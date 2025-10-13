Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezért viselt mindig kalapot Diane Keaton: az ok összetöri a szívedet

Nagy Kata
2025.10.13.
Diane Keaton nem csak tehetségével és elképesztő karizmájával hódította meg az egész világ szívét, de stílusérzéke is lenyűgöző volt. Igazi stílusikonnak számított tökéletes szabású kosztümjeivel, csodás garbóival és a védjegyévé vált kalapjaival.

Diane Keaton sosem tartozott azok közé a színésznők közé, akik szeretik mutogatni magukat, ennek pedig egészen megrendítő oka volt. 

Diane Keaton kalapban
Diane Keaton valóságos stílusikon volt
Forrás: Getty Images North America

Szívszorító az oka, amiért Diane Keaton mindig kalapot és zárt ruhát viselt 

Diane Keaton egy igazi stílusikon volt: bárhol megjelent, mindig kifogástalanul nézett ki, imádta a bő szabású nadrágokat, az ingeket, karcsúsított blézereket és a széles öveket. Egyike volt azon keveseknek Hollywoodban, akik nem mentek a divat után, hanem diktálták azt, ráadásul mindenféle magamutogatás vagy ízléstelenség nélkül. 

Bár az Annie Hall sztárja mindig magabiztosnak tűnt, valójában az egész életét átszőtte a félelem: a bőrrák ugyanis egyfajta örökség volt a családjában, szinte minden hozzátartozója küzdött vele. 

A színésznő apjának és a bátyjának is bazális bőrrákja volt és a nagynénjét sem kímélte: nála annyira súlyos mértéket öltött a betegség, hogy még az orrát is el kellett távolítani. 

Diane Keaton ikonikus kalapjai egyikében
Diane imádta az öltönyöket és a kalapokat. 
Forrás: Getty Images Europe

Diane Keaton fiatalon szembesült a betegségével: mindössze 21 évesen bazális sejtes karcinómát diagnosztizáltak nála, majd később a laphámsejtes rák is megtámadta a testét, ami miatt kétszer meg is kellett műteni. Bár előtte igazi napimádó volt, a diagnózis után a napvédelem megszállottja lett, hiszen az orvosok határozottan kijelentették, hogy könnyen belehalhat a betegségébe, ha nem vigyáz a bőrére.

 Innentől a sokat takaró ruhadarabok nem csupán stíluselemek voltak számára, hanem egyfajta pajzs is, ami megvédi őt a napfénytől. 

Mindezek ellenére mégis olyan kifogástalan stílusérzékkel kombinálta ezeket a darabokat, hogy senkinek egy pillanatig nem fordult meg a fejében, hogy ennek bármilyen mögöttes tartalma is lehet. 

