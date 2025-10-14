Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
demencia

Bruce Willis gyerekei gyászolják az apjukat: szomorú interjút adott az anyukájuk

demencia Bruce Willis Emma Heming Willis
Komáromi Bence
2025.10.14.
Emma Heming Willis szívszorító interjút adott arról, hogy milyen hangulat uralkodik náluk otthon, és hogy a két kislányuk hogyan próbálja meg feldolgozni, hogy a nagybeteg családfő már nem velük él. Bruce Willis gyerekeinek rettenetesen hiányzik az apukájuk és ez rányomja a bélyegét az életükre.

Az akciófilmsztár és a felesége Emma Heming Willis két gyönyörű kislányt nevelt együtt a lesújtó diagnózisig: a 13 éves Mabel Ray Willist, és a 11 éves Evelyn Penn Willist. Bruce Willis gyerekeinek élete azonban fenekestül felfordult, amikor 2023-ban kiderült, hogy az édesapjuk frontotemporális demenciával küzd. A betegség miatt a világsztár állapota rohamosan romlani kezdett, és hamarosan csökkeni kezdett a közös pillanataik száma. Emma most egy friss interjúban arról beszélt, hogy a kislányainak néhány hónap alatt kellett felnőniük a feladathoz, hogy fel tudják dolgozni az édesapjuk jelenlegi helyzetét és azt, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen gyógyíthatatlan betegség.

Bruce Willis gyerekeinek nagyon hiányzik az édesapjuk
Bruce Willis gyerekeinek nagyon hiányzik az édesapjuk
Forrás: WireImage

Bruce Willis gyerekei a gyászba menekültek

Néhány héttel ezelőtt lapunk az elsők között számolt be róla, hogy annyira leromlott a világsztár állapota, hogy a feleségével együtt azt a döntést hozták, hogy Bruce átköltözik egy minden igényt kielégítő otthonba, ahol 24 órás orvosi felügyeletben részesítik. Emma most a Mirror számára fejtette ki, hogy a gyerekeik hogyan vészelték át Bruce Willis költözését, és hogyan viszonyulnak az így kialakult helyzethez. 

Mindent összevetve egész jól viselték. Nyilván gyászolnak, nagyon hiányzik nekik az apjuk. Sajnálatos módon fontos mérföldköveket hagy ki a gyerekek életéből, amit nagyon nehéz elfogadniuk a lányoknak. De a gyerekeink kitartóak, és megbírkóznak ezzek a fájdalommal. Nem tudom, hogy valaha feltudják-e majd dolgozni ezt a helyzetet, vagy egyáltalán túl lehet-e lépni ezen a gyászon. Ahogy a mostohalányom Scout Willis írta a könyvében: „a gyász az az ár, amit azért fizetünk, mert valakit mélyen szeretünk." Ez pedig tényleg így van

 - nyilatkozta a lapnak Emma Heming Willis. Az édesanya néhány hónapja úgy döntött, hogy a férje ápolásáról, és a demenciával járó kihívásokról könyvet ír. Az alkotás a The Unexpected Journey részletes betekintést nyújt arról, hogy milyen szakaszai vannak a demencia feldolgozásának, és milyen hatással lehet a beteg állapota a családtagjai életére. Így derült ki például az is, hogy Bruce Willis már nem képes kommunikálni a családtagjaival, helyette egy szeretetnyelvet alakítottak ki a feleségével.

Aggódnak a barátok Bruce Willis feleségéért: Emma Hemming rossz állapotban van

Bruce Willis felesége, Emma Heming hatalmas teher alatt él: a frontotemporális demenciával küzdő színész állandó ápolása mellett igyekszik megőrizni a család mindennapjainak stabilitását is. Barátai szerint azonban az asszonyt a kiégés fenyegeti.

Szem nem marad szárazon: Bruce Willis lányai az apjukat ölelve fotózkodtak

Mindenki irigykedve figyeli azt az elválaszthatatlan köteléket, amely a Willis család tagjai között található. Bruce Willis lányai most betekintést nyújtottak a hétköznapjaik ritka pillanataiba.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu