Rafinált szexi ruhát vállal be Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars második adásában

stílus ruhacsoda Liptai Claudia
Jónás Ágnes
2025.09.14.
Az elmúlt évek egyik legnézettebb TV2-produkciója, a Sztárban Sztár All Stars szeptember 7-én robbant be újra a képernyőkre. Az ország házibulijának is tartott showműsor 11. szériájában az egyik zsűritag, Liptai Claudia megjelenéséért Kiss Márk divattervező-stylist felel, aki most beavat minket a kulisszákba és néhány dolgot elárul arról is, mire számíthatunk szettek tekintetében a szeptember 14-i epizódban.

Kiss Márk és Liptai Claudia első találkozása még a Megasztár egyik korai szériája alatt történt, aztán a sors úgy hozta, hogy egyre többször, egyre több produkcióban dolgoztak együtt. 

Liptai Claudia
Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként tündököl 
Forrás: TV2

A divattervező-stylist és Liptai Claudia több, mint 10 éve ismerik egymást

Liptai Claudiával dolgozni azért fantasztikus, mert nagyon kreatív, és szeret a tervezési folyamatban is részt venni. Hobbija az öltözködés, a szépségápolás és érdekli divat. Amikor mutatok neki terveket, abszolút érti, miről beszélek, tehát gyakorlatilag egy nyelvet beszélünk” – kezdi Kiss Márk, majd így folytatja:

„Mielőtt ez a Sztárban sztár All Stars évad elkezdődött, összeültünk, mindketten hoztuk a saját ötleteinket, és együtt tervezgettük, milyen anyagok és szettek lennének a legjobbak. Máskor is így csináltuk, hiszen nem először dolgozunk együtt. Amikor a fazon iránya megvan, elmegyünk együtt a textilboltba. Van egy nagyon kedves eladó, aki, mire odaérünk, felsorakoztatja a szebbnél szebb anyagokat, nekünk pedig nincs más dolgunk, mint belevetni magunkat a felhozatalba.”

A nyitóepizódban a zsűritagok szettjeinél a fekete, a fehér és az arany színek domináltak, Liptai Claudia konkrétan egy csodálatos fehér selyem overált viselt, ami a vállról indulva olyan hatást keltett, mint az ókori római császárok viselete. A következő adásra a divattervező-stylist egy fekete ruhát álmodott meg neki, amiről így nyilatkozott:

Teljesen fekete lesz a ruha, de nyilván vittem bele egy kis „csavart”. Claudia szettjének az esszenciáját a letisztultság és a geometrikus vonalvezetés adja – ilyet még nem lehetett rajta látni, pedig sok ruhán vagyunk már túl.

Márk, amikor zsűritagot vagy műsorvezetőt öltöztet, elsősorban arra koncentrál, hogy aki viseli, jól érezze magát a ruháiban, még akkor is, ha néha megpróbálja feszegetni kicsit a határaikat. 

„Mivel Claudia órákon át a zsűripultnál ül, kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy az a bizonyos „plusz” a ruhán a pult feletti részre koncentrálódjon. A szeptember 14-i adásban a fekete ruha felső részének áttetszőségével játszunk majd, és Claudiával azt találtuk ki erre az évadra, hogy minden szettnél használunk fej- vagy hajdíszt is.”

Liptai Claudia az utóbbi hónapokban több, mint 10 kilót adott le, így adódik a kérdés, kihasználja-e ezt az adottságot most a stylist. 

Természetesen igen. Egyaránt láthatják a nézők őt szexi nőies és lezserebb ruhákban – szerencsére mindkét típusú öltözékben jól érzi magát, emellett nagyon szereti a férfi öltözködésből átvett elemeket.

És hogy hogyan kezeli a külföldön is befutott stylist a ruhakölteményekre vonatkozó kritikákat? Hát így:

Nemigen olvasom őket, de persze néha a szeme elé kerül egy-egy, amiken inkább szórakozni szokott, mint megsértődni. Annak viszont kifejezetten örülök, amikor egy szett megosztóvá válik, hiszen ez azt jelenti, hogy a ruha minden lett, csak nem unalmas. A divatnak és az öltözködésnek pont ez a célja a funkcionalitáson túl: üzenjen és megmozgasson valamit a nézőkben.

A szeptember 7-i nyitóepizódban Dér Heni, Király Viktor, Nótár Mary, Nagy Adri, Vásáry André, Wolf Kati, Vavra Bence, Freddie, Veréb Tomi, Kocsis Tibor, Völgyi Zsuzsi és Galambos Dorina mérkőztek meg. A Sztárban sztár All stars Wolf Kati, Galamos Dorina, Kocsis Tibor és Nagy Adri számára véget ért. 

A Sztárban sztár All stars szeptember 14-én is látványos átalakulásokkal, ikonikus slágerekkel és vérre menő versennyel tartja izgalomban a nézőket és a versenyzőket, a végén pedig kiderül, ki nyeri el a legsokoldalúbb előadó címet.

