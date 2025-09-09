Parkolópályán egykori kedvenceink – Sírva nevetős vígjátékok, amiket ma már nem lehetne leforgatni

A film világában mindig is különleges helyet foglaltak el a vígjátékok. Ezek a könnyed, néha szemtelenül szókimondó alkotások nemcsak a szórakozás csúcsát jelentették, hanem tükörként is működtek: megmutatták, hogyan reagálunk tabukra, kényelmetlen helyzetekre vagy éppen az élet legkínosabb pillanataira. Míg egykor a „minél meredekebb, annál jobb” volt a mottó, a mai úgynevezett „píszí" szemlélet sok korábbi klasszikust egyszerűen parkolópályára tett.

A Trópusi vihar című vígjátékban nincs egyetlen jelenet sem, ami „píszí" lenne.

Miért szeretjük a vígjátékokat?

Ebben a műfajban tényleg nem kell agyalni, nem kell nagy életigazságokat boncolgatni: a vígjátékok egyszerű, őszinte szórakozást adnak, amit bármikor előkaphatunk, ha elegünk van a hétköznapok nyűgjéből. Mind vágyunk egy kis menekülésre, és mi lehetne jobb társ ezen az úton, mint egy film, amin szó szerint könnyesre röhögjük magunkat? A vígjátékok mindig is arról szóltak, hogy tabukat feszegetnek, beleállnak a legcikibb szitukba, vagy épp a végsőkig feszítik a húrt - mint például az összes Sacha Baron Cohen film. Hiszen a humor szubjektív. Nem véletlen, hogy gyakran idézgetjük a legdurvább poénokat is, miközben egyáltalán nem értünk egyet velük. Egyszerűen csak viccesnek tartjuk őket, ártatlanul.

A „píszí" hatása a humor szabadságára

Az utóbbi években viszont a „píszí” szemlélet – ami egy angolból fordított fogalom – erőteljes módon odafigyelt a társadalmi viszonyok ábrázolására és a sértő nyelvezetre, és ez alaposan befolyásolta a szórakoztatóipart is. Nem arról van szó, hogy ez a mozgalom rossz lenne – sőt, tök jó, hogy egyre nagyobb az érzékenység bizonyos témák kapcsán. A gond csak ott kezdődik, amikor a „muszáj píszínek lenni” nyomás miatt a vígjátékok elveszítik azt a pimasz, szemtelen szabadságukat, ami miatt imádtuk őket. Ha visszanézed a közelmúlt klasszikusait, egy csomó poén ma már minimum szemöldökráncolást váltana ki, vagy rögtön botrány lenne belőle. Emiatt sok rendező inkább visszavesz, biztonsági játékot játszik. A végeredmény pedig az, hogy nehezebb olyan vígjátékot találni, ami egyszerre vicces és provokatív. És pont ezért lettek a régi, „mindent bele” filmek a mai napig megkerülhetetlen gyöngyszemek.