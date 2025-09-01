Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
csillogás

Gyémánttenger a lagúnák városában – Milliókat érő ékszerekben villogtak a sztárok a velencei filmfesztiválon

WireImage - Daniele Venturelli
csillogás ékszer Velencei Filmfesztivál outfit
Kővári F. Luca
2025.09.01.
Imádod a csillogást és a gyémántokat? Ezek a sztárok is! Mutatjuk a velencei filmfesztivál legtündöklőbb ékszereit 2025-ben.

Augusztus 28-án kezdetét vette a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ami egyike a világ legfontosabb filmes eseményeinek. Idén is pazar ruhakölteményekben pompáztak a sztárok a vörös szőnyegen. Tüllök, selymek, csipkék, extra magas sarkúk… mind csodásak, de most vessük a szemünket a színészek outfittjeinek egy másik pontjára: a velencei filmfesztiválon viselt ékszereikre. A lagúnák olasz városában, lélegzetelállító − és igen borsos árú − ékszereket viseltek magukon a legnagyobb sztárok. 

Riley Keough a Velencei Filmfesztiválon.
Riley Keough a Velencei Filmfesztiválon.
Forrás: WireImage

2025 legdrágább ékszerei a velencei filmfesztiválon

A 2025-ös velencei filmfesztivál idén sem hagyta cserben az rajongókat. Ahogy az már eddig is hagyomány volt, idén is káprázatos ékszereket villantak fel a kamerák vakuinak fényében. Lássuk, milyen lenyűgöző gyémántékszerekkel tündököltek a premierek során a színészek, amik az egész közönséget ámulatba ejtették.

  • Greta Gerwig Pomellato ékszerekben jelent meg
VENICE, ITALY - AUGUST 28: Greta Gerwig attends the "Jay Kelly" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 28, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Greta Gerwig
Forrás: Getty Images

Greta Gerwig a férje, Noah Baumbach új filmje, a Jay Kelly vetítésére érkezett. Egy fekete Rodarte ruhát viselt, hozzá pedig Pomellato gyémántláncot és egy hozzá illő gyűrűt. 

  • Shailene Woodley Bulgari ékszereket viselt
VENICE, ITALY - AUGUST 30: Shailene Woodley attends the "Motor City" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 30, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)
Shailene Woodley
Forrás: WireImage

Shailene Woodley a vörös szőnyegen egy klasszikus kis fekete ruhában, gyémánt fülbevalókkal. Mellkasán egy kígyót formázó lenyűgöző Bulgari Serpenti High Jewelry nyaklánc tündökölt.

 Gyémántok és rubin drágakövek ékesítették a kígyó fejét.

  • Amal Clooney Cartier fülbevalóval villogott
VENICE, ITALY - AUGUST 28: Amal Clooney and George Clooney during the "Jay Kelly" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 28, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Gisela Schober/Getty Images)
Amal Clooney
Forrás: Getty Images

Amal Clooney is megjelent a fesztiválon George Clooney mellett a Jay Kelly című film premierjén. A nemzetközi jogász egy élénk fuksziaszínű, gombos fűzős ruhát viselt, hozzá pedig Cartier Panthère gyémánt fülbevalókat.

  • Julia Roberts Chopard gyémántokat viselt

Julia Roberts augusztus 29-én jelent meg az After the Hunt premierjén, egy hosszú ujjú, kék Versace ruhában. A szettet egy pár platinából és titánból készült fülbevalóval tette emlékezetessé, amelyek a Chopard Red Carpet kollekciójából választott. A fülbevaló összesen 36,15 karátnyi természetes gyémántot tartalmaz. A karjára egy vastag, fonott gyémánt karkötőt viselt, ami a Chopard Haute Joaillerie kollekció része. 

VENICE, ITALY - AUGUST 29: Julia Roberts attends the "After The Hunt" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 29, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)
Julia Roberts
Forrás: Getty Images

A karperecet 44,43 karátos zafír és 22,66 karátos gyémánt alkotja.

  • Chloë Sevigny Tiffany & Co.-val kápráztatta el a szemeket
29 August 2025, Italy, Venedig: Chloë Sevigny, actress in the film, attends the premiere of "After the Hunt" at the 82nd Venice International Film Festival. Photo: Stefanie Rex/dpa (Photo by Stefanie Rex/picture alliance via Getty Images)
Chloë Sevigny
Forrás: Getty Images

Az After the Hunt premierjén Chloë Sevigny fekete csipke Saint Laurent szettben jelent meg. Az ékszereket a Tiffany & Co. biztosította, ami egy platinából készült, természetes gyémántokkal kirakott nyaklánc volt, több mint 79 karáttal. 

Egy 17 karátos gyémánt fülbevalóval és egy 10 karátos gyűrűvel egészítette ki a pazar összeállítását.

  • Riley Keough Cartier nyaklánca aprólékos munka volt
VENICE, ITALY - AUGUST 28: Riley Keough attends the "Jay Kelly" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 28, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)
Riley Keough 
Forrás: Getty Images

A Jay Kelly premierjén Riley Keough egy Chloé szettben jelent meg. A dekoltázsát a Cartier Cafayate nyaklánc díszítette, természetes gyémántokkal és opállal.

Az ékszer elkészítése több mint 1460 órát vett igénybe.

  • Heidi Klum Lorraine Schwartz gyémántokban ragyogott
German-American supermodel, designer, and television host German-born American supermodel, designer, and television host Heidi Klum at the 82 Venice International Film Festival 2025. Opening red carpet. Venice (Italy), August 27th, 2025 (Photo by Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Heidi Klum
Forrás: Getty Images

A szupermodell Heidi Klum a fesztivál nyitóünnepségén egy rózsa-szatén, fűzős Intimissimi ruhában jelent meg, nem spórolva, két Lorraine Schwartz gyémánt chokert is viselt. Az egyik nyaklánc kerek gyémántokkal, a másik pedig marquise-csiszolású kövekkel és egy körte alakú medállal volt díszítve, tündérien bájos megjelenést kölcsönözve viselőjének.

Ha érdekel a gyémántokat imádó sztárok hosszú sora, akkor kattints a képre a galériánkért!

Heidi Klum Lorraine Schwartz gyémántokban
1 / 6
Greta Gerwig Pomellato ékszert viselt
1 / 6
Chloë Sevigny Tiffany & Co.-val kápráztatta el a szemeket
1 / 6
Amal Clooney Cartier fülbevalóval villogott
1 / 6
1 / 6
1 / 6
Heidi Klum Lorraine Schwartz gyémántokban.
Getty Images

 

Meztelenruhák és kikandikáló combok: fotókon a velencei filmfesztivál legnagyobb villantásai

Sztárok, akik durván átértelmezték a megjelenésre vonatkozó szabályokat, és merész ruhakölteményeikben villogtak a fotósok előtt.

Amikor a vörös szőnyeg is sírva fakad: a 2025-ös velencei filmfesztivál értelmezhetetlen szettjei

Ha a vörös szőnyeg tisztában lenne a munkajogokkal, most egész biztosan kiíratná magát táppénzre. A 2025-ös velencei filmfesztiválon néhány híresség olyan outfitekben jelent meg, amik felérnek egy gyomron rúgással.

Estélyi tangapapuccsal és sztárköpködés: a velencei filmfesztivál legnagyobb botrányai

A filmtörténelem első filmfesztiválja, a velencei filmfesztivál sosem hagy bennünket beszédtéma nélkül: lássuk, min csámcsoghattunk az elmúlt évtizedekben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu