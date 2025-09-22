Horrorbalesetet szenvedett Tom Holland az új Pókember film forgatásán

Augusztus elején kezdték meg az új film, a Pókember: Vadiúj nap forgatását Glasgowban. Még egy hónapja se tart a pók sztori, Tom Holland máris lesérült.

Tom Holland a Pókember forgatásán, Glasgowban.

Forrás: GC Images

Megsérült Tom Holland az új Pókember film forgatásán

Ahogy már korábban megírtuk, újra elkezdték forgatni a Pókembert, de most meglepő módon Skóciában bújt a kék-piros ruhájába Tom Holland. Viszont, az előkészületek nem mennek valami gördülékenyen.

A Deadline magazin értesülései szerint, a fiatal színész egy félrement kaszkadőrmutatvány közben sérült meg.

Mentővel szállították kórházba, ahonnan még aznap haza is engedték. Az orvosok szerint „közepesen súlyos” agyrázkódást szenvedett.

Csakhogy a sztori még itt nem állt meg.

A csúnya baleset másnapján Tom és családja egy jótékonysági rendezvényen vett részt - ahol egyébként Zendaya is megjelent - viszont az ifjú pókember újra rosszul lett.

Ezután a film készítői egy közleményben bejelentették, hogy határozatlan ideig leállnak a forgatással. De, hozzátették, hogy a film premierjét - 2026.július 31. - nem veszélyezteti a szünet.