Tom Cruise-nak semmi se szent? Lebukott, hogy tényleg a legjobb barátja exével kavar - Videó

Hónapok óta pletykáltak róluk, de most már biztos, hogy, hivatalosan is összejött Tom Cruise és Ana de Armas. A Mission Impossible sztárja és Ben Affleck exe ugyanis kézen fogva romantikázott egy vermonti kiruccanáson, amit a lesifotósok meg is örökítettek.

Hivatalosan is összejött Tom Cruise és Ana de Armas

Forrás: TIDNY-612

Tom Cruise Ben Affleck exével jár

A 63 éves akciósztár és a 37 éves kubai szépség románca kiválóan bizonyítja, hogy Hollywoodban a kor bizony csak egy fogalom. A párosról egyébként már február óta találgatják, hogy együtt vannak-e és bár többször is lekapták őket együtt, ilyen bensőséges pillanatnak még soha nem lehettünk szemtanúi. Kivéve persze, amikor Ana Ben Affleckkel sétálgatott ugyanilyen romantikusan, de ugyan, hol van az már!

Sejteni lehetett, hogy több van köztük, mint barátság

Korábban is láthattuk már őket együtt: februárban Londonban, májusban David Beckham születésnapi partiján, egy spanyolországi jachtkiránduláson, nem sokkal később pedig a londoni Wembley Stadionban bukkantak fel egy Oasis-koncerten.

A hírek szerint Tom Cruise új kapcsolata Ana de Armas színésznővel már most zátonyra futhat, méghozzá ugyanazért, ami korábban Katie Holmest és Nicole Kidmant is elidegenítette tőle.