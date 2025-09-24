Szoboszlai Dominik családja: először pózolt közösen kislányával a Liverpool focistája

Nem is lehetne ennél boldogabb éve Szoboszlai Dominiknak: a karrierjében és a magánéletében is a csúcsra jutott. Alapemberré vált a világ egyik legjobb focicsapatában a Liverpoolban, feleségül vette a barátnőjét Buzsik Borkát, majd megszületett a szerelmük közös gyümölcse is. Szoboszlai Dominik családja most először pózolt közösen a kamerának, és a képet elnézve irigykedve bámuljuk, hogy mennyire boldog a háromfősre bővült csapat.
Szoboszlai Dominik családi fotóját 1 óra alatt több, mint 150 ezren lájkolták, ami nem véletlen, ugyanis ez volt az első olyan kép, amelyen minden családtag közösen pózolt a kamerának. Szoboszlai Dominik gyereke már hatalmasat nőtt az elmúlt hetekben, és a képek alapján a büszke apuka is ragyog a boldogságtól, amikor vele töltheti a szabadidejét. Az első gyermekét világra hozó Buzsik Borka pedig már most visszanyerte az eredeti alakját, és simán versenyben van a leggyönyörűbb kisgyermekes anyuka címért.
Szoboszlai Dominikék első közös családi fotóját itt tudjátok megtekinteni:
