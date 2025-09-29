Végre fény derült Diana hercegné sminktitkaira — El se hiszed, kinek köszönhette a szépségét!

A brit királyi család egyebek mellett kimért eleganciájáról és kivételes luxusáról ismert. Diana hercegné a nép számára felüdülés volt, hiszen ízlése, öltözködése, személyisége eltért a megszokottól. A nép hercegnőjeként is ismert Diana azóta is és talán örökre stílus- és szépségikon marad. A néhai walesi hercegné mesterfodrásza elárulta, hogy kinek köszönhető, hogy Vilmos és Harry édesanyja az örök szépség megtestesítőjeként maradt meg az emlékezetünkben, azaz, hogy ki készítette a híresség sminkjeit. Talán meglepődsz majd, talán nem, de íme az igazság!
Richard Dalton, Diana hercegné mesterfodrásza a Marie Claire-nek adott interjújában elárulta, ki és milyen körülmények között készítette el a szívek királynőjének sminkjeit. Dalton elmondta, hogy miközben ő beszárította és besütötte a néhai walesi hercegné haját, ő az aznapi sminkjét készítette el. A mesterfodrász azt is elárulta, hogy ez leginkább akkor fordult elő, amikor nem portrét vagy hasonló professzionális képet készítettek róla. „Ha fotózásról volt szó, vagy hivatalos képekről Károly és a fiúk társaságában, akkor sminkes segített neki” – mondta Dalton, hozzátéve, hogy az ilyen alkalmakon kívül Diana rendszerint magát sminkelte, a hétköznapokon a saját sminkrutinját követte.
Amikor eljött az az idő, hogy profi sminkeshez forduljon– például 1991-es British Vogue fotózásán –, Diana Mary Greenwell-lel dolgozott együtt. Greenwell egy 2023-as podcastban így mesélt Diana hercegnéről:
„Régebben elmentem hozzá a palotába, és csak úgy együtt lógtunk. Felhívott, és azt kérdezte, hogy át tudok-e menni hozzá, én pedig odamentem, sminkleckéket adtam neki, és együtt lógtunk a fiúkkal”.
Diana egyik védjegye a kék alsó vízvonal volt, ez a szemsmink volt a hercegné személyes kedvence, amit rengeteg fotón is láthatunk. A kék szemceruza és szempillaspirál kiemelte a szemét és megkülönböztette őt másoktól. Később Greenwell tanácsára. aki arra figyelmeztette, hogy kék szemekhez soha ne használjon kék ceruzát vagy szemhéjfestéket, mert elhomályosítja a szemeit, átállt a finomabb, minimalistább sminkre.
Diana a Greenwelltől kapott sminktippeket alkalmazta a mindennapi megjelenéséhez. Dalton azt is elmesélte, hogy amikor így készítette Diana frizuráját, a smink a felvitelekor nagyon óvatosan kellett dolgoznia, hiszen egyetlen apró hajhúzás, és a hercegné kiszúrhatta volna a szemét. A mesterfodrász szerint Dianának valójában nem lett volna szüksége sminkre. Richard Dalton Diana szépségéről így nyilatkozott a magazinnak:
„A bőre egyszerűen hibátlan volt. Ha ránéztél, akkor láttad, hogy a valóságban hihetetlenül gyönyörű volt, sokkal szebb, mint bármelyik képen. Soha nem volt szüksége alapozóra, mert a bőre egyszerűen gyönyörű volt. Angol rózsa”.
Diana sminkmestere szerint, a hercegné mindenben a mértékletességet vallotta, különösen az alkoholfogyasztásban, és ez segített neki, hogy megőrizze bőre természetes ragyogását. Emellett kiegyensúlyozott étrendet és életmódot követett, és inkább az általános jóllétre koncentrált, mint a szélsőséges megoldásokra. A természetes megjelenést kedvelő Diana heregné gyakran választott krémes pirosítót, amelyet finoman vitt fel, hogy lágy pírt idézzen elő. Ezt visszafogott ajakszínekkel, nude-rózsaszín árnyalatokkal egészítette ki, amelyek még jobban kihangsúlyozták az eleganciáját.
