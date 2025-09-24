Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A Baywatch szexikonja Carmen Electra merész fotósorozattal robbantotta fel a netet

2025.09.24.
Az 53 éves színésznő megmutatta, hogy a kor csak egy szám, a neccharisnya és a fűző pedig még mindig vadítóan áll rajta. A Baywatch sztárja továbbra sem szégyenlős, ha a kamerák előtt kell állnia.

Pikáns fotósorozatot posztolt az Instagram-oldalán Carmen Electra. A Baywatch sorozat és a Horrorra akadva film dívája egy aprócska rövidnadrágban, neccharisnyában, és egy igencsak feszes fűzőben mutatta meg nem mindennapi alakját. Az 53 éves színésznő vadító képei láttán megegyezhetünk benne, hogy a vízimentőkről szóló sorozat színésznői 36 évvel a sorozat indulása után is szívdöglesztően néznek ki.

A Baywatch sztárja 36 évvel a sorozat kezdete után is brutális formában van
Forrás: FilmMagic

A Baywatch sztárja Onlyfans-karrierbe kezdett

Nem véletlen, hogy Carmen Electra merész képekkel tartja lázban a népes Instagram-bázisát, ugyanis a profilján láthatjuk, hogy exkluzív tartalmakat is árul a tehetős követői számára. Az Onlyfans-oldalán pikáns képeket, és a neccharisnyás fotójához hasonló tartalmakat is láthatnak a VIP tagok - szúrta ki a PageSix. A korábbi Playboy-modell úgy látszik, hogy továbbra is imádja a kamerákat, és a pózolást. Ha kíváncsi vagy a színésznőből erotikus modellé avanzsáló sztár legfrissebb képeit, azokat itt tudod megtekinteni:

Baywatch szereplői elárulták, hogy milyen keveset kerestek a sorozattal

Nem mindenki kapott ugyanannyi fizetést, ez pedig kiderült. A Baywatch alulfizetett sztárjai joggal érezhették, hogy ők kevesebbet érnek, mint más, jobban kereső kollégáik, pedig ugyanúgy hozzájárultak a nemzetközi sikerhez.

Újra együtt a Baywatch egykori szexi sztárjai: felismered őket?

Az eseményen részt vettek a Baywatch egykori szexi sztárjai is, köztük Carmen Electra, Nicole Eggert és Alexandra Paul is.

Carmen Electra nekivetkőzött: zavarbaejtő fotót posztolt

Fotó.

 

