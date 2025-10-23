Válásra készül a palota: vészforgatókönyv készült Harry herceg és Meghan Markle szakítására

Harry herceg szeptemberben hosszabb időt töltött Angliában, ahol közel két év után ismét találkozott édesapjával, a nagybeteg III. Károly királlyal. A látogatás során Harry részt vett több jótékonysági eseményen is, és a beszámolók szerint élvezte, hogy újra a középpontban lehet – pont úgy, amikor még a királyi család aktív tagja volt.

Harry herceg jól érezte magát Angliában

Forrás: Getty Images

Harry herceg és Meghan Markle válására készül a palota

Egy királyi forrás szerint Meghan Markle attól tart, hogy férje ismét a családja befolyásolása alá kerül. A hercegné állítólag teljesen kiborult annak a gondolatától, hogy Harry visszaköltözne Angliába, és kijelentette, ő nem hagyja el Kaliforniát.

„A palota csendben készül egy esetleges szakításra” – mondta a bennfentes. „Ha Harry valóban visszatérne, és Meghan az Egyesült Államokban marad, az végzetes törést okozna a kapcsolatukban.”

A forrás szerint az udvar egy lehetséges válási megállapodáson is dolgozik. Az elképzelés szerint Meghan „nagylelkű, de szigorú szabályokoz kötött” pénzügyi támogatást kapna, cserébe nem teregethet ki több bizalmas információt a királyi családról.

„Olyasmi ez, mint Diana hercegné esetében volt – csak most sokkal keményebb feltételekkel” – mondta a forrás.

Ugyanakkor Meghan megtarthatná a Sussex hercegnéje címet, a palota szerint ezzel elkerülhető lenne egy médiabotrány.

Harry herceget visszahúzza Anglia

A hírek szerint Harry herceg egyre erősebben vágyik vissza az Egyesült Királyságba, amit Joss Stone brit énekesnő is megerősített. A WellChild Awards gálán, ahol mindketten részt vettek, az énekesnő elmondta: Harry arról beszélt, mennyire fontosnak tartja a gyerekek oktatását és a közösséghez tartozás érzését.

„Azt mondta, milyen csodálatosak az angol iskolák, és milyen jó, hogy a gyerekek biztonságos, összetartó környezetben nőnek fel” – mesélte Stone.

A palota állítólag már Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek jövőjéről is gondoskodott. A forrás szerint a hatéves Archie és a négyéves Lilibet életének minden fontos részletét – az iskoláztatástól a lakóhelyen át az utazási engedélyekig – aprólékosan rögzítették arra az esetre, ha a szülők elválnának.