Ezért viselt mindig kalapot Diane Keaton: az ok összetöri a szívedet

Diane Keaton sosem tartozott azok közé a színésznők közé, akik szeretik mutogatni magukat, ennek pedig egészen megrendítő oka volt.
Diane Keaton egy igazi stílusikon volt: bárhol megjelent, mindig kifogástalanul nézett ki, imádta a bő szabású nadrágokat, az ingeket, karcsúsított blézereket és a széles öveket. Egyike volt azon keveseknek Hollywoodban, akik nem mentek a divat után, hanem diktálták azt, ráadásul mindenféle magamutogatás vagy ízléstelenség nélkül.
Bár az Annie Hall sztárja mindig magabiztosnak tűnt, valójában az egész életét átszőtte a félelem: a bőrrák ugyanis egyfajta örökség volt a családjában, szinte minden hozzátartozója küzdött vele.
A színésznő apjának és a bátyjának is bazális bőrrákja volt és a nagynénjét sem kímélte: nála annyira súlyos mértéket öltött a betegség, hogy még az orrát is el kellett távolítani.
Diane Keaton fiatalon szembesült a betegségével: mindössze 21 évesen bazális sejtes karcinómát diagnosztizáltak nála, majd később a laphámsejtes rák is megtámadta a testét, ami miatt kétszer meg is kellett műteni. Bár előtte igazi napimádó volt, a diagnózis után a napvédelem megszállottja lett, hiszen az orvosok határozottan kijelentették, hogy könnyen belehalhat a betegségébe, ha nem vigyáz a bőrére.
Innentől a sokat takaró ruhadarabok nem csupán stíluselemek voltak számára, hanem egyfajta pajzs is, ami megvédi őt a napfénytől.
Mindezek ellenére mégis olyan kifogástalan stílusérzékkel kombinálta ezeket a darabokat, hogy senkinek egy pillanatig nem fordult meg a fejében, hogy ennek bármilyen mögöttes tartalma is lehet.
