Celebháború: Britney Spears volt férje azt állítja, hogy a popsztár drogozott szoptatás közben

Hiába vált el egymástól 18 évvel ezelőtt egymástól Britney Spears és Kevin Federline, még ma is képesek egymás vérét szívni. Britney Spears volt férje nemrég piacra dobta a You Thought You Knew (Azt hiszed, hogy ismered) című könyvét, amelyben kendőzetlen őszinteséggel beszélt a magánáletéről, és az énekesnővel kötött házasságáról. Bár a páros tagjai csak három évig voltak házasok, ebből a frigyből két gyermek is született, akiknek az élete 180 fokos fordulatot vett, miután az apjukhoz kerültek, az anyjukat pedig hosszú évekre gyámság alá helyezték. A korábbi profi táncos most súlyos vádakat fogalmazott meg a popsztárról: többek között azt írta a művében, hogy a gyerekek tinédzserként már rettegtek az alkohol- és drogfüggő anyjuktól.
Britney Spears volt férje szerint az énekesnő még a szoptatás alatt is kokainozott
Számos erős kijelentés olvasható Kevin könyvében, ám ezek közül a legmerészebb vádak azok voltak, amelyek szerint az énekesnő már a házasságuk alatt sem volt beszámítható, és sokszor ijesztően viselkedett a gyerekei közelében. Emellett a korábbi táncos azt állítja, hogy a felesége drogfüggő lett a szülések után, és egyszer rajtakapta őt, hogy kokainozik, miközben még javában szoptatta a gyerekeit.
2006-ban a Playing With Fire album bemutató bulijára voltam hivatalos. Britney azt ígérte, hogy otthon marad a kicsikkel. Amikor odaértem mégis ott volt az apjával együtt. Örültem, hogy Jamie Spears is eljött szurkolni nekem, de ő szomorúan biccentett nekem, hogy menjek vele az öltözőbe: akkor láttam meg, hogy Britney és egy fiatal barátnője éppen kokaint szívott fel az asztalról. Még csak meg sem próbálták leplezni, hogy mit csinálnak - idézett a könyvből a PageSIX. Kevin ezután arról beszélt a műben, hogy aznap este döntötte el, hogy végleg szakít a gyermekei anyjával. Miután hazamentek közölte Britneyvel, hogy fejezze be a gyerekek szoptatását, amíg drogozik, ez azonban nem tetszett a popsztárnak, aki magából kikelve kiabált vele. Ezután nem sokkal novemberben nyújtották be a válási papírokat.
Britney Spears gyerekei még csak néhány hónaposak voltak az ominózus eset során
Az énekesnő első gyermeke Sean Preston Federline 2005. szeptember 14-én született, és már néhány hetes korában a címlapokra került, ugyanis Britney Spears a csecsemővel az ölében vezetett autót, a különböző gyermekvédelmi szervezetek pedig azonnal riadót fújtak. Britney második gyermeke Jayden James Federline 2006.szeptember 12-én született meg, így ő még csak 1 hónapos volt, miközben az édesanyja a buli során úgy döntött, hogy kokainozik egyet a barátaival.
Britney Spears menedzsmentje nem cáfolta az állításokat csupán annyit írtak a könyvvel kapcsolatban, hogy: Britneyt csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James és az ő jólétük érdekli ebben a szenzációhajhász időszakban.