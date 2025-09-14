Rafinált szexi ruhát vállal be Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars második adásában

Kiss Márk és Liptai Claudia első találkozása még a Megasztár egyik korai szériája alatt történt, aztán a sors úgy hozta, hogy egyre többször, egyre több produkcióban dolgoztak együtt.

Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként tündököl

Forrás: TV2

A divattervező-stylist és Liptai Claudia több, mint 10 éve ismerik egymást

„Liptai Claudiával dolgozni azért fantasztikus, mert nagyon kreatív, és szeret a tervezési folyamatban is részt venni. Hobbija az öltözködés, a szépségápolás és érdekli divat. Amikor mutatok neki terveket, abszolút érti, miről beszélek, tehát gyakorlatilag egy nyelvet beszélünk” – kezdi Kiss Márk, majd így folytatja:

„Mielőtt ez a Sztárban sztár All Stars évad elkezdődött, összeültünk, mindketten hoztuk a saját ötleteinket, és együtt tervezgettük, milyen anyagok és szettek lennének a legjobbak. Máskor is így csináltuk, hiszen nem először dolgozunk együtt. Amikor a fazon iránya megvan, elmegyünk együtt a textilboltba. Van egy nagyon kedves eladó, aki, mire odaérünk, felsorakoztatja a szebbnél szebb anyagokat, nekünk pedig nincs más dolgunk, mint belevetni magunkat a felhozatalba.”

A nyitóepizódban a zsűritagok szettjeinél a fekete, a fehér és az arany színek domináltak, Liptai Claudia konkrétan egy csodálatos fehér selyem overált viselt, ami a vállról indulva olyan hatást keltett, mint az ókori római császárok viselete. A következő adásra a divattervező-stylist egy fekete ruhát álmodott meg neki, amiről így nyilatkozott:

„Teljesen fekete lesz a ruha, de nyilván vittem bele egy kis „csavart”. Claudia szettjének az esszenciáját a letisztultság és a geometrikus vonalvezetés adja – ilyet még nem lehetett rajta látni, pedig sok ruhán vagyunk már túl.”

Márk, amikor zsűritagot vagy műsorvezetőt öltöztet, elsősorban arra koncentrál, hogy aki viseli, jól érezze magát a ruháiban, még akkor is, ha néha megpróbálja feszegetni kicsit a határaikat.

„Mivel Claudia órákon át a zsűripultnál ül, kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy az a bizonyos „plusz” a ruhán a pult feletti részre koncentrálódjon. A szeptember 14-i adásban a fekete ruha felső részének áttetszőségével játszunk majd, és Claudiával azt találtuk ki erre az évadra, hogy minden szettnél használunk fej- vagy hajdíszt is.”

Liptai Claudia az utóbbi hónapokban több, mint 10 kilót adott le, így adódik a kérdés, kihasználja-e ezt az adottságot most a stylist.