Harry herceg végleg elveszítette testvére bizalmát – Vilmos sosem bocsát meg neki Katalin hercegné miatt

A Channel 5 új produkciója, a Prince Harry: My Terrible Year című film a sussexi herceg szakmai kudarcait és családi konfliktusait vizsgálja. Ingrid Seward királyi életrajzíró a műsorban hangsúlyozta: „Harry herceg a pénz miatt alázta meg Katalint, és erre nincs mentség. Ez olyan árulás, amit nem lehet könnyen megbocsátani.”

Vilmos herceg valószínű sosem bocsát meg Harry hercegnek

Forrás: Getty Images

Harry herceg átlépett egy határt, és ez végzetes lehet

A dokumentumfilm elemzői szerint Harry és Vilmos között a szakadék egyre mélyebb. A herceg Nagy-Britanniában ma már a királyi család legkevésbé népszerű tagjai közé tartozik, annak ellenére, hogy békülni próbál az apjával, III. Károllyal. Egy bennfentes szerint: „Minden alkalommal, amikor Harry nyilvánosan megszólalt, különösen amikor Katalint is bevonta a sztorijaiba, az még távolabb taszította őt Vilmostól. Ezt a határt Harrynek nem szabadott volna átlépni.”

Harry herceg az elmúlt években többször is élesen kritizálta bátyját és annak feleségét. Könyvében azt állította, hogy Katalin hercegné miatt fakadt sírva Meghan Markle az esküvőjük előkészületei során, és azt is kiteregette, hogy testvérével tettlegességig fajult egy vita Meghan miatt.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban léptek vissza a királyi feladatoktól, és azóta építik új életüket az Egyesült Államokban. Bár a Netflixszel kötött, 100 millió dolláros szerződésük óriási lehetőségnek tűnt, a produkcióik eddig vegyes fogadtatásban részesültek. Harry sportdokumentumfilmjét például a Guardian unalmasnak, a Decider önfényezésnek nevezte, míg más kritikusok egyszerűen érdektelennek találták. Egy bennfentes szerint: „Harry azt hitte, az embereket valóban érdekli a története, de valójában mindig csak a leleplezések miatt kapta fel a sajtó.” Meghan Markle életmód-sorozata, a Szeretettel, Meghan valamivel jobban teljesített, de globálisan így is csak 5,3 millió nézőt vonzott, és a világranglistán a 383. helyig jutott.