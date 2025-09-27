Kiszivárgott részletek Harry és Károly találkozásáról: minden, amit apa és fia közös 53 percéről tudni lehet

19 hónap után újra egymás szemébe nézhetett Harry herceg és Károly király. Bár apa és fia hivatalosan nem békült ki egymással, a beszámolók szerint érzelemgazdag találkozás volt. A sussexi herceg és a brit uralkodó 53 percet töltöttek együtt a londoni Clarence House-ban. Harry terveiről ellentmondásos információk láttak napvilágot, lapinformációk szerint azonban nem akar újra a királyi család dolgozó tagja lenni. Igaz, ha akarna, sem lehetne, ugyanis Károly ragaszkodik a 2020 januárjában megkötött Sandringham-megállapodáshoz, amely szerint nem képviselheti a királyi családot hivatalosan az, aki egyéb üzleti tevékenységet folytat.
A szeptember 10-i találkozót a Sun birt lap kifejezetten protokolleseményként jellemezte, amelyen Sussex hercege inkább „hivatalos látogatónak” érezte magát az Egyesült Királyságban, mint közeli családtagnak, de ennek ellentmondó információk is napvilágra kerültek. Mint például az, hogy Harry bekeretezett családi fotót ajándékozott édesapjának, amelyen felesége, Meghan Markle és két gyermeke, a hatéves Archie és a négyéves Lilibet szerepel. A király II. Erzsébet 2022 júniusi platinajubileuma óta nem látta unokáit, ugyanis Harry azt állítja, hogy nem biztonságos hazavinni gyerekeit az Egyesült Királyságba, ugyanis nem kapják meg a királyi család tagjainak járó védelmet. Úgy tudni, Károly király viszonzásképpen születésnapi ajándékkal lepte meg fiát, aki pár nappal később szeptember 15-én töltötte be a 41. életévét. A beszámolók alapján apa és fia könnyes szemmel ölelték meg egymást, Harry konkrétan el is sírta magát, amikor meglátta beteg édesapját.
A találkozó 17:22-kor kezdődött, amikor Harry egy Land Roverrel megérkezett a Clarence House-hoz. A herceg 18:14-kor távozott, hogy részt vegyen az Invictus Games tiszteletére rendezett fogadáson. „A király ajtaja nyitva áll egy újabb csésze teára, amikor Harry legközelebb visszatér Londonba” – írta a Sun.
A királyi források azonban azt hangsúlyozták, hogy Károly ragaszkodik a 2020 januárjában megkötött Sandringham-megállapodáshoz. Ez a döntés kizárja a „félig bent, félig kint” státuszt, amelyet Harry és Meghan a monarchia elhagyásakor szerettek volna kialakítani. „A király megbocsátó ember, de teljesen világosan kiáll elhunyt édesanyja döntése mellett, miszerint a királyi család dolgozó tagjai nem nem vállalhatnak üzleti tevékenységet” – nyilatozta egy palotai kommentátor. További értesülések szerint Harry semmilyen formában nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz, csupán a családi kapcsolatait szeretné ápolni. „A visszaút arról szólt Harry számára, hogy jó ügyek mellé álljon, miközben a családjával és a brit barátaival is találkozik – fogalmazott a herceg szóvivője.
A találkozó kapcsán számos szóbeszéd kapott szárnyra, többek között az, hogy Harry megpróbálja tönkretenni Vilmos herceg és apja kapcsolatát. A herceg szóvivője azonban ezt kategorikusan visszautasította: „Harry nem próbál éket verni a walesi herceg és a király közé” − jelentette ki. Úgy tudni, hogy az ajándék fotón kívül Harry videókat mutatott apjának gyermekei mindennapjairól, akiket Károly 2022 júniusa óta nem látott. Az US Weekly információi szerint szerint apa és fia közeledését Harry kézzel írott levele indította el, amelyben kérte Károly királyt, hogy találkozzon vele.
