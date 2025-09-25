Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Toni Collette új thrillersorozata, az Öntörvényűek: ettől nem fogsz tudni aludni − ELŐZETES

Hajdú Viktória
2025.09.25.
Toni Collette visszatért, és a Netflix most olyan thrillert adott a kezébe, amitől az összes kis titok újra gyanúsnak tűnik majd. Itt az ősz legjobban várt thrillersorozata, az Öntörvényűek.

Van az a fajta sorozat, amihez nem kell popcorn – mert úgyis annyira ideges leszel, hogy csak eldobálnád. Na, pont ilyen lesz az Öntörvényűek (Wayward), a Netflix legújabb thrillersorozata, amelyben Toni Collette olyan szintű hidegrázást hoz, hogy garantáltan felkerül a „minden idők kedvencei” listádra. És ha ez nem lenne elég, a sztori középpontjában egy bentlakásos iskola áll, tele lázadó tinikkel, furcsa módszerekkel és eltűnt diákokkal. Ebből a sorozatból garantáltan nem lesz békés esti altató.

Toni Collette és Patrick J. Adams az Öntörvényűek új Netflix thrillersorozat középpontjában
Forrás:  IMDb

Öntörvényűek: egy új Netflix thrillersorozat, amitől libabőrös leszel

Mae Martin, akit sokan a Feel Good vagy a stand-up révén ismernek, most egészen más oldalát mutatja meg. Az Öntörvényűek (Wayward) nemcsak egy új thrillersorozat 2025 kínálatában, de egy olyan alkotás, amely a „troubled teen” intézmények sötét világát vizsgálja. Martin elmondása szerint személyes inspirációból indult neki a sztorinak: fiatalként maga is „wayward” volt, és barátját egy ilyen iskolába küldték, ahol a visszatérése után döbbenten állt a történet előtt. 

Tall Pines: látszólag békés város, de minden sarkon titkok vannak

Ahogy Martin fogalmaz: Tall Pines-ben semmi sem az, aminek látszik. Alex Dempsey (Mae Martin) és párja, Laura (Sarah Gadon), egy új élet reményében költöznek ide. De Alexnek hamar felkelti a figyelmét a helyi bentlakásos iskola, ahol két fiatal, Abbie (Sydney Topliffe) és Leila (Alyvia Alyn Lind) próbál menekülni valami egészen sötét elől. A sorozat egyik mozgatórugója, hogy ezek a fiatalok talán kulcsot tartanak a Tall Pines által elrejtett titkokhoz.

Evelyn Wade: a vezető, aki mindent kontrollál

Toni Collette játssza Evelyn Wade-et, a Tall Pines Academy rejtélyes vezetőjét, aki a „self-reflection” módszerének nevében tartja egyben az iskolát. Martin szerint Collette képes egyszerre száraz humort és félelmetes jelenlétet hozni – ez a kettősség teszi igazán kész karakterré Wade-et. 

A generációk küzdelme és a “troubled teen” háttér

Az Öntörvényűek nem pusztán rejtélyes thriller. Az egész sorozat metaforákat hordoz a különféle rendszerekre vonatkoztatva, amelyeket felnőttként elfogadunk, de valójában rengeteg kérdésünk marad fent. Martin és társcsodafutója, Ryan Scott, arra volt kíváncsi, hogy miért harcol mindig az egyik generáció a másikkal – amikor felnövünk, miért akarjuk elfelejteni saját tinédzser énünket? 

A diáklányok, Abbie és Leila, nemcsak menekülnek egy helyről – küzdenek az igazságért, önmagukért, és az ép szellemi életért. Közben Alex próbálja feltárni az unusual incidensek láncolatát, és azt gyanítja, hogy Evelyn Wade van a háttérben. 

Stílus, hangulat, inspirációk

Martinék azt mondják, hogy olyan filmekből és művek­ből inspirálódtak, mint Girl, Interrupted, Get Out vagy Fargo – valamint olyan elképzeléssel játszanak, mintha a Booksmart tinédzserei egyszer csak bekerülnének egy One Flew Over the Cuckoo’s Nest világába. A sorozatban a feszültség nem csak a thriller pillanatokban jön elő, hanem abban, ahogy a karakterek egymás terheit, titkait viselik, és az identitásuk törékenységét. 

A rendezői oldalon olyan nevek állnak, mint Euros Lyn (aki korábban a Heartstopper-t is dirigálta), valamint Renuka Jeyapalan és John Fawcett.  Mindannyian részt vesznek abban, hogy a sorozat feszültsége, misztikuma és drámai súlya egyensúlyban legyen.

Miért kell beírnod a néznivalók közé?

  • Mert a thrillersorozat keveredik a dráma legmélyebb rétegeivel – nincsenek üres jelenetek, csak súlyos érzések és rejtélyek.
  • Mert Toni Collette itt ismét bizonyít, hogy nem véletlenül tartják megosztó, de lenyűgöző erőnek.
  • Mert a sorozat a fiatalok, a trauma, a generációs konfliktus közti finom vonalak mentén vezet végig – nem csak a „mi történt?”, hanem „miért történt?” is.
  • Mert az Öntörvényűek arra bátorít, hogy soha ne hagyd, hogy a régi titkok elkoptassák azt, aki most vagy.

