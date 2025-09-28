A két ördög együtt: Meryl Streep és Anna Wintour végre találkoztak − VIDEÓ

Ha mindig is szeretted volna látni, ahogy Az ördög Pradát visel fikciója összeér a valósággal, most teljesülhetett a vágyad. A milánói divathéten ugyanis Meryl Streep, a legendás Miranda Priestly megformálója, élőben is találkozott Anna Wintourral, a Vogue mindenható főszerkesztőjével.

Stanley Tucci és Meryl Streep együtt jelent meg a divatbemutatón.

Forrás: GC Images

Amikor Miranda Priestly - vagyis Meryl Streep és Anna Wintour találkozik – Divattörténelmi pillanat Milánóban

A pillanat egyszerre volt szürreális és ikonikus. A két nő mosolyogva ölelkezett össze, mintha csak egy filmjelenet elevenedne meg előttünk. Wintour még egy kis csipkelődő megjegyzést is elejtett:

„Hogy vagy? El sem hiszem, hogy New Yorkból iderepültél!”

– utalva Streep nem mindennapi látogatására.

És persze a divat sem maradt háttérben. Streep egy bézs árnyalatú, leopárdmintás övvel megkötött Dolce & Gabbana ballonkabátban érkezett, nude magassarkúval és elegáns kézitáskával. Wintour pedig hű maradt saját stílusához, virágmintás ruháját a védjegyének számító óriási napszemüveg egészítette ki. A divatvilág két véglete, mégis tökéletes harmóniában.

A jelenetnél több sztár is tiszteletét tette, méghozzá nem is akár kik. Stanley Tucci és Simone Ashley Streep oldalán érkezett, míg Naomi Campbell a kifutón biztosította, hogy az esemény tényleg örökre beíródjon a divattörténelembe.

Nem véletlen, hogy sokaknak rögtön eszébe jutott a kérdés:

Vajon ez a találkozó csak a divathétnek szólt, vagy már a készülő Az ördög Pradát visel 2 promóciója is benne van a háttérben?

Bár hivatalos megerősítés nincs, a rajongók fantáziája egyből beindult.

Egy biztos, hogy már nagy előkészületek zajlanak a folytatás forgatása körül, és ha a film csak feleannyira lesz ikonikus, mint ez a milánói pillanat, akkor minden divatőrültnek kötelező program lesz a moziban.