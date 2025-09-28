Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 28., vasárnap Vencel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Az Ördög Pradát visel

A két ördög együtt: Meryl Streep és Anna Wintour végre találkoztak − VIDEÓ

TIDNY-253 - TheImageDirect.com
Az Ördög Pradát visel Anna Wintour Meryl Streep
Life.hu
2025.09.28.
A filmvászon életre kelt! Miranda Priestly vagyis Meryl Streep végre találkozott az igazi mivoltával, Anna Wintourral. Hogy reagált az egyik ördög a másikra?

Ha mindig is szeretted volna látni, ahogy Az ördög Pradát visel fikciója összeér a valósággal, most teljesülhetett a vágyad. A milánói divathéten ugyanis Meryl Streep, a legendás Miranda Priestly megformálója, élőben is találkozott Anna Wintourral, a Vogue mindenható főszerkesztőjével.

Stanley Tucci és Meryl Streep együtt jelent meg a divatbemutatón.
Stanley Tucci és Meryl Streep együtt jelent meg a divatbemutatón. 
Forrás: GC Images

Amikor Miranda Priestly - vagyis Meryl Streep és Anna Wintour találkozik – Divattörténelmi pillanat Milánóban

A pillanat egyszerre volt szürreális és ikonikus. A két nő mosolyogva ölelkezett össze, mintha csak egy filmjelenet elevenedne meg előttünk. Wintour még egy kis csipkelődő megjegyzést is elejtett: 

„Hogy vagy? El sem hiszem, hogy New Yorkból iderepültél!” 

– utalva Streep nem mindennapi látogatására.

És persze a divat sem maradt háttérben. Streep egy bézs árnyalatú, leopárdmintás övvel megkötött Dolce & Gabbana ballonkabátban érkezett, nude magassarkúval és elegáns kézitáskával. Wintour pedig hű maradt saját stílusához, virágmintás ruháját a védjegyének számító óriási napszemüveg egészítette ki. A divatvilág két véglete, mégis tökéletes harmóniában.

A jelenetnél több sztár is tiszteletét tette, méghozzá nem is akár kik. Stanley Tucci és Simone Ashley Streep oldalán érkezett, míg Naomi Campbell a kifutón biztosította, hogy az esemény tényleg örökre beíródjon a divattörténelembe.

Nem véletlen, hogy sokaknak rögtön eszébe jutott a kérdés: 

Vajon ez a találkozó csak a divathétnek szólt, vagy már a készülő Az ördög Pradát visel 2 promóciója is benne van a háttérben? 

Bár hivatalos megerősítés nincs, a rajongók fantáziája egyből beindult.

Egy biztos, hogy már nagy előkészületek zajlanak a folytatás forgatása körül, és ha a film csak feleannyira lesz ikonikus, mint ez a milánói pillanat, akkor minden divatőrültnek kötelező program lesz a moziban.

Anna Wintour végre megszólalt: ezt gondolja Az ördög Pradát visel filmről

Végre megszólalt a Vogue ikonja! Anna Wintour több mint 15 év hallgatás után elárulta, mit gondol Az ördög Prádát visel filmről és hogy tényleg róla mintázták-e Miranda Priestlyt.

Hatalmasat esett Az ördög Pradát visel 2. forgatásán Anne Hathaway — A színésznő a lépcsőről zuhant le — VIDEÓ

Kitört a cipője sarka, és a lépcsőről esett le Az ördög Pradát visel forgatásán Anne Hathaway. A színésznőt egy New York-i veranda lépcsőjén látták bukdácsolni, de az nem volt világos, hogy csak színészkedett, vagy valódi baleset érte. A fotók alapján inkább az utóbbi a valószínű.

Ruhák és kiegészítők, melyeket Lagerfeldnek köszönhet a világ – A megosztó divatzseni ma lenne 92 éves

Karl Lagerfeld zseni volt a szakmájában, ebben senki sem kételkedett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu