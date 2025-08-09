Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat

Tom Cruise-nak semmi se szent? Lebukott, hogy tényleg a legjobb barátja exével kavar - Videó

Ana de Armas Ben Affleck Tom Cruise
2025.08.09.
Már egy ideje mennek a találgatások a színész és Ana de Armas kapcsolatáról, de most kiderült az igazság. Tom Cruise tényleg a legjobb barátja, Ben Affleck exével kavar.

Hónapok óta pletykáltak róluk, de most már biztos, hogy, hivatalosan is összejött Tom Cruise és Ana de Armas. A Mission Impossible sztárja és Ben Affleck exe ugyanis kézen fogva romantikázott egy vermonti kiruccanáson, amit a lesifotósok meg is örökítettek.

Hivatalosan is összejött Tom Cruise és Ana de Armas
Forrás: TIDNY-612

Tom Cruise Ben Affleck exével jár

A 63 éves akciósztár és a 37 éves kubai szépség románca kiválóan bizonyítja, hogy Hollywoodban a kor bizony csak egy fogalom. A párosról egyébként már február óta találgatják, hogy együtt vannak-e és bár többször is lekapták őket együtt, ilyen bensőséges pillanatnak még soha nem lehettünk szemtanúi. Kivéve persze, amikor Ana Ben Affleckkel sétálgatott ugyanilyen romantikusan, de ugyan, hol van az már!

Sejteni lehetett, hogy több van köztük, mint barátság

Korábban is láthattuk már őket együtt: februárban Londonban, májusban David Beckham születésnapi partiján, egy spanyolországi jachtkiránduláson, nem sokkal később pedig a londoni Wembley Stadionban bukkantak fel egy Oasis-koncerten.

A hírek szerint Tom Cruise új kapcsolata Ana de Armas színésznővel már most zátonyra futhat, méghozzá ugyanazért, ami korábban Katie Holmest és Nicole Kidmant is elidegenítette tőle.

@life.hu_official

Lebukott Tom Cruise: tényleg a legjobb barátja exével kavar Már egy ideje mennek a találgatások Tom Cruise-ról és Ana de Armasról, de most kiderült az igazság. #life #TomCruise #AnaDeArmas #szerelem #románc #BenAffleck

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

