Horrorbalesetet szenvedett Tom Holland az új Pókember film forgatásán

Augusztus elején kezdték meg az új film, a Pókember: Vadiúj nap forgatását Glasgowban. Még egy hónapja se tart a pók sztori, Tom Holland máris lesérült.
Ahogy már korábban megírtuk, újra elkezdték forgatni a Pókembert, de most meglepő módon Skóciában bújt a kék-piros ruhájába Tom Holland. Viszont, az előkészületek nem mennek valami gördülékenyen.
A Deadline magazin értesülései szerint, a fiatal színész egy félrement kaszkadőrmutatvány közben sérült meg.
Mentővel szállították kórházba, ahonnan még aznap haza is engedték. Az orvosok szerint „közepesen súlyos” agyrázkódást szenvedett.
Csakhogy a sztori még itt nem állt meg.
A csúnya baleset másnapján Tom és családja egy jótékonysági rendezvényen vett részt - ahol egyébként Zendaya is megjelent - viszont az ifjú pókember újra rosszul lett.
Ezután a film készítői egy közleményben bejelentették, hogy határozatlan ideig leállnak a forgatással. De, hozzátették, hogy a film premierjét - 2026.július 31. - nem veszélyezteti a szünet.
