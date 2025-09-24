Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 24., szerda Gellért, Mercédesz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
börtön

Rendszeres erőszak áldozata a 25 éve először józan P. Diddy: ezt kérik az ügyvédei a bíróságtól

börtön P. Diddy ítélet
A rapper ügyvédei kérvényt nyújtottak be, hogy Sean Diddy Combst 14 hónap börtönbüntetés után szabadon engedjék. P. Diddy azt állítja, végre, sok idő után józan és már eleget bűnhődött.

Lapinformációk szerint a védelem arra kérte a bírót, hogy az október 3-án esedékes ítélethirdetéskor ne szabjon ki hosszabb büntetést a 14 hónapnál, amelyet Combs már le is töltött. Ez gyakorlatilag azonnali szabadlábra helyezést jelentene P. Diddy számára.

P. Diddy 25 éve először józan
P. Diddy 25 éve először józan 
Forrás: NurPhoto

P. Diddy 25 éve először józan 

Combst idén nyáron két prostitúcióval kapcsolatos vádpontban bűnösnek találták, de felmentették a szexkereskedelem és a zsarolás összeesküvésének súlyosabb vádjai alól. 2024 szeptemberi letartóztatása óta több mint egy évet töltött előzetesben a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban. Védői most írásban fordultak Arun Subramanian bíróhoz: „Az elmúlt két évben Mr. Combs karrierje és hírneve tönkrement. Több mint egy évet töltött Amerika egyik leghírhedtebb börtönében – mégis a legtöbbet hozta ki ebből a büntetésből.” Az ügyvédek szerint a rapper már eleget bűnhődött és hozzátették, hogy 25 év után először józan és nagy szüksége lenne a rehabilitációra, amire a börtönben kevés a lehetőség. 

Embertelen körülmények között él

A beadványban a fogvatartási intézmény körülményeit is részletesen ismertették. A védelem szerint az ételek kukacosak, Combs rendszeresen erőszak áldozata, és közel 13 hónapja nem volt friss levegőn. Az ügyvédek egy szeptemberi esetet is felidéztek: „egy telefonbeszélgetés közepén voltunk Mr. Combsszal, amelyet hirtelen meg kellett szakítani egy késelés miatt, utána napokra lezárták az intézményt”. A dokumentum szerint a rappert folyamatos megfigyelés alatt tartják, nehogy kárt tegyen magába, kétóránként igazolnia kell, hogy életben van, és a nap 24 órájában erős fénynek van kitéve, emellett nem jut elég tiszta ivóvízhez sem írja a RadarOnline

Házi őrizet, terápia, rehabilitáció: P. Diddy ügyvédje mindent megtesz, hogy a zenész kijusson a börtönből

A zenészt az ítélethozatalig a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban tartják fogva. P. Diddy legutóbbi óvadék iránti kérelmét Arun Subramanian bíró augusztus 4-én, hétfőn elutasította. Ennek eredményeként Diddy az ítélethirdetésig, amelyre október 3-án kerül sor, rácsok mögött marad. Ügyvédi csapata azonban megpróbálja házi őrizetbe helyeztetni a rappert.

P. Diddy azt állítja, kukacos, romlott étellel etetik a börtönben

A zenei mogul szervezete megsínyli a börtönéletet. P. Diddy azt állítja, embertelen körülmények között tartják fogva.

P. Diddy karrierjének végleg befellegzett? — Jogászok latolgatják a visszatérés esélyeit

Még nem tudni, mi lesz az ítélet, de már most rebesgetik a visszatérését. P. Diddy rajongótábora alig várja, hogy színpadra álljon a rapper.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu