Örömteli hír: David Beckham viszi tovább Károly király munkáját

Jól hallottátok: Sir David Beckham régen a labdát kergette, ma meg az izgalmas témákat, hogy legyen miről írni a Country Life magazinba. Nemrég került nyilvánosságra, hogy az újság szerkesztősége a korábbi válogatott labdarúgót kérte fel, hogy legyen a következő vendégszerkesztőjük. Ezt az exkluzív pozíciót korábban olyan magasrangú emberek töltötték be, mint Károly király, vagy éppen Anna brit királyi hercegnő.

David Beckham vendégszerkesztővé vált, és még azt is megtudhattuk, hogy mit rendelne magának az utolsó vacsoráján

Forrás: WireImage

David Beckham imádja az új munkáját, és a vidék hangulatát

A Mirror számolt be róla, hogy David Beckham egy címlapfotózással vetette bele magát az új munkájába és egy stílusos ál-galléros szövetkabátban pózolt, miközben vadászkutyák és tweed zakók társaságában ismerkedett meg a vidék hangulatával. A lap különszámában a világsztár arról beszélt, hogy londoni gyerekkorához képest merőben más hangulata van a természet közelségének, azonban minél idősebb, annál jobban tudja értékelni a békét és friss levegőt.

David az által szerkesztett első lapszámban Kamilla királyné fiával Tom Parker Bowlessel társalgott, ebből a beszélgetésből pedig megtudhattuk, hogy mi a kedvenc étele a Manchester United kiválóságának, és mit rendelne az utolsó vacsoráján.

Van valami nosztalgikus a krumplipürében. Ez az egyike azoknak a brit ételeknek, amiket anyukám szokott nekem készíteni, és ez volt a nagyapám kedvenc étele is. A nagymamám is rendkívül jó szakács volt, és vele mindig élmény volt lemenni a piacra burgonyát, vagy pitét venni. Ezeken kívül a szalonnát és a mártásokat is nagyon kedvelem. Ha választanom kéne, hogy mi legyen az utolsó vacsorám életemben, az biztos, hogy pite, burgonyapüré, likör és zselés desszert lenne

- árulta el a saját maga által szerkesztett magazinban David Beckham.