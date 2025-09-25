Szem nem marad szárazon: Bruce Willis lányai az apjuk ölelésében fotózkodtak

Néhány hete került nyilvánosságra, hogy a nagybeteg Bruce Willis különköltözött a családjától egy minden igényt kielégítő otthonba. Akkor kisebb félelmet keltett a rajongókban, hogy miért nem a családi otthonában lábadozik a szerettei körében a frontotemporális demenciával küzdő színész, azonban a sztár felesége Emma Heming Willis megnyugtatott mindenkit: közösen döntöttek úgy, hogy a kislányaik érdekében jobb lesz ez így. Azóta pedig kiderült, hogy nem maradt magára a Die Hard sztárja, felesége, gyermekei, és még a barátai is nap mint nap meglátogatják őt az új lakóhelyén. Bruce Willis lányai Tallulah Willis, és Scout Willis még képeket is posztolt róla, hogy hogyan kell elképzelnünk az új élethelyzetüket.

Bruce Willis lányai mindennap meglátogatják a nagybeteg apjukat

Forrás: Getty Images

Bruce Willis lányai társasjátékokkal és ölelésekkel árasztják el az apjukat

Scout és Tallulah - akik Bruce Willis előző házasságából születtek - rendszeresen meglátogatják a nagybeteg sztárt, és próbálnak minél többet segíteni az apjuk ápolásában. Ezek a családi pillanatok társasjátékozásokkal, teraszon üldögéléssel, és közös teázásokkal telnek. Scout most egy olyan fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen betekintést nyerhetünk abba, hogy hogyan telnek a hétköznapjaik. Ezekről a fotókról nem hiányozhattak a szókereső játékok, és az olyan szívmelengető pillanatok, mint amikor a büszke édesapa csillogó szemekkel öleli magához a nagylányait.

Bruce Willis lányaival Scout Willissel, és Tallulah Willissel

Forrás: Forrás: Instagram/Scout Willis

Bruce Willis családja minden erejével azon van, hogy a színész betegsége a lehető legkevésbé akadályozza őket abban, hogy hétköznapi családi életet élhessenek. Ha kíváncsiak vagytok a Willis család mindennapjaira, akkor itt tudjátok végignézni Scout képeit:

Ha pedig kíváncsi vagy rá, hogy milyen saját szeretetnyelvet fejlesztett ki Bruce Willis és a felesége, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat, amiben bemutattuk, hogyan kommunikálnak egymással a házastársak: