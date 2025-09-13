"Világossá vált, hogy Harry megbánta tetteit" - Károly király most már talán láthatja unokáit

Bár Harry herceg a WellChild-díjátadó és nagyanyja, Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulója miatt utazott az Egyesült Királyságban, az senki előtt enm volt titok, hogy családi viszonyait is rendezni szeretné. Vilmossal ugyan nem találkozott, de apjával, Károly királlyal közel egy órát töltött a Clarence House-ban. Egy királyi forrás szerint a sussexi herceg elhatározta, ha törik, ha szakad kibékül családjával...

Harry herceg megbánta múltbeli tetteit

Forrás: WireImage

Harry herceg békülne a családdal

„Világossá vált, hogy Harry most már megbánta tetteinek egy részét. Rendezni akarja kapcsolatát a családjával és az Egyesült Királyság népével” - nyilatkozta egy bennfentes a Daily Mailnek. Hozzátette, hogy ha Harry képes lesz békülni az apjával, az lehetőséget ad Károly királynak arra is, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki kaliforniai unokáival, Archie-val és Lilibettel.

„Ez lehet valaminek a kezdete”

A forrás szerint „nehéz elképzelni, hogy Harry valaha is Nagy-Britanniában éljen, de az apjával való találkozás valaminek a kezdete, ami idővel lehetővé teszi számukra, hogy újra egy család legyenek. Néhány órával a királlyal való találkozó után a sussexi herceg szóvivője közleményt adott ki: „Nyilvánvalóan örült, hogy visszatért az Egyesült Királyságba. Találkozott régi barátaival, kollégáival, és támogatta azokat az ügyeket, amelyek olyan sokat jelentenek neki.”