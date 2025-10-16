Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Celebháború: Britney Spears volt férje azt állítja, hogy a popsztár drogozott szoptatás közben

családi viszály
Komáromi Bence
2025.10.16.
Folytatódik a verbális szócsata az énekesnő és Kevin Federline között. Britney Spears volt férje durva vádakat fogalmazott meg a gyermekei anyjáról.

Hiába vált el egymástól 18 évvel ezelőtt egymástól Britney Spears és Kevin Federline, még ma is képesek egymás vérét szívni. Britney Spears volt férje nemrég piacra dobta a You Thought You Knew (Azt hiszed, hogy ismered) című könyvét, amelyben kendőzetlen őszinteséggel beszélt a magánáletéről, és az énekesnővel kötött házasságáról. Bár a páros tagjai csak három évig voltak házasok, ebből a frigyből két gyermek is született, akiknek az élete 180 fokos fordulatot vett, miután az apjukhoz kerültek, az anyjukat pedig hosszú évekre gyámság alá helyezték. A korábbi profi táncos most súlyos vádakat fogalmazott meg a popsztárról: többek között azt írta a művében, hogy a gyerekek tinédzserként már rettegtek az alkohol- és drogfüggő anyjuktól.

Britney Spears volt férje Kevin Federline súlyos vádakkal illette a gyerekei anyját
Britney Spears volt férje Kevin Federline súlyos vádakkal illette a gyerekei anyját
Forrás: WireImage

Britney Spears volt férje szerint az énekesnő még a szoptatás alatt is kokainozott

Számos erős kijelentés olvasható Kevin könyvében, ám ezek közül a legmerészebb vádak azok voltak, amelyek szerint az énekesnő már a házasságuk alatt sem volt beszámítható, és sokszor ijesztően viselkedett a gyerekei közelében. Emellett a korábbi táncos azt állítja, hogy a felesége drogfüggő lett a szülések után, és egyszer rajtakapta őt, hogy kokainozik, miközben még javában szoptatta a gyerekeit. 

2006-ban a Playing With Fire album bemutató bulijára voltam hivatalos. Britney azt ígérte, hogy otthon marad a kicsikkel. Amikor odaértem mégis ott volt az apjával együtt. Örültem, hogy Jamie Spears is eljött szurkolni nekem, de ő szomorúan biccentett nekem, hogy menjek vele az öltözőbe: akkor láttam meg, hogy Britney és egy fiatal barátnője éppen kokaint szívott fel az asztalról. Még csak meg sem próbálták leplezni, hogy mit csinálnak - idézett a könyvből a PageSIX. Kevin ezután arról beszélt a műben, hogy aznap este döntötte el, hogy végleg szakít a gyermekei anyjával. Miután hazamentek közölte Britneyvel, hogy fejezze be a gyerekek szoptatását, amíg drogozik, ez azonban nem tetszett a popsztárnak, aki magából kikelve kiabált vele. Ezután nem sokkal novemberben nyújtották be a válási papírokat.

Britney Spears gyerekei még csak néhány hónaposak voltak az ominózus eset során

Az énekesnő első gyermeke Sean Preston Federline 2005. szeptember 14-én született, és már néhány hetes korában a címlapokra került, ugyanis Britney Spears a csecsemővel az ölében vezetett autót, a különböző gyermekvédelmi szervezetek pedig azonnal riadót fújtak. Britney második gyermeke Jayden James Federline 2006.szeptember 12-én született meg, így ő még csak 1 hónapos volt, miközben az édesanyja a buli során úgy döntött, hogy kokainozik egyet a barátaival. 

Britney Spears menedzsmentje nem cáfolta az állításokat csupán annyit írtak a könyvvel kapcsolatban, hogy: Britneyt csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James és az ő jólétük érdekli ebben a szenzációhajhász időszakban.

 

