Az elrabolt lány: Kate Beckinsale új filmje holnaptól már a mozikban

Őrületes sztárparádé és rengeteg izgalom: ilyen lesz Kate Beckinsale új filmje

Ha jártas vagy a valós bűntények világában, akkor bizonyára ismerős lehet számodra Maureen Dabbagh története: az amerikai nő lányát, Nadia Alexandra Dabbagh-ot 1992. november 3-án rabolta el a saját apja és a nő tudta nélkül Közel-Keletre vitte.

Maureen elképesztő kálvárián keresztül több, mint egy évtizedet töltött azzal, hogy megtalálja a gyerekét, még egy speciális egységhez is csatlakozott, ami elrabolt kiskorúak megtalálására és visszaszerzésére specializálódott.

Ezt az egészen elképesztő, izgalmas történetet dolgozza fel Kate Beckinsale új pszichológiai thrillere, Az elrabolt lány.

A film rendezője, James Kent már több mint 20 dokumentumfilmet készített a BBC megrendelésére (a Holocaust: A Music Memorial Film from Auschwitz című dokumentumfilmje még BAFTA és Emmy díjat nyert), de a játékfilmes alkotásai is kiemelkedőek, emellett pedig Beckinsale mellett olyan neves színészeket láthatunk a produkcióban, mint Scott Eastwood, Matt Craven, vagy Alejandra Howard.

A történetből egyébként már sorozat is készült a Disney +-ra, Denise Gough, Holliday Grainger és Ambika Mod főszereplésével.

A filmet szeptember 25-től láthatjuk a mozikban.