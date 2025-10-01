Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda Malvin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
titok

Diana hercegné sem volt szent: ezt a tiltott tárgyat csempésztette be a palotába

titok kensington-palota Diana hercegné bulvárlap
Life.hu
2025.10.01.
A néhai walesi hercegné még a királyi család tagja volt, amikor megkérte a fodrászát, hogy csempésszen be a palotába egy a királyi családtagoknak tiltott tárgyat. Richard Dalton meg is tette, amit kért, és titokban bevitette a Kensington-palotába, amire Diana hercegné annyira vágyott.

Richard Dalton a People magazinnak mesélte el, hogyan juttatta be Diana hercegné kedvenc, de tiltott tárgyait a palotába. 

Diana hercegné titok
Diana hercegné sem volt szent
Forrás: Bettmann

Hiába tiltották, Diana hercegné látni akarta, mit mondanak róla

A királyi családban tilos bulvárlapokat olvasni, hiába szerette volna tudni Diana hercegné, hogy mit mondanak róla és a családtagokról, na és persze más hírességekről is, a szabály az szabály volt. Amit a néhai walesi hercegné természetesen kijátszott. Az akkora már régóta a frizurájáért felelős fodrászát, Richard Daltont kérte meg, hogy csempésszen be neki pletykalapokat, aki ezt szívesen meg is tette.

„Mindig azt kérdezte: Richard, be tudnád hozni nekem? Mivel erről senki más nem tudott, nem is kérdezett róla senki. Miután átjutottam a biztonsági ellenőrzésen és bejutottam a kamrába, onnan már minden simán ment” — árulta el a fodrász, aki közel állt Dianához.

Richard Dalton 1978-ban találkozott először Dianával, és 1981 és 1990 között volt a néhai hercegné hivatalos fodrásza.

Kiszivárgott részletek Harry és Károly találkozásáról: minden, amit apa és fia közös 53 percéről tudni lehet

Érzelemdús teázás vagy protokolláris esemény? Az biztos, hogy sem Harry herceg, sem Károly király nem tehet úgy, mint ha az elmúlt évek meg sem történtek volna, arra azonban lehet esély, hogy a későbbiekben is találkoznak, még ha nem is hivatalos eseményen, hanem privát kereteken belül.

Így készítsd el Diana hercegné ikonikus kék sminkjét − VIDEÓ

Újra visszatért! A ’80-as években Diana hercegné kék sminkje maga volt a stílusforradalom. De vajon hogyan készíthetjük el ma, amikor a TikTok a beautytrendek új királynője?

Kiderült: Ezért nem akarta Kamilla, hogy Vilmos feleségül vegye Katalin hercegnét

Rengeteg találgatás volt az évek során, hogy valójában milyen a viszonya Kamillának és a Katalin hercegnének. Ami biztos, hogy a királyné nem volt elragadtatva, amikor megtudta, hogy Vilmos feleségül veszi Katalint.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu