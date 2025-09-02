Mindenki Enyedi Ildikról beszél, de ő a velencei filmfesztivál magyar sztárja: Wrochna Fanni főszereplőként mutatkozik be

Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László mellett újabb magyar sikernek örülhetünk, ugyanis a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon egy magyar színésznő is bemutatkozik. Wrochna Fanni a Duse című olasz-francia koprodukciós filmben alakítja az egyik főszereplőt, Désirée-t. Az életrajzi film Eleonora Duse olasz színésznő első világháború előtti életét és a konfliktus okozta hirtelen társadalmi változásokat követi nyomon.

Wrochna Fanni a velencei filmfesztiválon debütál főszerepben

Forrás: Instagram/Wrochna Fanni

Wrochna Fanni, a magyar színésznő, aki meghódítja Velencét

Wrochna Fanni, aki félig magyar, félig lengyel gyökerekkel büszkélkedhet, Pietro Marcello új filmjében, a Duse-ban tűnik fel, Valeria Bruni Tedeschi oldalán. A történelmi dráma az olasz színjátszás egyik legnagyobb alakját, Eleonora Dusét idézi meg, és bemutatja a sztár magánéleti és művészi küzdelmeit az első világháború éveiben.

Fanni alakítja Désirée von Wertheimsteint, Eleonora Duse hű társát és asszisztensét, aki minden körülmények között mellette állt. Csakhogy erről a személyről nem maradt fent sok írásos említés, így Fanninak a megérzéseire kellett hagyatkoznia. „Izgultam, hogy az a személy, aki egész életét a világ legnagyobb színésznőjének szentelte, végre megtalálja a saját fényét. Désirée-t egy mondatból építettem fel, amelyet az övének képzeltem: »Szeretem ezt a nőt, Eleonórát, és mindent meg akarok tenni, hogy az útja boldog és teljes legyen«" - mondta Fanni az olasz Elle magazinnak.

A 31 éves színésznő számára nem idegen a kosztümös filmek világa. „Amikor korhű jelmezt viselek, Désirée vagy Constanze ruháit, sokkal inkább önmagam vagyok, sokkal jobban érzem magam, mint a hétköznapi ruhákban" - árulta el.

A velencei filmfesztivál életre szóló élményt jelent számára. „Még soha nem voltam semmilyen fesztiválon, és a Velencei Filmfesztivállal kezdem! Hogy ne éreznék egyszerre izgalmat és félelmet?" - mondta még Fanni, aki mindenekelőtt nagyon kíváncsi, és próbál minden pillanatot kiélvezni. A film rendezője Pietro Marcello (Martin Eden). A film a 21 versenyfilm közt szerepel és világpremierje szeptember 3-án 18:45-kor lesz a Sala Grande-ban.