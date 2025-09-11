Jön a Tőrbe ejtve következő része: Jeremy Renner visszatér a képernyőkre

Jeremy Renner, akit súlyos egészségügyi fordulatok sodortak vissza az élet sötét oldalára, újra fénybe lép – immár Dr. Nat Sharp-ként a Tőrbe ejtve - Ébredj fel, halott ember című filmben, ahol egy látszólag lehetetlen gyilkosság rejtélyével szembesül a már jól ismert, Benoit Blanc.

Jeremy Renner visszatér a képernyőre és nem is akármilyen szerepben. Egy orvost fog alakítani a legújabb Tőrbe ejtve filmben.

Forrás: Northfoto

Jön a Tőrbe ejtve várva várt folytatása Jeremy Renner-el

Jeremy Renner neve az utóbbi években nem a filmjei kapcsán került reflektorfénybe, hanem a szinte felfoghatatlan tragédia miatt, ami 2023-ban érte. A színész egy hókotró baleset következtében kis híján életét vesztette: több tucat csontja eltört, belső sérüléseket szenvedett, és hónapokon át tartó küzdelmes rehabilitáció várt rá. Újra meg kellett tanulnia járni, mozogni, egyáltalán lábra állnia, mindez pedig óriási próbatétel volt számára nemcsak testileg, hanem lelkileg is.

Ez különösen drámai fordulat egy olyan színész életében, aki korábban akcióhősként – például a Marvel-filmekben – éppen fizikai erejével és jelenlétével nyűgözte le a közönséget. Éppen ezért önmagában is hatalmas teljesítmény, hogy ismét kamera elé állhatott – ráadásul nem egy mellékszerepben, hanem egy összetett, kihívásokkal teli karakter megformálójaként.

Renner most Dr. Nat Sharp szerepében tér vissza a Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott emberben, ami a Tőrbe ejtve (2019) és Üveghagyma (2022) után a franchise harmadik része. A Tudum szerint és az előzetes alapján ez nem csak egy újabb „whodunit” - vagyis rejtélyes történet -, hanem megvan benne az az intenzitás, a sötétebb tónus, érzelmi súly, és persze az, hogy Renner karaktere is fontos részét képezi a történetnek.

A Tőrbe ejtve franchise 3. része újabb titkokra keres választ

A film forgatókönyvét és rendezését ismét Rian Johnson jegyzi, aki korábban már a Tőrbe ejtve-franchise két első részén dolgozott. A főszereplő Benoit Blanc (Daniel Craig) hozza vissza a szokatlan detektívstílust. Megint csak egy „impossible crime” (lehetetlen bűntény) kihívása előtt áll.

Érkezik a franchise harmadik része az Ébredj fel, halott ember.

Forrás: Northfoto

A helyszín most egy kisváros Upstate New York államban. Egy vidéki templomban, ahol épp egy szentmisét tart, egy olyan furcsa haláleset történik, ami első látásra csak egy trükknek tűnhetne - de nem az. A közösség tagjai mind gyanúsítottak lesznek valamilyen módon. Ott van Martha Delacroix (Glenn Close) a hívők között, a precíz ügyvéd Vera Draven (Kerry Washington), a politikára pályázó Cy Draven (Daryl McCormack), Simone Vivane (Cailee Spaeny) volt koncertcsellista, aki korábban aktív zenész volt, valamint Dr. Nat Sharp, Jeremy Renner karaktere, aki a helyi orvos.