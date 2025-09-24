Rendszeres erőszak áldozata a 25 éve először józan P. Diddy: ezt kérik az ügyvédei a bíróságtól

Lapinformációk szerint a védelem arra kérte a bírót, hogy az október 3-án esedékes ítélethirdetéskor ne szabjon ki hosszabb büntetést a 14 hónapnál, amelyet Combs már le is töltött. Ez gyakorlatilag azonnali szabadlábra helyezést jelentene P. Diddy számára.

P. Diddy 25 éve először józan

Combst idén nyáron két prostitúcióval kapcsolatos vádpontban bűnösnek találták, de felmentették a szexkereskedelem és a zsarolás összeesküvésének súlyosabb vádjai alól. 2024 szeptemberi letartóztatása óta több mint egy évet töltött előzetesben a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban. Védői most írásban fordultak Arun Subramanian bíróhoz: „Az elmúlt két évben Mr. Combs karrierje és hírneve tönkrement. Több mint egy évet töltött Amerika egyik leghírhedtebb börtönében – mégis a legtöbbet hozta ki ebből a büntetésből.” Az ügyvédek szerint a rapper már eleget bűnhődött és hozzátették, hogy 25 év után először józan és nagy szüksége lenne a rehabilitációra, amire a börtönben kevés a lehetőség.

Embertelen körülmények között él

A beadványban a fogvatartási intézmény körülményeit is részletesen ismertették. A védelem szerint az ételek kukacosak, Combs rendszeresen erőszak áldozata, és közel 13 hónapja nem volt friss levegőn. Az ügyvédek egy szeptemberi esetet is felidéztek: „egy telefonbeszélgetés közepén voltunk Mr. Combsszal, amelyet hirtelen meg kellett szakítani egy késelés miatt, utána napokra lezárták az intézményt”. A dokumentum szerint a rappert folyamatos megfigyelés alatt tartják, nehogy kárt tegyen magába, kétóránként igazolnia kell, hogy életben van, és a nap 24 órájában erős fénynek van kitéve, emellett nem jut elég tiszta ivóvízhez sem írja a – RadarOnline.