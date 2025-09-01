Bruce Willis már nem a családjával él: szívszorító okból költöztették új helyre - Videó!

Szomorú hírek érkeztek a nagybeteg színészóriásról. Bruce Willisről ugyanis néhány napja kiderült, hogy már nem a családi házukban él, hanem egy minden igényt kielégítő új otthonba költözött, ahol 24 órás orvosi felügyeletben részesítik őt. Bruce Willis és a felesége Emma Heming Willis azért hozta meg ezt a súlyos döntést, mert úgy érezték, hogy ezzel tehetnek a legtöbbet azért, hogy a kislányaik hétköznapi életet élhessenek.

Bruce Willis már nem él együtt a feleségével Emma Heming Willissel és a két kislányukkal

Forrás: WireImage

Bruce Willis mindennap találkozik a szeretteivel

Emma nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy arra törekednek, hogy ez az új helyzet a lehető legkevesebb fájdalommal járjon a családjuk, és a családfő számára. Éppen ezért az édesanya nap mint nap meglátogatja a demenciával küzdő férjét, mellette pedig Bruce barátai és más családtagjai is bármikor átmehetnek a színész új otthonában. Ha kíváncsiak vagytok, hogy mit lehet tudni a Die Hard sztárjának jelenlegi egészségügyi helyzetéről, és az új otthonáról, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat: