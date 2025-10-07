Micsoda meglepetés! Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck, egy csók is elcsattant – FOTÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Horváth Angéla
2025.10.07.
Jennifer Lopez és Ben Affleck újra együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt: a volt házaspár együtt pózolt a Kiss of the Spider Woman (A Pókasszony csókja) New York-i premierjén. Ben Affleck azért volt ott, mert ő a musical egyik executive producere.

A 56 éves énekes-színésznő a főszereplő a produkcióban, míg az 53 éves Affleck és barátja, Matt Damon közös produkciós cége, az Artist Equity gyártotta a filmet. Bár Jennifer Lopez és Ben Affleck 2025 februárjában elváltak, de úgy tűnik, nincsenek rosszban, és szakmailag továbbra is támogatják egymást.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a A Pókasszony csókja című musical premierjén
Jennifer Lopez és Ben Affleck a A Pókasszony csókja című musical premierjén
Forrás: Getty Images

„Nagyon köszönöm, Ben, ez a film nem jöhetett volna létre nélküled és az Artist Equity nélkül” – mondta Jennifer Lopez a vetítés előtti köszöntőjében. A sztár Harris Reed 2026-os tavaszi kollekciójának egyik látványos, szoborszerű ruháját viselte a rendezvényen. A vörös szőnyegen több fotó is készült a két hírességről, akik jó hangulatban beszélgettek, sőt egy puszi is elcsattant köztük. 

Jennifer Lopez, Ben Affleck at the "Kiss of the Spider Woman" New York Screening held at The Shed on October 06, 2025 in New York, New York. (Photo by Aurora Rose/Variety via Getty Images)

Jennifer Lopez és Ben Affleck a válás ellenére is jóban vannak

Ben Affleck a sajtónak azt mondta, exfeleségével együtt vitték sikerre a filmet.

Jennifer Lopez a Today műsorában méltatta volt férjét: „Ha Ben nem lett volna, ez a film nem készült volna el. Ezt mindig is el fogom ismerni neki.” A válásukra utalva hozzátette: „Az ilyen dolgok megesnek az életben, tovább kell lépni.”

Az énekesnő azt is elárulta, hogy a musical forgatása segített neki feldolgozni a nehéz időszakot: „A film arról szól, hogyan menekülünk a valóság elől, és hogyan menthet meg minket a művészet. Számomra ez a projekt valódi terápia volt.”

A Pókasszony csókja 2025-ben debütált a Sundance Filmfesztiválon. Az alkotás Kander, Ebb és Terrence McNally klasszikus Broadway-musicaljének modern újragondolása. A film alapjául Manuel Puig 1976-os regénye és az 1985-ös, William Hurt főszereplésével készült film szolgált. A rendező Bill Condon (Chicago), a főszerepekben Jennifer Lopez mellett Diego Luna és Tonatiuh látható. Lopez egy Ingrid Luna nevű filmsztárt alakít, aki az álom és a valóság határán keresi önmagát.

A produkciót Jennifer Lopez, Ben Affleck és Matt Damon közösen jegyzik producerként. A film október 10-én kerül a mozikba.

