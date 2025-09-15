Sydney Sweeney dekoltázsa vonzotta a tekinteteket: ezek voltak az Emmy-díjátadó legbevállalósabb ruhái

Lezajlott az Emmy 2025-ös díjátadója, és a hihetetlen sikerek mellett a megjelenések is történelmet írtak. A rendezvény a film- és sorozatipar egyik legnívósabb eseménye, amire a világsztároknak alkalomhoz illően kell öltözniük. A vörös szőnyegen idén is divat volt a merész, meztelen megjelenések, és az alakokat kiemelő estélyi ruhák. Nézd meg, mely hírességek voltak a legbevállalósabb idén!

Íme, az Emmy 2025-ös díjátadójának legextrább ruhái

Íme, az Emmy 2025-ös gálájának legizgalmasabb divatpillanatai

Jenna Ortega vitte el idén a legextravagánsabb ruha címet, hiszen egy drágakövekkel díszített, láncos felsőt viselt, egy magasan felvágott fekete szoknyával. A 22 éves színésznő ruháját Givenchy tervezte, amihez egy Christian Louboutin platformos magas sarkút párosított.

Jenna Ortega az Emmy 2025-ös díjátadóján

Catherine Zeta-Jones egy fekete, áttetsző csipke estélyiben jelent meg az Emmy-díjátadón, ami kihangsúlyozta sportos alakját. A ruha felső része főzőből állt, míg a szoknya egy flitteres, csillogó anyagból készült. Az 55 éves színésznő gótikus ruháját Yara Shoemaker Couture tervezte.

Catherine Zeta-Jones az Emmy-gálán

Rita Ora csillogó dekoltázsára irányult a legtöbb figyeem. Az egyszerűnek tűnő krémszínű ruhát Miu Miu tervezte. Az énekes megmutatta, hogy nemcsak a popban, de a divatban is képes bizonyítani tehetségét.

Rita Ora egyszerű ruhát választott

Sydney Sweeney vérvörös estélyi ruháját Oscar de la Renta tervezte. A testre simuló ruhát egy hozzá passzoló stólával egészítették ki.

Sydney Sweeney ruhája

Kristen Bell egy hátul mélyen dekoltált ruhában mutatta meg sportos alakját. A nude ruhát Giorgio Armani tervezte, és tökéletesen illet a magas hangvételű eseményre.