Bruce Willis gyerekei gyászolják az apjukat: szomorú interjút adott az anyukájuk

Az akciófilmsztár és a felesége Emma Heming Willis két gyönyörű kislányt nevelt együtt a lesújtó diagnózisig: a 13 éves Mabel Ray Willist, és a 11 éves Evelyn Penn Willist. Bruce Willis gyerekeinek élete azonban fenekestül felfordult, amikor 2023-ban kiderült, hogy az édesapjuk frontotemporális demenciával küzd. A betegség miatt a világsztár állapota rohamosan romlani kezdett, és hamarosan csökkeni kezdett a közös pillanataik száma. Emma most egy friss interjúban arról beszélt, hogy a kislányainak néhány hónap alatt kellett felnőniük a feladathoz, hogy fel tudják dolgozni az édesapjuk jelenlegi helyzetét és azt, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen gyógyíthatatlan betegség.

Bruce Willis gyerekeinek nagyon hiányzik az édesapjuk

Bruce Willis gyerekei a gyászba menekültek

Néhány héttel ezelőtt lapunk az elsők között számolt be róla, hogy annyira leromlott a világsztár állapota, hogy a feleségével együtt azt a döntést hozták, hogy Bruce átköltözik egy minden igényt kielégítő otthonba, ahol 24 órás orvosi felügyeletben részesítik. Emma most a Mirror számára fejtette ki, hogy a gyerekeik hogyan vészelték át Bruce Willis költözését, és hogyan viszonyulnak az így kialakult helyzethez.

Mindent összevetve egész jól viselték. Nyilván gyászolnak, nagyon hiányzik nekik az apjuk. Sajnálatos módon fontos mérföldköveket hagy ki a gyerekek életéből, amit nagyon nehéz elfogadniuk a lányoknak. De a gyerekeink kitartóak, és megbírkóznak ezzek a fájdalommal. Nem tudom, hogy valaha feltudják-e majd dolgozni ezt a helyzetet, vagy egyáltalán túl lehet-e lépni ezen a gyászon. Ahogy a mostohalányom Scout Willis írta a könyvében: „a gyász az az ár, amit azért fizetünk, mert valakit mélyen szeretünk." Ez pedig tényleg így van

- nyilatkozta a lapnak Emma Heming Willis. Az édesanya néhány hónapja úgy döntött, hogy a férje ápolásáról, és a demenciával járó kihívásokról könyvet ír. Az alkotás a The Unexpected Journey részletes betekintést nyújt arról, hogy milyen szakaszai vannak a demencia feldolgozásának, és milyen hatással lehet a beteg állapota a családtagjai életére. Így derült ki például az is, hogy Bruce Willis már nem képes kommunikálni a családtagjaival, helyette egy szeretetnyelvet alakítottak ki a feleségével.