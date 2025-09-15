Samuel L. Jackson újra nagyfőnököt játszik - Itt a Világvége után, ami nem egy egyszerű akciófilm

Mikor a Föld keleti fele szinte hamuvá válik egy pusztító napkitörés után, akkor jön Samuel L. Jackson és megmutatja, hogyan kell uralni a káoszt. A Világvége után Samuel L. Jackson és Dave Bautista első közös filmje, amiben akciókból és izgalmakból egyáltalán nincs hiány.
Samuel L. Jackson ismét a nagyfőnök szerepébe helyezkedik, és pusztít. A Világvége után (Afterburn), a kritikusok szerint nem pusztán egy akciófilm. Van benne égő szenvedély, robbanások, mutáns lények, de Mona Lisa is, hogy a kultúra se maradjon ki teljesen a repertoárjából.
A történet szerint egynapkitörés elpusztítja a Föld keleti féltekéjét, ami után nem marad más, csak a káosz. Az emberek pedig bandákba verődve próbálják túlélni a zord körülményeket. A főhős, Jake (Dave Bautista) egy volt katona, aki kincsvadászként tengődik, értékes relikviákat keres a régi világból, befolyásos megbízók számára. Legújabb küldetése pedig: megtalálni és visszaszerezni a világ leghíresebb festményét, a Mona Lisát, ami persze nem egyszerű feladat, főleg úgy nem, hogy egy kegyetlen hadúr is a festményre pályázik. A társai között olyan karakterek vannak, mint Drea (Olga Kurylenko), valamint Samuel L. Jackson, aki a szabadságért harcoló Valentine-t alakítja.
Több év kihagyás után vállalt Samuel L. Jackson szerepet a mozivásznon. Ugyan a színész már közel van a 80-hoz, de lendületből egyáltalán nincs hiány, ahogy a haragos tekintetekből sem. A szakértők szerint a Világvége után hozza azt a Jackson-élményt, amit tőle már megszokattunk: hogy ha veszély van, akkor ő ott terem, és asztalt borít, fegyvert ránt, vagy legalább szemtelen megjegyzéseket tesz.
Fontos megjegyezni, hogy ez a film tartalmaz egy kis különleges összetevőt is, egy kis magyar ízt. A forgatókönyv írásában részt vett Antal Nimród is. Egyéb érdekesség még, hogy a film egyes részeit Szlovákiában, Pozsony környékén vették fel.
Első ránézésre a Világvége után olyan, amit a „férfifilm” jelzővel illetnek: látványos akciók, fegyverek, robbanások, izmok, túlélés. De ne hagyjuk, hogy ez megzavarjon minket! A film nem csupán ennyiről szól. Vannak valódi, morális dilemmák, mint a miért fontos egy festmény, ha az emberek az életükért küzdenek? Van hős és antihős, sakkozás az erővel, kötelességgel, és némi irónia: a világ egy monumentális katasztrófa után is ragaszkodik a kultúrához, esztétikához, művészethez. Ez teszi többé egy lövöldözős akciófilmnél, noha lövöldözésből is akad bőven. Szóval, ha egy hatalmas kalandra vágsz, a Világvége után jó programnak tűnhet.
