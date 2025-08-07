Kevin Federline Britney Spears múltján gazdagodna: botránykönvet ad ki az énekesnő exe

A rajongók viszont egyáltalán nem osztoznak a lelkesedésében – szerintük a könyv csupán egy újabb „lehúzás”, és úgy érzik, Kevin Federline ezzel nemcsak a Britney Spearst használja ki, hanem újra feltépi annak régóta gyógyuló sebeit is.
A közösségi médiát elárasztották a feldühödött kommentek. Egy Instagram-felhasználó így írt: „Szóval senkit nem érdekel az ő története, ezért inkább Britney Spears nevéből akar hasznot húzni? Komolyan?”
Mások még keményebben fogalmaztak: „Ez az ember mindent pénzre akar váltani. Táncosként futott be, híresség gyerekeinek az apja, most meg könyvet ír. És ki lesz benne a főszereplő? Természetesen Britney.”
Egy Reddit-kommentelő szerint: „A gyerektartást nyilván már nem kap, most megpróbál más forrást találni. Az időzítés mindent elmond.”
Kevin Federline a könyvet beharangozó közleményben azt írta, hogy az írás célja bemutatni, miként küzdött meg a családja körüli állandó médiafigyelemmel, hogyan lett apa, és hogyan élt túl „érzelmi viharfelhőket”.
Sokan emlékeztettek arra is, mekkora felháborodást váltott ki Britney húgának, Jamie Lynn Spearsnek 2022-ben megjelent önéletrajzi könyve, amelyben szintén érintette a popsztár életének kényes részeit.
„Úgy tűnik, Kevin nem tanult Jamie Lynn hibájából” – írta egy rajongó.
Többen attól tartanak, hogy az énekesnő – aki az elmúlt években kemény harcot vívott mentális egészségéért, szabadságáért és gyermekeiért – most ismét céltáblává válik.
„Most, hogy épp csak talpra állt, Kevin megint előrángatja a múltat? Megszakad a szívem érte” – írta egy Reddit-felhasználó. „Újabb ember, aki ítélkezik felette, és a nyilvánosság elé rángatja az életét. Mikor lesz már ennek vége?”
Kevin Federline és Britney Spears 2004-ben házasodtak össze, majd 2007-ben váltak el. Két közös gyermekük van: Sean Preston (19) és Jayden (18). Emellett Federline további négy gyermek édesapja is: Kori (23) és Kaleb (21) édesanyja Shar Jackson színésznő, míg jelenlegi feleségétől, Victoria Prince-től is két gyermeke született: Jordan (13) és Peyton (9).
