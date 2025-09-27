Kiszivárgott részletek Harry és Károly találkozásáról: minden, amit apa és fia közös 53 percéről tudni lehet

19 hónap után újra egymás szemébe nézhetett Harry herceg és Károly király. Bár apa és fia hivatalosan nem békült ki egymással, a beszámolók szerint érzelemgazdag találkozás volt. A sussexi herceg és a brit uralkodó 53 percet töltöttek együtt a londoni Clarence House-ban. Harry terveiről ellentmondásos információk láttak napvilágot, lapinformációk szerint azonban nem akar újra a királyi család dolgozó tagja lenni. Igaz, ha akarna, sem lehetne, ugyanis Károly ragaszkodik a 2020 januárjában megkötött Sandringham-megállapodáshoz, amely szerint nem képviselheti a királyi családot hivatalosan az, aki egyéb üzleti tevékenységet folytat.

Harry állítólag semmilyen formában nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz

Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg és Károly megajándékozták egymást

A szeptember 10-i találkozót a Sun birt lap kifejezetten protokolleseményként jellemezte, amelyen Sussex hercege inkább „hivatalos látogatónak” érezte magát az Egyesült Királyságban, mint közeli családtagnak, de ennek ellentmondó információk is napvilágra kerültek. Mint például az, hogy Harry bekeretezett családi fotót ajándékozott édesapjának, amelyen felesége, Meghan Markle és két gyermeke, a hatéves Archie és a négyéves Lilibet szerepel. A király II. Erzsébet 2022 júniusi platinajubileuma óta nem látta unokáit, ugyanis Harry azt állítja, hogy nem biztonságos hazavinni gyerekeit az Egyesült Királyságba, ugyanis nem kapják meg a királyi család tagjainak járó védelmet. Úgy tudni, Károly király viszonzásképpen születésnapi ajándékkal lepte meg fiát, aki pár nappal később szeptember 15-én töltötte be a 41. életévét. A beszámolók alapján apa és fia könnyes szemmel ölelték meg egymást, Harry konkrétan el is sírta magát, amikor meglátta beteg édesapját.

A sussexi herceget szállító autó begördül a londoni Clarence House-ba, ahol Harry III. Károly királlyal találkozott

Forrás: PA Images

„A király ajtaja nyitva áll egy újabb csésze tea erejéig”

A találkozó 17:22-kor kezdődött, amikor Harry egy Land Roverrel megérkezett a Clarence House-hoz. A herceg 18:14-kor távozott, hogy részt vegyen az Invictus Games tiszteletére rendezett fogadáson. „A király ajtaja nyitva áll egy újabb csésze teára, amikor Harry legközelebb visszatér Londonba” – írta a Sun.