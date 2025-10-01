Így készítsd el Diana hercegné ikonikus kék sminkjét − VIDEÓ

Diana hercegné nemcsak a szívek királynője volt, hanem a ’80-as és ’90-es évek beautyikonja is. Az egyik legemlékezetesebb momentuma a kék szemsmink volt, amelyet még ma is sokszor emlegetünk. És most, hogy a TikTok újra divatba hozta, itt az idő, hogy mi is kipróbáljuk Diana kék varázslatát.
A legtöbben félnek a kék szemhéjpúdertől, mert könnyen a „90-es évekbeli szalagavatósmink” hatását keltheti. Diana viszont bebizonyította, hogy a kék lehet elegáns, kifinomult és sikkes is – persze, csak ha tudjuk, hogyan bánjunk vele. A hercegné sminkese, Mary Greenwell szerint Diana sminkjének kulcsa az volt, hogy nem félt kontrasztokat használni: világos, szinte jégkék árnyalat a szemhéjon, mélyebb, tengerkék a külső részen, és rengeteg szempillaspirál.
1. Alapozás – Egy könnyű, természetes hatású alapozóval kezdj, hiszen Diana sminkje sosem volt maszk hatású. A bőrnek frissnek és üdének kellett látszania, mintha csak most érkezett volna vissza a lovaspólóklubból.
2. Szemhéjalap – Nélküle a kék árnyalat pillanatok alatt „eltáncol” a szemhéjadról. Ez a lépés az, amit Diana sminkese is mindig használt volna, ha akkoriban létezett volna primer.
3. Világoskék szemhéjpúder – Vidd fel a szemhéj belső részére. Itt jön elő a „hercegnői ragyogás”, amitől a tekintet nyitott és ártatlan marad.
4. Sötétebb kék az ívbe – A szemhéj külső részére kerüljön a mélyebb, tengerkék árnyalat. Satírozd el szépen, hogy ne legyen éles határ. Diana sminkjében mindig megvolt az elegancia, soha nem volt „diszkóglitter” jellege.
5. Szempillaspirál és vékony tusvonal – A tekintet erősítése kötelező: Diana hosszú szempillái minden paparazzofotón látszanak. Ha tusvonalat húzol, legyen inkább vékony, fekete vagy sötétkék
6. Finom pirosító és natúr szájfény – A kék szemsmink mellé sosem járt rikító rúzs. Diana gyakran választott barackos, halvány rózsás árnyalatot. Így maradt a hangsúly a szemein.
Azért, mert a kék szemsmink egyszerre nosztalgikus és modern. A retró trendek épp úgy visszatérnek, mint Diana tiarája Katalin hercegné hajában. És valljuk be, ki ne akarna egy kicsit hercegnőnek tűnni egy szombat esti buliban vagy akár egy randin?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.