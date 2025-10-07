Micsoda meglepetés! Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck, egy csók is elcsattant – FOTÓ

A 56 éves énekes-színésznő a főszereplő a produkcióban, míg az 53 éves Affleck és barátja, Matt Damon közös produkciós cége, az Artist Equity gyártotta a filmet. Bár Jennifer Lopez és Ben Affleck 2025 februárjában elváltak, de úgy tűnik, nincsenek rosszban, és szakmailag továbbra is támogatják egymást.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a A Pókasszony csókja című musical premierjén

Forrás: Getty Images

„Nagyon köszönöm, Ben, ez a film nem jöhetett volna létre nélküled és az Artist Equity nélkül” – mondta Jennifer Lopez a vetítés előtti köszöntőjében. A sztár Harris Reed 2026-os tavaszi kollekciójának egyik látványos, szoborszerű ruháját viselte a rendezvényen. A vörös szőnyegen több fotó is készült a két hírességről, akik jó hangulatban beszélgettek, sőt egy puszi is elcsattant köztük.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a válás ellenére is jóban vannak

Ben Affleck a sajtónak azt mondta, exfeleségével együtt vitték sikerre a filmet.

Jennifer Lopez a Today műsorában méltatta volt férjét: „Ha Ben nem lett volna, ez a film nem készült volna el. Ezt mindig is el fogom ismerni neki.” A válásukra utalva hozzátette: „Az ilyen dolgok megesnek az életben, tovább kell lépni.”

Az énekesnő azt is elárulta, hogy a musical forgatása segített neki feldolgozni a nehéz időszakot: „A film arról szól, hogyan menekülünk a valóság elől, és hogyan menthet meg minket a művészet. Számomra ez a projekt valódi terápia volt.”

A Pókasszony csókja 2025-ben debütált a Sundance Filmfesztiválon. Az alkotás Kander, Ebb és Terrence McNally klasszikus Broadway-musicaljének modern újragondolása. A film alapjául Manuel Puig 1976-os regénye és az 1985-ös, William Hurt főszereplésével készült film szolgált. A rendező Bill Condon (Chicago), a főszerepekben Jennifer Lopez mellett Diego Luna és Tonatiuh látható. Lopez egy Ingrid Luna nevű filmsztárt alakít, aki az álom és a valóság határán keresi önmagát.

A produkciót Jennifer Lopez, Ben Affleck és Matt Damon közösen jegyzik producerként. A film október 10-én kerül a mozikba.