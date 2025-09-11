Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök

Jön a Tőrbe ejtve következő része: Jeremy Renner visszatér a képernyőkre

Hajdú Viktória
2025.09.11.
Képzelj el egy szentmisét, egy zárt templomot, egy halott papot, és egy detektívet, aki nem hisz a csodákban. Na meg persze Jeremy Renner karakterét, aki orvosként akar megérteni olyan borzalmas titkokat, amiket az új Tőrbe ejtve előzetesből még csak sejteni lehet.

Jeremy Renner, akit súlyos egészségügyi fordulatok sodortak vissza az élet sötét oldalára, újra fénybe lép – immár Dr. Nat Sharp-ként a Tőrbe ejtve - Ébredj fel, halott ember című filmben, ahol egy látszólag lehetetlen gyilkosság rejtélyével szembesül a már jól ismert, Benoit Blanc.

Jeremy Renner visszatér a képernyőre és nem is akármilyen szerepben. Egy orvost fog alakítani a legújabb Tőrbe ejtve filmben. 
Jön a Tőrbe ejtve várva várt folytatása Jeremy Renner-el

Jeremy Renner neve az utóbbi években nem a filmjei kapcsán került reflektorfénybe, hanem a szinte felfoghatatlan tragédia miatt, ami 2023-ban érte. A színész egy hókotró baleset következtében kis híján életét vesztette: több tucat csontja eltört, belső sérüléseket szenvedett, és hónapokon át tartó küzdelmes rehabilitáció várt rá. Újra meg kellett tanulnia járni, mozogni, egyáltalán lábra állnia, mindez pedig óriási próbatétel volt számára nemcsak testileg, hanem lelkileg is.

Ez különösen drámai fordulat egy olyan színész életében, aki korábban akcióhősként – például a Marvel-filmekben – éppen fizikai erejével és jelenlétével nyűgözte le a közönséget. Éppen ezért önmagában is hatalmas teljesítmény, hogy ismét kamera elé állhatott – ráadásul nem egy mellékszerepben, hanem egy összetett, kihívásokkal teli karakter megformálójaként.

Renner most Dr. Nat Sharp szerepében tér vissza a Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott emberben, ami a Tőrbe ejtve (2019) és Üveghagyma (2022) után a franchise harmadik része. A Tudum szerint és az előzetes alapján ez nem csak egy újabb „whodunit” - vagyis rejtélyes történet -, hanem megvan benne az az intenzitás, a sötétebb tónus, érzelmi súly, és persze az, hogy Renner karaktere is fontos részét képezi a történetnek.

A Tőrbe ejtve franchise 3. része újabb titkokra keres választ

A film forgatókönyvét és rendezését ismét Rian Johnson jegyzi, aki korábban már a Tőrbe ejtve-franchise két első részén dolgozott.  A főszereplő Benoit Blanc (Daniel Craig) hozza vissza a szokatlan detektívstílust. Megint csak egy „impossible crime” (lehetetlen bűntény) kihívása előtt áll. 

Picture MUST credit: Netflix Here’s a first look at former James Bond actor Daniel Craig back on the big screen as floppy haired investigator Benoit Blanc. He returns for his most dangerous case yet in the third and darkest chapter of murder mystery series Knives Out. As well as Craig, the teaser trailer for the Netflix film features co-stars including Josh O’Connor who played young Prince Charles in series The Crown, Hollywood legend Glenn Close, Marvel Avengers star Jeremy Renner , Josh Brolin and Mila Kunis. The new film, Wake Up Dead Man follows previous comedy thrillers Knives Out from 2019 and 2022’s Glass Onion. Craig, as the Louisiana sleuth, must crack the case of a priest who is found dead after giving a fiery sermon. The film hits cinemas in November before screening on Netflix in December. Picture supplied by JLPPA
Érkezik a franchise harmadik része az Ébredj fel, halott ember. 
A helyszín most egy kisváros Upstate New York államban. Egy vidéki templomban, ahol épp egy szentmisét tart, egy olyan furcsa haláleset történik, ami első látásra csak egy trükknek tűnhetne - de nem az. A közösség tagjai mind gyanúsítottak lesznek valamilyen módon. Ott van Martha Delacroix (Glenn Close) a hívők között, a precíz ügyvéd Vera Draven (Kerry Washington), a politikára pályázó Cy Draven (Daryl McCormack), Simone Vivane (Cailee Spaeny) volt koncertcsellista, aki korábban aktív zenész volt, valamint Dr. Nat Sharp, Jeremy Renner karaktere, aki a helyi orvos. 

A film hangvétele sokkal sötétebb, nagyobb morális dimenziókat nyit meg, mint a korábbi részek. Johnson maga is utal arra, hogy ez lesz Blanc „legszemélyesebb” esete - nemcsak az, hogy a körülmények abszurdak (lehetetlen zárt ajtós, mirákulumhoz hasonló gyilkosság), hanem hogy Blancnak magával, a hitével, a kételyeivel is szembe kell néznie. 

 Mit tudunk eddig?

A forgatás – legalábbis nagy része – 2024 nyarán zajlott. A premier a Toronto International Film Festivalon volt szeptember elején, Londonban pedig október 8-án kerül majd bemutatásra. 

A mozikban november 26-ától, majd a Netflixen december 12-től lesz elérhető. 

