Örömteli hír: David Beckham viszi tovább Károly király munkáját

Jól hallottátok: Sir David Beckham régen a labdát kergette, ma meg az izgalmas témákat, hogy legyen miről írni a Country Life magazinba. Nemrég került nyilvánosságra, hogy az újság szerkesztősége a korábbi válogatott labdarúgót kérte fel, hogy legyen a következő vendégszerkesztőjük. Ezt az exkluzív pozíciót korábban olyan magasrangú emberek töltötték be, mint Károly király, vagy éppen Anna brit királyi hercegnő.
David Beckham imádja az új munkáját, és a vidék hangulatát
A Mirror számolt be róla, hogy David Beckham egy címlapfotózással vetette bele magát az új munkájába és egy stílusos ál-galléros szövetkabátban pózolt, miközben vadászkutyák és tweed zakók társaságában ismerkedett meg a vidék hangulatával. A lap különszámában a világsztár arról beszélt, hogy londoni gyerekkorához képest merőben más hangulata van a természet közelségének, azonban minél idősebb, annál jobban tudja értékelni a békét és friss levegőt.
David az által szerkesztett első lapszámban Kamilla királyné fiával Tom Parker Bowlessel társalgott, ebből a beszélgetésből pedig megtudhattuk, hogy mi a kedvenc étele a Manchester United kiválóságának, és mit rendelne az utolsó vacsoráján.
Van valami nosztalgikus a krumplipürében. Ez az egyike azoknak a brit ételeknek, amiket anyukám szokott nekem készíteni, és ez volt a nagyapám kedvenc étele is. A nagymamám is rendkívül jó szakács volt, és vele mindig élmény volt lemenni a piacra burgonyát, vagy pitét venni. Ezeken kívül a szalonnát és a mártásokat is nagyon kedvelem. Ha választanom kéne, hogy mi legyen az utolsó vacsorám életemben, az biztos, hogy pite, burgonyapüré, likör és zselés desszert lenne
- árulta el a saját maga által szerkesztett magazinban David Beckham.