Samuel L. Jackson újra nagyfőnököt játszik - Itt a Világvége után, ami nem egy egyszerű akciófilm

Mikor a Föld keleti fele szinte hamuvá válik egy pusztító napkitörés után, akkor jön Samuel L. Jackson és megmutatja, hogyan kell uralni a káoszt. A Világvége után Samuel L. Jackson és Dave Bautista első közös filmje, amiben akciókból és izgalmakból egyáltalán nincs hiány.

Világvége után: Samuel L. Jackson és Dave Bautista először dolgoztak együtt.

Samuel L. Jackson újra nagyfőnök szerepben: bemutatjuk a Világvége után című „akció-kalandsci-fit”

Samuel L. Jackson ismét a nagyfőnök szerepébe helyezkedik, és pusztít. A Világvége után (Afterburn), a kritikusok szerint nem pusztán egy akciófilm. Van benne égő szenvedély, robbanások, mutáns lények, de Mona Lisa is, hogy a kultúra se maradjon ki teljesen a repertoárjából.

A történet szerint egynapkitörés elpusztítja a Föld keleti féltekéjét, ami után nem marad más, csak a káosz. Az emberek pedig bandákba verődve próbálják túlélni a zord körülményeket. A főhős, Jake (Dave Bautista) egy volt katona, aki kincsvadászként tengődik, értékes relikviákat keres a régi világból, befolyásos megbízók számára. Legújabb küldetése pedig: megtalálni és visszaszerezni a világ leghíresebb festményét, a Mona Lisát, ami persze nem egyszerű feladat, főleg úgy nem, hogy egy kegyetlen hadúr is a festményre pályázik. A társai között olyan karakterek vannak, mint Drea (Olga Kurylenko), valamint Samuel L. Jackson, aki a szabadságért harcoló Valentine-t alakítja.

Samuel L. Jackson visszatérése

Több év kihagyás után vállalt Samuel L. Jackson szerepet a mozivásznon. Ugyan a színész már közel van a 80-hoz, de lendületből egyáltalán nincs hiány, ahogy a haragos tekintetekből sem. A szakértők szerint a Világvége után hozza azt a Jackson-élményt, amit tőle már megszokattunk: hogy ha veszély van, akkor ő ott terem, és asztalt borít, fegyvert ránt, vagy legalább szemtelen megjegyzéseket tesz.

Magyar vonatkozás

Fontos megjegyezni, hogy ez a film tartalmaz egy kis különleges összetevőt is, egy kis magyar ízt. A forgatókönyv írásában részt vett Antal Nimród is. Egyéb érdekesség még, hogy a film egyes részeit Szlovákiában, Pozsony környékén vették fel.