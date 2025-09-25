Toni Collette új thrillersorozata, az Öntörvényűek: ettől nem fogsz tudni aludni − ELŐZETES

Van az a fajta sorozat, amihez nem kell popcorn – mert úgyis annyira ideges leszel, hogy csak eldobálnád. Na, pont ilyen lesz az Öntörvényűek (Wayward), a Netflix legújabb thrillersorozata, amelyben Toni Collette olyan szintű hidegrázást hoz, hogy garantáltan felkerül a „minden idők kedvencei” listádra. És ha ez nem lenne elég, a sztori középpontjában egy bentlakásos iskola áll, tele lázadó tinikkel, furcsa módszerekkel és eltűnt diákokkal. Ebből a sorozatból garantáltan nem lesz békés esti altató.

Toni Collette és Patrick J. Adams az Öntörvényűek új Netflix thrillersorozat középpontjában

Forrás: IMDb

Öntörvényűek: egy új Netflix thrillersorozat, amitől libabőrös leszel

Mae Martin, akit sokan a Feel Good vagy a stand-up révén ismernek, most egészen más oldalát mutatja meg. Az Öntörvényűek (Wayward) nemcsak egy új thrillersorozat 2025 kínálatában, de egy olyan alkotás, amely a „troubled teen” intézmények sötét világát vizsgálja. Martin elmondása szerint személyes inspirációból indult neki a sztorinak: fiatalként maga is „wayward” volt, és barátját egy ilyen iskolába küldték, ahol a visszatérése után döbbenten állt a történet előtt.

Tall Pines: látszólag békés város, de minden sarkon titkok vannak

Ahogy Martin fogalmaz: Tall Pines-ben semmi sem az, aminek látszik. Alex Dempsey (Mae Martin) és párja, Laura (Sarah Gadon), egy új élet reményében költöznek ide. De Alexnek hamar felkelti a figyelmét a helyi bentlakásos iskola, ahol két fiatal, Abbie (Sydney Topliffe) és Leila (Alyvia Alyn Lind) próbál menekülni valami egészen sötét elől. A sorozat egyik mozgatórugója, hogy ezek a fiatalok talán kulcsot tartanak a Tall Pines által elrejtett titkokhoz.

Evelyn Wade: a vezető, aki mindent kontrollál

Toni Collette játssza Evelyn Wade-et, a Tall Pines Academy rejtélyes vezetőjét, aki a „self-reflection” módszerének nevében tartja egyben az iskolát. Martin szerint Collette képes egyszerre száraz humort és félelmetes jelenlétet hozni – ez a kettősség teszi igazán kész karakterré Wade-et.

A generációk küzdelme és a “troubled teen” háttér

Az Öntörvényűek nem pusztán rejtélyes thriller. Az egész sorozat metaforákat hordoz a különféle rendszerekre vonatkoztatva, amelyeket felnőttként elfogadunk, de valójában rengeteg kérdésünk marad fent. Martin és társcsodafutója, Ryan Scott, arra volt kíváncsi, hogy miért harcol mindig az egyik generáció a másikkal – amikor felnövünk, miért akarjuk elfelejteni saját tinédzser énünket?