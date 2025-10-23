Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Válásra készül a palota: vészforgatókönyv készült Harry herceg és Meghan Markle szakítására

brit királyi család meghan markle válás Harry herceg
Horváth Angéla
2025.10.23.
Egyre több jel utal arra, hogy válságba került Harry herceg és Meghan Markle házassága. A brit sajtó szerint a palotában már vészforgatókönyvek készülnek arra az esetre, ha a pár útjai különválnának. A háttérben állítólag az áll, hogy Harry egyre komolyabban fontolgatja: visszatér szülőhazájába, az Egyesült Királyságba – ezt pedig Meghan határozottan ellenzi.

Harry herceg szeptemberben hosszabb időt töltött Angliában, ahol közel két év után ismét találkozott édesapjával, a nagybeteg III. Károly királlyal. A látogatás során Harry részt vett több jótékonysági eseményen is, és a beszámolók szerint élvezte, hogy újra a középpontban lehet – pont úgy, amikor még a királyi család aktív tagja volt.

Harry herceg jól érezte magát Angliában
Harry herceg jól érezte magát Angliában
Forrás: Getty Images

Harry herceg és Meghan Markle válására készül a palota

Egy királyi forrás szerint Meghan Markle attól tart, hogy férje ismét a családja befolyásolása alá kerül. A hercegné állítólag teljesen kiborult annak a gondolatától, hogy Harry visszaköltözne Angliába, és kijelentette, ő nem hagyja el Kaliforniát.

„A palota csendben készül egy esetleges szakításra” mondta a bennfentes. „Ha Harry valóban visszatérne, és Meghan az Egyesült Államokban marad, az végzetes törést okozna a kapcsolatukban.”

A forrás szerint az udvar egy lehetséges válási megállapodáson is dolgozik. Az elképzelés szerint Meghan „nagylelkű, de szigorú szabályokoz kötött” pénzügyi támogatást kapna, cserébe nem teregethet ki több bizalmas információt a királyi családról.

„Olyasmi ez, mint Diana hercegné esetében volt – csak most sokkal keményebb feltételekkel” – mondta a forrás. 

Ugyanakkor Meghan megtarthatná a Sussex hercegnéje címet, a palota szerint ezzel elkerülhető lenne egy médiabotrány.

Harry herceget visszahúzza Anglia

A hírek szerint Harry herceg egyre erősebben vágyik vissza az Egyesült Királyságba, amit Joss Stone brit énekesnő is megerősített. A WellChild Awards gálán, ahol mindketten részt vettek, az énekesnő elmondta: Harry arról beszélt, mennyire fontosnak tartja a gyerekek oktatását és a közösséghez tartozás érzését.

„Azt mondta, milyen csodálatosak az angol iskolák, és milyen jó, hogy a gyerekek biztonságos, összetartó környezetben nőnek fel” – mesélte Stone.

A palota állítólag már Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek jövőjéről is gondoskodott. A forrás szerint a hatéves Archie és a négyéves Lilibet életének minden fontos részletét – az iskoláztatástól a lakóhelyen át az utazási engedélyekig – aprólékosan rögzítették arra az esetre, ha a szülők elválnának.

„Harry azt szeretné, ha a gyerekek Nagy-Britanniában nőnének fel, de ehhez biztosítania kellene a védelmüket és a stabil környezetet” – mondta a bennfentes. „A palota tanácsadói pontosan tudják, milyen kényes ez a helyzet. Ha az emberek azt látják, hogy Harryt a családja akadályozza a hazatérésben, az komoly PR-problémát jelenthet.”

Fokozódik a botrány András herceg körül: „Nem is a balett érdekelte, hanem a táncosnők”

Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot András herceg életéről. Életrajzírója, Andrew Lownie szerint a brit királyi család tagjának éveken át voltak emberei arra, hogy nőket szervezzenek be neki – lehetőleg szőke hajúakat vagy balerinákat.

Valaki szedje fel az állunkat a földről: Demi Moore pikáns fotósorozata alapján a 60 az új 30

A világsztár egy különleges ruhakölteményben mutatta meg csodálatos alakját.

Kiderült Adele visszavonulásának oka - Videó!

Már lassan egy éve, hogy nem ad ki új zeneszámokat és nem is turnézik az énekesnő. De vajon mi az oka Adele visszavonulásának? A világsztár most tiszta vizet öntött a pohárban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu