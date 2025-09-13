Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
"Világossá vált, hogy Harry megbánta tetteit" - Károly király most már talán láthatja unokáit

brit királyi család Károly király Harry herceg
Jól sült el a sussexi herceg látogatása szülőhazájában. A szakértők szerint nem valószínű, hogy Harry hazaköltözhet, de közeledése hidat képezhet közte és édesapja között.

Bár Harry herceg a WellChild-díjátadó és nagyanyja, Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulója miatt utazott az Egyesült Királyságban, az senki előtt enm volt titok, hogy családi viszonyait is rendezni szeretné. Vilmossal ugyan nem találkozott, de apjával, Károly királlyal közel egy órát töltött a Clarence House-ban. Egy királyi forrás szerint a sussexi herceg elhatározta, ha törik, ha szakad kibékül családjával... 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 10: Prince Harry, Duke of Sussex departs after visiting the Centre For Blast Injury Studies at Imperial College London on September 10, 2025 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Harry herceg megbánta múltbeli tetteit
Forrás: WireImage

Harry herceg békülne a családdal 

„Világossá vált, hogy Harry most már megbánta tetteinek egy részét. Rendezni akarja kapcsolatát a családjával és az Egyesült Királyság népével” - nyilatkozta egy bennfentes a Daily Mailnek.  Hozzátette, hogy ha Harry képes lesz békülni az apjával, az lehetőséget ad Károly királynak arra is, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki kaliforniai unokáival, Archie-val és Lilibettel.

„Ez lehet valaminek a kezdete”

A forrás szerint „nehéz elképzelni, hogy Harry valaha is Nagy-Britanniában éljen, de az apjával való találkozás valaminek a kezdete, ami idővel lehetővé teszi számukra, hogy újra egy család legyenek. Néhány órával a királlyal való találkozó után a sussexi herceg szóvivője közleményt adott ki: „Nyilvánvalóan örült, hogy visszatért az Egyesült Királyságba. Találkozott régi barátaival, kollégáival, és támogatta azokat az ügyeket, amelyek olyan sokat jelentenek neki.”

Fordulhat a kocka: Károly királyt jelenleg jobban idegesíti Vilmos, mint Harry

A sussexi herceg útja a várakozásokon felül jól sikerült. Harry boldog, hogy láthatta apját, Károly királyt, jó ügyek mellé állhatott és szívének kedves programokon vehetett részt.

Ezt mondta Károly királyról Harry herceg a rövid találkozójuk után

Harry herceg szerdán több mint egy év után először találkozott apjával, III. Károly királlyal. A Clarence House-ban tartott rövid teázást követően a herceg arról számolt be, hogy az uralkodó remekül van.

Titkos apa-fia találkozó: 19 hónap után újra láthatta Károly királyt Harry herceg

Megtörtént, amire a fél világ várt: Sussex hercege szerdán találkozott édesapjával a londoni Clarence House-ban. Harry herceg és Károly király 2024 elején egymást utoljára, amikor kiderült, a brit uralkodó rákkal küzd.

 

