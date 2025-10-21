Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az énekesnő azt állítja, teljesen jól van, visszanyerte a mentális egészségét és a legfontosabb számára az, hogy a gyerekei normális életet élhessenek. Britney Spears posztban reagál Kevin Federline október 21-én megjelenő könyvének vádjaira.

Napok óta lehet arról olvasni, hogy mi mindennel vádolja volt férje, Kevin Federline Britney Spearst. Az énekesnő az Instagramon  lóháton készített fotót osztott meg magáról, kísérő szövegében a 2014-es Disney-filmre, a Maleficentre hivatkozott, és azt állította, hogy letörték a szárnyait és agykárosodást szenvedett.

Kevin Federline és Britney Spears 3 évig voltak házasok
Forrás: WireImage

Britney Spears állítja: túl van a nehéz időszakán

Kevin Federline You Thought You Knew (Azt hiszed, ismered) könyve ma, október 21-én jelenik meg, amelyben több súlyos vádat is megfogalmaz Britney Spears ellen. Többek között azt állítja, hogy exe részegen vagy drog befolyása alatt nézte alvó gyerekeit, de arról is ír, hogy énekesnő megütötte fiát, a ma 20 éves Prestont. Spears képviselői tagadták a vádakat, az énekesnő pedig egy hosszú és meglehetősen zavaros bejegyzésben reagált az eseményekre. „A hátam… a pengéim… a szárnyaim… emlékezz a Maleficent című filmre, annyira hihetetlen film!!!! A szárnyai szentek voltak, így a király nem vehette el őket… nem mintha ennek bármi köze lenne hozzám, de hihetetlenül érdekesnek találom…” − olvasható a posztjában. „Úgy érzem, nekem elvették a szárnyaimat, és agykárosodást szenvedtem, százszázalékosan… Természetesen túl vagyok ezen a nehéz időszakon, és hálás vagyok, hogy élek” − írta és hozzátette, mindennél jobban szereti gyerekeit, és semmi olyat nem tett vagy tenne, amivel ártana nekik. Britney azt is kijelentette, hogy nem fog nyilatkozni a múltról, mert szeretné, ha a gyerekei normális életet élhetnének − írja a Mirror.

Federline aggódik, Britney cáfol

Federline újságírói kérdésre kijelentette, hogy vannak olyan súlyos momentumok, amiket kihagyott a könyvből, például, hogy Britney megcsalta és olykor azt mondta gyermekeinek, „bárcsak halottak lennének”. Hozzátette: a sokáig gyámság alatt élő Britney egyre rosszabb állapotban van, ez lehetetlen nem észrevenni. Az exférj attól fél, tragédia lesz a vége Britney ámokfutásának, és aggódik, hogy a gyerekeikre ez milyen hatással lesz.  Britney Spears képviselői azonnal reagáltak a könyv állításaira, és azzal vádolták Federline-t, hogy csak nyerészkedni akar. „Britneyt csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James érdeklik” − jelentették ki. 

