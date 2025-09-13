Ahogy megírtuk, Károly és Harry szerdán találkoztak a Clarence House-ban. Bár azt tudni lehetett, hogy a sussexi herceg hazalátogatásának ez az egyik oka, Vilmos mégis hitt abban, hogy ez nem valósul meg. Később kiderült, hogy a király tudta, hogy nagyobbik fia ellenezné a találkozót, ezért be se avatta azt a terveibe. Úgy tudni, Vilmos dühös és csalódott volt. Tina Brown királyi életrajzíró mindeközben arról számolt be, hogy Károly királyt jelenleg jobban zavarja Vilmos herceg viselkedése, mint Harryé.

Bennfentesek szerint Károly királyt jelenleg jobban idegesíti Vilmos, mint Harry

Forrás: Getty Images

Károly király neheztel Vilmosra?

Tina Brown azt állítja, hogy a várakozásokkal ellentétben Harry herceg látogatása nagy siker volt. Egyrészt Harry rájött arra, hogy nem magyarázkodnia kell, hanem csak bejárni az Egyesült Királyságot, visszanyerni az emberek szimpátiáját, részt venni programokon és néhány kedves szót szólni. A bennfentes szerint Károlyt az zavarja, hogy úgy érzi, Vilmos herceg nem veszi ki eléggé a részét a királyi család feladataiból, sőt, ő maga rákos betegként többet dolgozik, mit a fia. Ugyanakkor az is igaz, és ezt az uralkodó is tudja, hogy Vilmos Katalin betegsége és a családja miatt vett vissza a tempóból egy kicsit - írja a Daily Mail. Brown azt is mondta, hogy a király úgy érzi, hogy Vilmos saját magáról kialakított, gondoskodó apa képe, bár őszinte, a saját szülői múltbeli hiányosságainak „hallgatólagos kritikája”.

Az Egyesült Királyság-beli tartózkodása során Harry herceg bejelentette, hogy 1,1 millió fontot adományozott saját pénzéből a Children in Need projektnek. Ezáltal pedig adódik a kérdés, hogy Vilmos herceg mit is kezd pontosan a neki járó évi 23 millió fontjával.

Harry útja nagyon jól sikerült

Sussex hercege az utazását egy, az édesanyja Diana hercegné emlékére létrehozott jótékonysági intézmény meglátogatásával zárta. A bennfentesek úgy tudják, Harry, aki már nagyon régóta hazavágyott, nagyon jól érezte magát szülőhazájában: találkozott régi ismerőseivel és barátaival. Örült annak, hogy olyan ügyek mellett állhatott ki, amelyek mindig is fontosak voltak számára, mint például a WellChild jótékonysági díjátadó, ahol arról beszélt, milyen érzés számára az apaság.