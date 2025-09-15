Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sydney Sweeney dekoltázsa vonzotta a tekinteteket: ezek voltak az Emmy-díjátadó legbevállalósabb ruhái

Getty Images North America - Kevin Mazur
világsztárok Emmy-díjátadó vörös szőnyeg
Idén is sok olyan sztár lépett a vörös szőnyegre, akik bevállalós öltözékükkel irányították magukra a reflektorfényt. Ezek voltak az Emmy 2025-ös díjátadójának legvillantósabb ruhái.

Lezajlott az Emmy 2025-ös díjátadója, és a hihetetlen sikerek mellett a megjelenések is történelmet írtak. A rendezvény a film- és sorozatipar egyik legnívósabb eseménye, amire a világsztároknak alkalomhoz illően kell öltözniük. A vörös szőnyegen idén is divat volt a merész, meztelen megjelenések, és az alakokat kiemelő estélyi ruhák. Nézd meg, mely hírességek voltak a legbevállalósabb idén!

az Emmy 2025-ös díjátadójának legextrább ruhái
Íme, az Emmy 2025-ös díjátadójának legextrább ruhái
Forrás:  Getty Image

Íme, az Emmy 2025-ös gálájának legizgalmasabb divatpillanatai

Jenna Ortega vitte el idén a legextravagánsabb ruha címet, hiszen egy drágakövekkel díszített, láncos felsőt viselt, egy magasan felvágott fekete szoknyával. A 22 éves színésznő ruháját Givenchy tervezte, amihez egy Christian Louboutin platformos magas sarkút párosított. 

jenna ortega
Jenna Ortega az Emmy 2025-ös díjátadóján
Forrás:  Getty Image

Catherine Zeta-Jones egy fekete, áttetsző csipke estélyiben jelent meg az Emmy-díjátadón, ami kihangsúlyozta sportos alakját. A ruha felső része főzőből állt, míg a szoknya egy flitteres, csillogó anyagból készült. Az 55 éves színésznő gótikus ruháját Yara Shoemaker Couture tervezte. 

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones az Emmy-gálán
Forrás:  Getty Image

Rita Ora csillogó dekoltázsára irányult a legtöbb figyeem. Az egyszerűnek tűnő krémszínű ruhát Miu Miu tervezte. Az énekes megmutatta, hogy nemcsak a popban, de a divatban is képes bizonyítani tehetségét. 

rita ora
Rita Ora egyszerű ruhát választott
Forrás:  Getty Image

Sydney Sweeney vérvörös estélyi ruháját Oscar de la Renta tervezte. A testre simuló ruhát egy hozzá passzoló stólával egészítették ki. 

sydney sweeney
Sydney Sweeney ruhája
Forrás: Getty Images North America

Kristen Bell egy hátul mélyen dekoltált ruhában mutatta meg sportos alakját. A nude ruhát Giorgio Armani tervezte, és tökéletesen illet a magas hangvételű eseményre. 

Kristen Bell at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Kristen Bell a 77. Emmy-gálán
Forrás: Variety

