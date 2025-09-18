Ahogy megírtuk, saját dokumentumsorozatot kapott a Netflixen Victoria Beckham, amelyben bemutatja, hogyan lett a Spice Girls egykori sztárjából sikeres divatmágus. A doku október 9-én debütál és három részben mutatja be a brit divattervező életét. Victoria és a családja is nagyon izgatott, hogy milyen fogadtatást kap, kivéve persze Brooklyn és felesége, Nicola Peltz.
Victoria Beckham az Instagramján mutatta meg közelgő Netflix-dokumentumsorozatának előzetesét, amelyet a családtagjai is megosztottak néhány kedves szó kíséretében. David Beckham és a 19 éves Cruz azonnal közzé tették a videót a közösségi oldalaikon, Rómeo is reagált, Brooklyn azonban hallgat. „Azt akarom, hogy a gyerekeim és David büszkék legyenek rám” − mondta az előzetesben Victoria, a rajongók pedig Brooklyn Instagram-oldalán fejezték ki felháborodásukat. „Hívd fel anyukádat” – írta az egyik hozzászóló, míg egy másik röviden annyit üzent: „Beszélj a szüleiddel” – idézi a Mirror.
„Soha nem felejtettem el, honnan jöttem” − mondja Victoria az előzetesben, és részletesen felidézi Spice Girls-korszakát és gyerekkorát is: „A suta, esetlen gyerek az iskolában én voltam. Kétségbeesetten vágytam arra, hogy szeressenek, hogy értékesnek érezzem magam. Később a zenén, majd a divaton keresztül sikerült kifejezni magam” − nyilatkozta. A felvételeken férje, David is megszólal, a dokuban családi jeleneteket is megmutatnak és állítólag a Rebecca Loos-ügy is terítékre kerül.
