sydney Sweeney újra szerelmes: egy világhírű producer rabolta el a szívét
Forrás:  Northfoto 

Sydney Sweeney randipartnere nem mindennapi férfi

Hirtelen nem mond neked semmit Scooter Braun neve? Segítünk. Ő egy 44 éves amerikai üzletember és zenei producer, akinek számtalan világhírű sztár felfedezését köszönhetjük. Ő volt Ariana Grande és Justin Bieber ügynöke is, valamint a lemezkiadója gyártott slágereket Kanye Westnek is. Elvált, három gyermek édesapja, és ismer szinte mindenkit Hollywoodban. Nem véletlen, hogy meghívást kapott Jeff Bezos luxusesküvőjére is, ahol már Sydney Sweeney-vel sétálgatott Velence utcáin:

@mummybossadventure This is when I spotted Sydney Sweeney & @Amélie Tremblay and @Scooter Braun In Venice for Jeff Bezos and @LaurenSánchezBezos Wedding Saturday Afternoon. What did we think of their outfits?! I personally LOVED Amelie’s outfit and thought Syndey Sweeneys was a little boring. #sydneysweeney #amelietremblay #jeffbezos #laurensanchez #jeffbezoswedding #venice #fyp #scooterbraun ♬ original sound - mummybossadventure

Úgy látszik, hogy azóta románc alakult ki a találkozásukból, ugyanis a PageSix arról számolt be, hogy több olvasójuk is megerősítette, hogy Braun és Sweeney rendszeresen randevúzgat Los Angelesben:

Sydney Sweeney dekoltázsa vonzotta a tekinteteket: ezek voltak az Emmy-díjátadó legbevállalósabb ruhái

Idén is sok olyan sztár lépett a vörös szőnyegre, akik bevállalós öltözékükkel irányították magukra a reflektorfényt.

Titokzatos pasival romantikázott Sydney Sweeney

Az Eufória sztárja a barátaival ment egy tóparti kirándulásra, ahol végül egy jóképű ismeretlennel kettesben romantikázott. A titokzatos férfi és Sydney Sweeney boldognak tűnt.

Eladta a fürdővizét az Eufória sztárja - Sydney Sweeney erősen feszegeti a jóízlés határait

Luxusra vágysz? Mit szólnál Sydney Sweeney fürdővizéhez? Nem, ez nem egy sorozat epizód. Az Eufória sztárja a saját fürdővizét reklámozza.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu