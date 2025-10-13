Victoria Beckham: „Évek óta nyomorultul nézek ki... Én belül mosolygok"

A Netflixen látható új dokujában Victoria Beckham karrierje állomásait helyezi a középpontba, de azért egy kis időt a magánélete is kap. Igaz, Brooklyn és Nicola Peltz csak egy röpke pillanat erejéig tűnik fel, de Harpert egészen sokat láthatjuk, ahogy David Beckhamet is. A divattervező arról is beszél, hogy egykori Spice Girl-tagként nem így képzelte el az életét, de egy percig nem bánja, hogy nagy családja lett.

Victoria Beckham elmondta, miért nem mosolyog soha a fotózásokon

Victoria Beckham sosem álmodott arról, hogy feleség és anya lesz

„Sosem voltam az a fiatal lány, aki arról álmodozott, hogy férjhez és hogy anya lesz. Csak akkor jutottak eszembe ezek a dolgok, amikor találkoztam Daviddel” −mondta Victoria Beckham, aki 1997-ben kezdett randevúzni a korábbi Manchester United-legendával. „Amikor találkoztam Daviddel, addig soha nem ismert kötődést éreztem” − idézte fel és hozzátette, nem tervezte, hogy beleszeret Davidbe.

David hibátlannak látta Victoriát

David a dokuban arról számolt be, hogy azonnal szerelmes lett az akkori popsztárba. „Amikor találkoztam Victoriával, egyetlen dolgot sem találtam benne, ami ne tetszett volna” – nyilatkozta. „Most már azért tudnék találni néhányat! Akkoriban ő mitikus személy volt számomra. Azt akartam, hogy mindenki tudja, hogy Posh Spice-szal járok. Aztán összeházasodtunk és megszületett az első gyerekünk” – emlékezett vissza az egykori futballista.

„Évek óta nyomorultul nézek ki a képeken, mert amikor a vörös szőnyegen állunk, David mindig a baloldalamon áll. Nem is tudtam, hogy amikor mosolygok – mert szoktam –, akkor balról mosolygok, mert ha jobbról mosolygok, akkor rosszul nézek ki. Tehát belül mosolygok, de azt senki sem látja, ezért nézek ki mindig olyan lehangoltnak” – magyarázza Victoria.