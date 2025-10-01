Diana hercegné sem volt szent: ezt a tiltott tárgyat csempésztette be a palotába

Richard Dalton a People magazinnak mesélte el, hogyan juttatta be Diana hercegné kedvenc, de tiltott tárgyait a palotába.
A királyi családban tilos bulvárlapokat olvasni, hiába szerette volna tudni Diana hercegné, hogy mit mondanak róla és a családtagokról, na és persze más hírességekről is, a szabály az szabály volt. Amit a néhai walesi hercegné természetesen kijátszott. Az akkora már régóta a frizurájáért felelős fodrászát, Richard Daltont kérte meg, hogy csempésszen be neki pletykalapokat, aki ezt szívesen meg is tette.
„Mindig azt kérdezte: Richard, be tudnád hozni nekem? Mivel erről senki más nem tudott, nem is kérdezett róla senki. Miután átjutottam a biztonsági ellenőrzésen és bejutottam a kamrába, onnan már minden simán ment” — árulta el a fodrász, aki közel állt Dianához.
Richard Dalton 1978-ban találkozott először Dianával, és 1981 és 1990 között volt a néhai hercegné hivatalos fodrásza.
