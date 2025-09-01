Gyémánttenger a lagúnák városában – Milliókat érő ékszerekben villogtak a sztárok a velencei filmfesztiválon

Augusztus 28-án kezdetét vette a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ami egyike a világ legfontosabb filmes eseményeinek. Idén is pazar ruhakölteményekben pompáztak a sztárok a vörös szőnyegen. Tüllök, selymek, csipkék, extra magas sarkúk… mind csodásak, de most vessük a szemünket a színészek outfittjeinek egy másik pontjára: a velencei filmfesztiválon viselt ékszereikre. A lagúnák olasz városában, lélegzetelállító − és igen borsos árú − ékszereket viseltek magukon a legnagyobb sztárok.

Riley Keough a Velencei Filmfesztiválon.

Forrás: WireImage

2025 legdrágább ékszerei a velencei filmfesztiválon

A 2025-ös velencei filmfesztivál idén sem hagyta cserben az rajongókat. Ahogy az már eddig is hagyomány volt, idén is káprázatos ékszereket villantak fel a kamerák vakuinak fényében. Lássuk, milyen lenyűgöző gyémántékszerekkel tündököltek a premierek során a színészek, amik az egész közönséget ámulatba ejtették.

Greta Gerwig Pomellato ékszerekben jelent meg

Greta Gerwig

Forrás: Getty Images

Greta Gerwig a férje, Noah Baumbach új filmje, a Jay Kelly vetítésére érkezett. Egy fekete Rodarte ruhát viselt, hozzá pedig Pomellato gyémántláncot és egy hozzá illő gyűrűt.

Shailene Woodley Bulgari ékszereket viselt

Shailene Woodley

Forrás: WireImage

Shailene Woodley a vörös szőnyegen egy klasszikus kis fekete ruhában, gyémánt fülbevalókkal. Mellkasán egy kígyót formázó lenyűgöző Bulgari Serpenti High Jewelry nyaklánc tündökölt.

Gyémántok és rubin drágakövek ékesítették a kígyó fejét.

Amal Clooney Cartier fülbevalóval villogott

Amal Clooney

Forrás: Getty Images

Amal Clooney is megjelent a fesztiválon George Clooney mellett a Jay Kelly című film premierjén. A nemzetközi jogász egy élénk fuksziaszínű, gombos fűzős ruhát viselt, hozzá pedig Cartier Panthère gyémánt fülbevalókat.

Julia Roberts Chopard gyémántokat viselt

Julia Roberts augusztus 29-én jelent meg az After the Hunt premierjén, egy hosszú ujjú, kék Versace ruhában. A szettet egy pár platinából és titánból készült fülbevalóval tette emlékezetessé, amelyek a Chopard Red Carpet kollekciójából választott. A fülbevaló összesen 36,15 karátnyi természetes gyémántot tartalmaz. A karjára egy vastag, fonott gyémánt karkötőt viselt, ami a Chopard Haute Joaillerie kollekció része.