A két ördög együtt: Meryl Streep és Anna Wintour végre találkoztak − VIDEÓ

Ha mindig is szeretted volna látni, ahogy Az ördög Pradát visel fikciója összeér a valósággal, most teljesülhetett a vágyad. A milánói divathéten ugyanis Meryl Streep, a legendás Miranda Priestly megformálója, élőben is találkozott Anna Wintourral, a Vogue mindenható főszerkesztőjével.
A pillanat egyszerre volt szürreális és ikonikus. A két nő mosolyogva ölelkezett össze, mintha csak egy filmjelenet elevenedne meg előttünk. Wintour még egy kis csipkelődő megjegyzést is elejtett:
„Hogy vagy? El sem hiszem, hogy New Yorkból iderepültél!”
– utalva Streep nem mindennapi látogatására.
És persze a divat sem maradt háttérben. Streep egy bézs árnyalatú, leopárdmintás övvel megkötött Dolce & Gabbana ballonkabátban érkezett, nude magassarkúval és elegáns kézitáskával. Wintour pedig hű maradt saját stílusához, virágmintás ruháját a védjegyének számító óriási napszemüveg egészítette ki. A divatvilág két véglete, mégis tökéletes harmóniában.
A jelenetnél több sztár is tiszteletét tette, méghozzá nem is akár kik. Stanley Tucci és Simone Ashley Streep oldalán érkezett, míg Naomi Campbell a kifutón biztosította, hogy az esemény tényleg örökre beíródjon a divattörténelembe.
Nem véletlen, hogy sokaknak rögtön eszébe jutott a kérdés:
Vajon ez a találkozó csak a divathétnek szólt, vagy már a készülő Az ördög Pradát visel 2 promóciója is benne van a háttérben?
Bár hivatalos megerősítés nincs, a rajongók fantáziája egyből beindult.
Egy biztos, hogy már nagy előkészületek zajlanak a folytatás forgatása körül, és ha a film csak feleannyira lesz ikonikus, mint ez a milánói pillanat, akkor minden divatőrültnek kötelező program lesz a moziban.
