Kínos! Bruce Willis lánya nyilvánosan szólt be egykori mostohaapjának, Ashton Kutchernek

Bruce Willis lánya, Tallulah a poszt alatt azt írta: „Sokat tudnék mesélni erről! Főleg arról, hogyan kell túlélni egy volt mostohaszülőt”. Egy kommentelő kérdésére, hogy Kutcherre utal-e, Tallulah így felelt: „Ennek talán privát üzenetnek kellett volna lennie, de igen, van személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban”. Aztán később arra utalt, hogy már megbocsátot Kutchernek.

Bruce Willis lánya, Tallulah Belle, Ashton Kutcher és Demi Moore 2007-ben

Forrás: Getty Images

Bruce Willis lányát megviselte, hogy édesanyja Ashton Kutcherrel randizik

Demi Moore és Ashton Kutcher 2005-ben házasodtak össze, amikor Kutcher 25 éves, Moore pedig 40 éves volt. A pár 2013-ban vált el. Kutcher ezt követően feleségül vette Mila Kunist, akivel jelenleg két gyermeket nevelnek. Tallulah korábban már nyíltan beszélt arról, milyen nehézségekkel járt számára, amikor édesanyja 2003-ban elkezdett randizni Kutcherrel. A Fox Stars on Mars című reality-show 2023. júniusi epizódjában így fogalmazott: „Amikor anyukám randizni kezdett Ashtonnal, abban az időszakban rengeteg minden történt velem. Nagyon magamba fordultam, érzelmileg mélypontra kerültem emiatt.”

A valóságshow-ban Tallulah arról is mesélt, hogy még mindig nem dolgozta fel a történteket: „Nagyon nehéz időszak volt, és még mindig dolgozom az akkori érzéseimen. De már kezdem látni ennek a pozitív oldalát is: mostanra igazán szeretem önmagamat és a családomat is.”

Ashton Kutcher is nyilatkozott korábban a Willis-lányokkal való kapcsolatáról: „Tallulah 8 vagy 9 éves volt, ő volt a legfiatalabb. Rumer 12 vagy 13 éves volt, amikor elkezdtünk randizni. Amikor elváltunk, Tallulah éppen a középiskolát végezte. Segítettem a lányok nevelésében. Szeretem őket, és ez mindig így lesz, drukkoluk, hogy sikeresek legyenek, bármit is csináljanak.” Kutcher azonban hozzátette, hogy soha nem akart Bruce Willis helyére lépni: „Soha nem akartam az apjuk lenni. Mindig is tiszteltem és becsültem Bruce-t, szerintem ő egy briliáns emberi lény, csodálatos ember. Ha nem akarják tartani velem a kapcsolatot, nem fogom rájuk erőltetni. De mindannyian akarják, és ez nagyszerű.”