69 éves lenne Carrie Fisher: a színésznőre lánya, Lourd egy megható posztban emlékezett

Október 21-én lett volna 69 éves a Star Wars Leila hercegnője, Carrie Fisher. Lánya, Billie Lourd ez alkalomból Instagram-oldalára posztolt egy régi fotót, és a kép melletti leírásban hosszasan taglalta 2016-ban elhunyt édesanyja iránti érzéseit.

Október 21-én lett volna 69 éves a Star Wars Leila hercegnője, Carrie Fisher

Forrás: Getty Images North America

Carrie Fisher halála a mai napig elfogadhatatlan Lourd számára

Lourd többek között arról írt, hogy ez Carrie Fisher kilencedik születésnapja, amit nélküle ünnepelnek, de olyan, mintha legalább a századik lenne. A színésznő így fogalmazott:

„Nem hívhatom boldog szülinapnak, hiszen ő nincs itt, hogy élvezze a boldogságunkat. Soha nem találkozhatott az unokáival, és nem láthatta, milyen varázslatos, okos, vidám emberekké váltak.“

A bejegyzésben őszintén beszélt arról, hogy máig nem tudta elfogadni, hogy Carrie ilyen korán itt hagyta őket, és valahányszor édesanyjánál idősebb emberrel találkozik, irigységet érez. A Grammy-díjas színésznő 2016. december 23-án lett rosszul egy repülőgépen, ahol a mellette ülő utas jelezte, hogy Carrie nem lélegzik. Rögtön kórházba szállították, de néhány nappal később elhunyt.

„A minap este a fiam megkérdezte, hogyan halt meg, én pedig azt mondtam neki, hogy nem vigyázott a testére. Az igazat mondtam neki, de nem az egész igazságot (...)

Egyszerre vagyok dühös és szomorú, amiért nem tudott józan maradni, de egyben boldog is vagyok, mert létezett.“



Billie arra utalt posztjában, hogy Fisher szervezetében kokain, metadon, etanol és ópiátok voltak halálakor. Nem titkolja, hogy máig dühös anyjára, amiért nem tudott leszámolni függőségeivel.

„Ő egy ragyogó, csodálatos ember volt, és azt akarom, hogy ezt tudják. Szóval a sok érzelem ellenére, ami ezekben a napokban elönt, megpróbálok a jó részekre koncentrálni. Vicces történeteket mesélek a gyerekeimnek róla, megnézzük egy filmjét, eszünk valamit a kedvenc ételeiből, és iszunk egy kólát rengeteg jéggel. “