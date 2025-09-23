Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
átváltozás

Szoboszlai Dominik elment végre fodrászhoz, de nem az történt, amit vártunk

átváltozás Szoboszlai Dominik szakáll
Life.hu
2025.09.23.
Szoboszlai Dominik újra a figyelem középpontjába került – ezúttal azonban nem különleges tehetsége, hanem a külseje miatt. A Liverpool sztárjának hónapok óta hosszú a haja, és ez megosztja a rajongókat, egyesek szerint jól áll neki a rockerstílus, mások viszont ápolatlannak tartják, és úgy vélik, szakállal együtt inkább ősemberes hatást kelt.

Most azonban sokan örültek annak, hogy végre fordulat jöhet! Egy népszerű angol borbélyüzlet ugyanis videót osztott meg Szoboszlai Dominikről, amint fodrászszékükben ül. A felvétel alatt megkérdezték a követőiket, mit gondolnak: a szakállát vagy a haját vágatja-e le a focista? A találgatások persze azonnak megindultak.

Annyi biztos, Szoboszlai Dominik szeptember 17-án még így nézett ki: 

Szoboszlai Dominik az Atlético Madrid elleni mérkőzés után 2025. szeptember 17-én.
Szoboszlai Dominik az Atlético Madrid elleni mérkőzés után 2025. szeptember 17-én.
Forrás: AFP

Szoboszlai Dominik fodrásznál volt

Sokan biztosra vették, hogy Szoboszlai Dominik végre rövidre vágatja a haját. Ám a végeredmény mindenkit meglepett: a frizuráján mindössze apró igazítás történt, hosszú tincsei megmaradtak, viszont a szakálla a kétnapos felvételen sokkal rövidebb és ápoltabb, mint a fenti fotón - szúrta ki a Borsonline.

@barbersno1 RATE the hair and beard ? ❤️👍 Dominik Szoboszlai @Liverpool FC #lfc #ynwa #fpy ##football #hair ♬ оригінальний звук - N

 

A drasztikus hajvágás elmaradt, így sok rajongó továbbra is várja napot, amikor Szoboszlai Dominik végre ismét így fog kinézni: 

Liverpool's Dominik Szoboszlai during the UEFA Europa League Group E football match between Toulouse FC (TFC) and Liverpool at the Stadium de Toulouse, France, on November 9, 2023. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto) (Photo by Ibrahim Ezzat / NurPhoto via AFP)
Forrás: NurPhoto

Szerinted melyik haj áll jobban Szoboszlainak?

Rod Stewart házassága majdnem összeomlott – felesége árulta el, mi sodorta őket a válás szélére

Penny Lancaster meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy majdnem elvált világsztár férjétől. A most 80 éves Rod Stewart ugyanis sokáig nem akart több gyereket, ez pedig majdnem szakításhoz vezetett.

Katalin hercegné és Vilmos herceg kirúgott a hámból: olyan vad volt a buli, hogy a szomszédok sem tudtak aludni

Vilmos herceg és Katalin hercegné a hétvégén nem mindennapi társasági eseményen vettek részt: James Matthews, Pippa Middleton férje 50. születésnapját ünnepelték egy fényűző partin.

Minden csillagjegynek lesznek szerencsétlen napjai az év végéig – Mutatjuk, melyek ezek!

Bár 2025 eddig sokak számára ígéretesen alakult, lesznek olyan napok, amikor a csillagok inkább ellenünk fordulnak. Félreértések, belső feszültség, apró, de bosszantó akadályok – mind arra figyelmeztetnek, hogy érdemes óvatosnak lennünk. Mutatjuk, mikor kell különösen résen lenni az egyes csillagjegynek az év végéig.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu