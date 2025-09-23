Szoboszlai Dominik elment végre fodrászhoz, de nem az történt, amit vártunk

Most azonban sokan örültek annak, hogy végre fordulat jöhet! Egy népszerű angol borbélyüzlet ugyanis videót osztott meg Szoboszlai Dominikről, amint fodrászszékükben ül. A felvétel alatt megkérdezték a követőiket, mit gondolnak: a szakállát vagy a haját vágatja-e le a focista? A találgatások persze azonnak megindultak.



Annyi biztos, Szoboszlai Dominik szeptember 17-án még így nézett ki:

Szoboszlai Dominik az Atlético Madrid elleni mérkőzés után 2025. szeptember 17-én.

Forrás: AFP

Szoboszlai Dominik fodrásznál volt

Sokan biztosra vették, hogy Szoboszlai Dominik végre rövidre vágatja a haját. Ám a végeredmény mindenkit meglepett: a frizuráján mindössze apró igazítás történt, hosszú tincsei megmaradtak, viszont a szakálla a kétnapos felvételen sokkal rövidebb és ápoltabb, mint a fenti fotón - szúrta ki a Borsonline.

A drasztikus hajvágás elmaradt, így sok rajongó továbbra is várja napot, amikor Szoboszlai Dominik végre ismét így fog kinézni: