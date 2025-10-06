Aggódnak a rajongók: Britney Spears balesetet szenvedett

Szinte nem telik el nap úgy, hogy Britney Spears ne adjon újabb okot rá, hogy a rajongói aggódjanak érte. Az Instagram-oldalán rendkívül aktív énekesnő most éppen azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy miközben szokásához híven a nappalijában táncolt, sokan észrevették, hogy be van fáslizva a jobb térde, a bal karján pedig lila foltok éktelenkednek. A bejegyzésből kiderült, hogy Britney Spears balesetet szenvedett egy barátja házában.

Britney Spears balesetet szenvedett

Britney Spears balesete akár súlyosabb következményekkel is járhatott volna

Az énekesnő a bejegyzésében elárulta, hogy éppen egy barátjánál tartózkodott, amikor megcsúszott és lezuhant a lépcsőn.

Pszt! Leestem a lépcsőről egy barátom házában...Szörnyű volt. Most néha kiugrik a térdem, ezért befásliztam. Nem biztos, hogy eltört, de egyelőre bekötöztem, nehogy nagyobb baja legyen. Köszönöm Istenem!

- írta videója mellé a Hit Me Baby One More Time énekesnője.

A kommentmező szinte felrobbant a vallomás után, sokan azt írták, hogy felelőtlenség, hogy Britney nem nézette meg a lábát egy orvossal, és inkább erőlteti továbbra is, miközben bármilyen súlyosabb következménye lehet egy ilyen esésnek. Ráadásul az énekesnő videójában egyértelműen látható, hogy sántít, és nem csak a lábán vannak sérülések, hanem feltűnő foltok vannak a karján is. Britney azonban már régóta nem hallgat senki másra, kivéve saját magára.

