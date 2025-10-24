Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek

Britney Spears vállalhatatlan állapotban ült a volán mögé: majdnem elütötte a barátját, áttért a szemközti sávba és alig jutott be otthonába is − Videó

dühroham Kevin Federline britney spears
Az énekesnő dührohamot kapott mindattól, amit Kevin Federline a memoárjában leírt. Britney úgy vezetett, mint egy őrült.

Újabb aggodalomra okot adó videó készült Britney Spearsről. Az énekesnő borzasztó állapotban ült volán mögé. Azt nem tudni, hogy „csak”dührohama volt-e vagy fogyasztott-e bármi tudatmódosító szert. Bennfentesek szerint volt férje, Kevin Federline könyve, az Azt hiszed, ismered zaklatta fel. 

Britney Spearst vezetés közben videózták le: zaklatott volt és kiszámíthatatlan.
Forrás: Northfoto

Csoda, hogy hazaért: Britney Spears életveszélyesen vezetett

A Daily Mail nagy port kavart felvételén Britney Spears egy esti kiruccanás után kiszámíthatatlanul és zaklatottan vezetett. Az énekesnőt csütörtökön este videózták le, amint elhagyja a Thousand Oaks-i Red-O éttermet, majd beül fekete BMW-jébe. A lap szerint többen megpróbálták megállítani, ám Spears ennek ellenére elhajtott. Egy szemtanú elmondta: „Majdnem elütötte a barátját, miközben kihajtott a parkolóból.” A videón jól látszik, hogy a 43 éves énekesnő az ellenkező irányú sávokba is áttért, köztük egy kerékpársávba, miközben hazafelé tartott. A felvétel szerint egy másik jármű hátsó részének is nekikoccant. Az újabban sokkoló Instagram videókat feltöltő Britneyt az egyik lámpánál is megörökítették, amint valamit a szájába vesz. A lap forrása úgy nyilatkozott, Spears később körülbelül húsz percig próbált bejutni házába: „Beütötte a kódot és odahajtott a kapuhoz, de a kapu nem nyílt ki. Ezt háromszor vagy négyszer is megismételte. A barátja először nem szállt ki az autóból, kéőbb pedig otthagyta.” A beszámoló szerint Spears ezután további tíz percet töltött azzal, hogy bejusson a birtokára, ami végül sikerült neki.

Kevin Federline memoárja régi sebeket tép fel

Egy, az énekesnőhöz közel álló forrás a Daily Mailnek úgy nyilatkozott, hogy a mentálisan instabil Britneyt felkavarta Kevin Federline könyvének megjelenése is. Federline memoárja Britneyt teljesen kikészíti. Régi sebeket tép fel benne. Az elmúlt napok nagyon megviselték, folyamatosan ott volt a címlapkon, a hírekben. Újra a figyelem középpontjába került, de nem a zenéjével, hanem a zaklatott viselkedése miatt, amitől egyre rosszabb állapotba került”  − mondta el az ismerőse.

Teljesen megbomlott Britney Spears elméje − Videó

Az egykor elképesztően sikerese énekesnő egyre mélyebbre süllyed. Britney Spears csak árnyéka önmagának: ismerősei és a rajongók is aggódnak érte.

Britney Spears: "Agykárosodást szenvedtem"

Az énekesnő azt állítja, teljesen jól van, visszanyerte a mentális egészségét és a legfontosabb számára az, hogy a gyerekei normális életet élhessenek. Britney Spears posztban reagál Kevin Federline október 21-én megjelenő könyvének vádjaira.

Aggódnak a rajongók: Britney Spears balesetet szenvedett

Az énekesnő kék-zöld foltokkal tarkítva és befáslizott térddel jelent meg legújabb videójában.

 

