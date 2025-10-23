Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök

Ashton Kutcher frusztrációjáról vallott: úgy gondolja, jóképűsége hátráltatta a karrierjét

A színész a New York-i Comic Conon arról beszélt, hogy modellmúltja és külső adottságai olykor hátrányt jelentettek számára. Ashton Kutcher ma azonban már érti, miért nem kapott meg vágyott szerepeket.

Ashton Kutcher a Comic Con fesztiválon elmondta, hogyan készült a The Beauty című sorozatban játszott „vicces szupergonosz” szerepére. Mindeközben kitért arra is, hogy miért nem bombázták ajánlatokkal korábban a hollywoodi rendezők. 

Ashton Kutcher úgy véli, túl jóképű volt bizonyos szerepekhez
Ashton Kutcher úgy véli, túl jóképű volt bizonyos szerepekhez
Forrás: Getty Images

Ashton Kutcher komplex, árnyalt karaktert alakít

Az 47 éves színész őszintén beszélt arról, hogy külseje miként befolyásolta pályafutását. „Azt hiszem, minden szerep, amit kapsz, részben attól függ, hogyan nézel ki. Nagyon fontos, hogy mit sugall a fizimiskád” – mondta Kutcher. „Így aztán vannak olyan szerepek, amelyeket a kinézetem miatt kaptam meg, és vannak olyanok, amelyeket  a kinézetem miatt nem kaptam meg. Néha frusztráló” – nyilatkozta a People magazinnak. Hozzátette, ma már megérti, miért születnek bizonyos döntések a szereposztások során. „Képekkel próbálsz elmesélni egy történetet, és a képeknek a megfelelő érzést kell kelteniük a közönségben” – magyarázta. Demi Moore egykori párja jelenleg a The Beauty című FX-sorozatban forgat és saját elmondása szerint komplex, árnyalt karaktert alakít.  Ryan Murphy, a sorozat készítője a The Beautyt orvosi sci-finek nevezte jellemezte, amely „egy új, mutálódó, szexuális úton terjedő vírusról szól, amely a tökéletes önmagaddá változtat”. A történet központi kérdése: Meddig mennél el azért, hogy szép legyél? Mit áldoznál fel ezért, és számít ez egyáltalán?”

Kettős mérce a szépészeti beavatkozásokban 

A Comic Conon Kutcher a kozmetikai beavatkozásokkal kapcsolatos társadalmi kettős mércéről is beszélt. „Az emberek elmehetnek a fogorvoshoz, fogszabályzót csináltathatnak, és megcsináltathatják a fogaikat. Ezt senki sem ítéli el, sőt. De abban a pillanatban, hogy valaki orrplasztikát végeztet, az pletyka tárgya lesz. Miért van rendben az egyik, és miért elítélendő a másik?” – vetette fel a kétgyerekes színész.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
