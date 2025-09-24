A Baywatch szexikonja Carmen Electra merész fotósorozattal robbantotta fel a netet

Pikáns fotósorozatot posztolt az Instagram-oldalán Carmen Electra. A Baywatch sorozat és a Horrorra akadva film dívája egy aprócska rövidnadrágban, neccharisnyában, és egy igencsak feszes fűzőben mutatta meg nem mindennapi alakját. Az 53 éves színésznő vadító képei láttán megegyezhetünk benne, hogy a vízimentőkről szóló sorozat színésznői 36 évvel a sorozat indulása után is szívdöglesztően néznek ki.

A Baywatch sztárja 36 évvel a sorozat kezdete után is brutális formában van

Forrás: FilmMagic

A Baywatch sztárja Onlyfans-karrierbe kezdett

Nem véletlen, hogy Carmen Electra merész képekkel tartja lázban a népes Instagram-bázisát, ugyanis a profilján láthatjuk, hogy exkluzív tartalmakat is árul a tehetős követői számára. Az Onlyfans-oldalán pikáns képeket, és a neccharisnyás fotójához hasonló tartalmakat is láthatnak a VIP tagok - szúrta ki a PageSix. A korábbi Playboy-modell úgy látszik, hogy továbbra is imádja a kamerákat, és a pózolást. Ha kíváncsi vagy a színésznőből erotikus modellé avanzsáló sztár legfrissebb képeit, azokat itt tudod megtekinteni: