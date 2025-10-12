Diane Keaton tudhatta, ebből nem gyógyul meg: piacra dobta álmai otthonát, a harmadik kismalac elpusztíthatatlan téglaházát

Bár senki sem tudta, mi van a háttérben, sokan felkapták a fejüket, amikor − az október 11-én elhunyt Diane Keaton − márciusban meghirdette brentwoodi otthonát. A hír azért volt meglepő, mert a színésznő gyakran mondogatta, ez az utolsó és végleges háza, amit sok év munkájával a maga képére formált.
A lakberendezés iránt szenvedélyesen rajongó Diane Keaton halála előtt néhány hónappal 29 millió dollárért vált meg attól az otthontól, amelyet évekig alakított ízlésére és amelyet a Pinterest inspirált. A People magazin információi szerint ezen még a családtagjai is meglepődtek, hiszen a színésznő korábban úgy nyilatkozott, hogy véglegesen ott kíván élni. Az öt hálószobás, hét fürdőszobás, egyedi tervezésű házat Keaton nyolc éven át újította fel, mielőtt 2017-ben beköltözött. A lakberendezés és az építészet iránti szenvedélyét könyvben is megörökítette A ház, amit a Pinterest épített (The House That Pinterest Built) címmel. Ebben arról írt, hogy gyermekkori emlékei is hozzátettek a ház kialakításához: édesanyja gyakran olvasta fel neki A három kismalac című mesét, és már kislányként eldöntötte, hogy a „harmadik malac elpusztíthatatlan téglaházában” szeretne élni. „Tudtam, hogy téglaházban fogok élni, ha felnövök” – írta Keaton. Egy 2017-es interjúban, amikor a ház felújítása befejeződött, Keaton a Wine Spectatornek így nyilatkozott: „Mindig is érdeklődtem a lakberendezés iránt, de sokáig küzdöttem azzal, hogy találjak egy olyan helyet, ahol letelepedhetek és maradhatok. Valami most stimmel, mert imádom.”
Diane Keaton A ház, amit a Pinterest épített könyvében a Pinterest táblák összeállításától kezdve arról is ír, hogyan képes egy-egy kép, egy ötlet inspirálni, és hogyan érdemes belefogni a megvalósításba. Keaton tippeket ad a bútorok kiválasztásához, a hálószoba megtervezéséhez, a konyha elrendezéséhez. Bepillantást enged saját házának tervezési folyamataiba, és természetesen tele van szebbnél szebb képekkel, amelyekkel bejárhatjuk az elkészült álomotthont. A színésznő szerint az otthon végső soron a nyugalom szigete, és ennek megfelelően kell azt kialakítani.
A színésznő halálhíre után egy barátja megerősítette, hogy Keatont utolsó hónapjaiban már csak a legszűkebb családi kör vette körül. „Nagyon hirtelen romlott az állapota, ami szívszorító volt mindenkinek, aki szerette” – mondta a People-nek egy bennfentes. „Olyan váratlan volt, különösen, hogy mindig annyira életerős volt” – tette hozzá és arról is beszélt, hogy szerettei a bizalmasan kezelték az állapotát, még a régi jó barátok sem tudták, hogy beteg. Így például még Woody Allen sem volt tisztában azzal, hogy egykori szerelme bajban van.
