Így készítsd el Diana hercegné ikonikus kék sminkjét − VIDEÓ

Diana hercegné nemcsak a szívek királynője volt, hanem a ’80-as és ’90-es évek beautyikonja is. Az egyik legemlékezetesebb momentuma a kék szemsmink volt, amelyet még ma is sokszor emlegetünk. És most, hogy a TikTok újra divatba hozta, itt az idő, hogy mi is kipróbáljuk Diana kék varázslatát.

Diana hercegné kék sminkje visszatért

Forrás: Bettmann

Így készítheted el otthon, Diana hercegné kék sminkjét

A legtöbben félnek a kék szemhéjpúdertől, mert könnyen a „90-es évekbeli szalagavatósmink” hatását keltheti. Diana viszont bebizonyította, hogy a kék lehet elegáns, kifinomult és sikkes is – persze, csak ha tudjuk, hogyan bánjunk vele. A hercegné sminkese, Mary Greenwell szerint Diana sminkjének kulcsa az volt, hogy nem félt kontrasztokat használni: világos, szinte jégkék árnyalat a szemhéjon, mélyebb, tengerkék a külső részen, és rengeteg szempillaspirál.

Így készítsd el lépésről lépésre

1. Alapozás – Egy könnyű, természetes hatású alapozóval kezdj, hiszen Diana sminkje sosem volt maszk hatású. A bőrnek frissnek és üdének kellett látszania, mintha csak most érkezett volna vissza a lovaspólóklubból.

2. Szemhéjalap – Nélküle a kék árnyalat pillanatok alatt „eltáncol” a szemhéjadról. Ez a lépés az, amit Diana sminkese is mindig használt volna, ha akkoriban létezett volna primer.

3. Világoskék szemhéjpúder – Vidd fel a szemhéj belső részére. Itt jön elő a „hercegnői ragyogás”, amitől a tekintet nyitott és ártatlan marad.

4. Sötétebb kék az ívbe – A szemhéj külső részére kerüljön a mélyebb, tengerkék árnyalat. Satírozd el szépen, hogy ne legyen éles határ. Diana sminkjében mindig megvolt az elegancia, soha nem volt „diszkóglitter” jellege.

5. Szempillaspirál és vékony tusvonal – A tekintet erősítése kötelező: Diana hosszú szempillái minden paparazzofotón látszanak. Ha tusvonalat húzol, legyen inkább vékony, fekete vagy sötétkék

6. Finom pirosító és natúr szájfény – A kék szemsmink mellé sosem járt rikító rúzs. Diana gyakran választott barackos, halvány rózsás árnyalatot. Így maradt a hangsúly a szemein.

Miért szeretjük ma is?

Azért, mert a kék szemsmink egyszerre nosztalgikus és modern. A retró trendek épp úgy visszatérnek, mint Diana tiarája Katalin hercegné hajában. És valljuk be, ki ne akarna egy kicsit hercegnőnek tűnni egy szombat esti buliban vagy akár egy randin?