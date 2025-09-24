Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az elrabolt lány: Kate Beckinsale új filmje holnaptól már a mozikban

Nagy Kata
2025.09.24.
Kate Beckinsale új filmje egy megrázó igaz történeten alapszik és az előzetesek szerint annyira izgalmas, hogy könnyen lehet, hogy az év thrillere lesz.

Kate Beckinsale új filmje holnap startol el a mozikban, mi pedig alig várjuk, hogy új szerepben láthassuk az Underworld sztárját! 

Kate Beckinsale új filmje
Kate Beckinsale új filmje elképesztően izgalmasnak ígérkezik. 
Forrás: arhiv

Őrületes sztárparádé és rengeteg izgalom: ilyen lesz Kate Beckinsale új filmje 

Ha jártas vagy a valós bűntények világában, akkor bizonyára ismerős lehet számodra Maureen Dabbagh története: az amerikai nő lányát, Nadia Alexandra Dabbagh-ot 1992. november 3-án rabolta el a saját apja és a nő tudta nélkül Közel-Keletre vitte. 

Maureen elképesztő kálvárián keresztül több, mint egy évtizedet töltött azzal, hogy megtalálja a gyerekét, még egy speciális egységhez is csatlakozott, ami elrabolt kiskorúak megtalálására és visszaszerzésére specializálódott. 

Ezt az egészen elképesztő, izgalmas történetet dolgozza fel Kate Beckinsale új pszichológiai thrillere, Az elrabolt lány. 

A film rendezője, James Kent már több mint 20 dokumentumfilmet készített a BBC megrendelésére (a Holocaust: A Music Memorial Film from Auschwitz című dokumentumfilmje még BAFTA és Emmy díjat nyert), de a játékfilmes alkotásai is kiemelkedőek, emellett pedig Beckinsale mellett olyan neves színészeket láthatunk a produkcióban, mint Scott Eastwood, Matt Craven, vagy Alejandra Howard. 

A történetből egyébként már sorozat is készült a Disney +-ra, Denise Gough, Holliday Grainger és Ambika Mod főszereplésével. 

A filmet szeptember 25-től láthatjuk a mozikban. 

