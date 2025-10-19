Mi az a serpenyő? A hobbiszakács Brooklyn Beckham konyhájától padlót fogsz

Ha azt hitted, hogy a Beckham-család már nem tud újat mutatni, akkor most figyelj! Brooklyn Beckham konyhája ugyanis nemcsak a főzőtudásáról, hanem a stílusáról is árulkodik. A 26 éves híresség bebizonyította, hogy egy konyha akkor igazán trendi, ha nem bújtat el mindent a szekrények mélyére, hanem büszkén vállalja a mindennapok kellékeit, méghozzá dekorációként. Bár megsúgjuk, van, amit mi nem szívesen látnánk a sajátunkban.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz közös otthonában egy praktikus és igen esztétikus konyha rejtőzik

Forrás: Getty Images North America

Brooklyn Beckham konyhai megoldása

David Beckham fia felnőtt. Ez nem csak abból látszik, hogy áprilisban feleségül vette színésznő szerelmét, hanem abból is, hogy saját ízlésére formálta otthonát. Brooklyn Beckham mostanában egyre több főzős videót oszt meg a közösségi oldalain, egyfajta hobbiszakácsként tündökölve. Ehhez pedig elengedhetetlen egy kiválóan felszerelt és praktikusan kialakított konyha, amelyről most híres apja osztott meg egy érdekes képet.

Mindenki nyugodjon meg, hamarosan kitérünk azokra a konyhai megoldásokra is, amelyeket akár te is átültethetsz a saját főzőszentélyedbe. Ám előtte ki kell térnünk a jóképű Beckham-fiú válla mellett lógó serpenyőre. Őszintén, az meg micsoda? Az egy dolog, hogy még ilyen távolságból is jól látszik a minőség, de mi az a ráégett, odakozmált valami rajta/benne? Aláírjuk, hogy a profi serpenyőket ki kell égetni, hogy később semmi se tapadjon le bennük, de ez talán egy kicsit túlzás. Persze az is lehet, hogy csak gyorsan feltette oda, még a mosogatás előtt, vagy egy szerencsehozó serpenyőről van szó, amiben bár odaég a fele étel, a többi legalább jól sikerül. Mindenesetre Brooklyn Beckham cuki mosolya sem tudja elterelni a figyelmünket erről az igen autentikus darabról. Természetesen sosem lenne szívünk úgy igazán belekötni ebbe a fiúba, így térjünk is át a konyhájára.

Az angol konyhatrend itt van előttünk

Más sztárokhoz hasonlóan, Brooklyn Beckham is egy olyan dizájnt választott, amely egyszerre funkcionális és esztétikus. Ahelyett, hogy klasszikus felső szekrényekkel zsúfolta volna tele a falat, lebegő polcokkal és akasztós tárolókkal oldotta meg, hogy mindig minden kéznél legyen. Ez a megoldás nemcsak praktikus, de így a konyha középpontjának a valódi főzést tette meg.