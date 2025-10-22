Kim Kardashian 12 éves lánya ismét kiverte a biztosítékot: tetovált arccal mutatkozott - Videó!

Újra felrobbantotta a netet North West kinézete. Kim Kardashian lánya legutóbb akkor került a kritikák célkeresztjébe, amikor néhány héttel ezelőtt egy rövid rakott szoknyában, fűzőben, és egy platformos csizmában jelent meg Rómában az anyukájával. A netezők szerint inkább hasonlított egy 40 éves nőre, mint egy általános iskolás kislányra. A feltűnő öltözékéhez még egy derékig érő, kék póthajat is felrakott, ami még furcsábbá varázsolta a kinézetét. Akkor azonban még nem sejtették a rajongók, hogy lehet fokozni North West megjelenését.

Forrás: Getty Images North America

Kim Kardashian lánya tetoválásokkal és piercingekkel hozta zavarba a követőit

Kim Kardashian és Kanye West lánya már most népes rajongótáborral rendelkezik a közösségi médiában, az Instagram-oldalát például már 40 ezren követik. A nepo baby rendszeresen Instagram-videókat készít, amelyeken megszokta mutatni, hogy milyen póthajakat és műkörmöket csináltatott magának. A legújabb felvétele azonban minden eddiginél nagyobbat ment:

Új felvételén kék fonott hajjal, arctetoválásokkal, és orrpiercinggel látható a 12 éves lány. A videó akkora felháborodást okozott, hogy a North végül kiegészítette a bejegyzését azzal a szöveggel, hogy a képsorokon látható tetkók csak filterek, és valójába nem tetováltatta ki az arcát. Durva belegondolni, hogy a követői már azt is kinéznék a nepo babyből, hogy képes lenne kivarratni az arcát - számolt be róla a PageSix.

Fotó: NRTHWESTT

A North West és Kim Kardashian római vakációján készült fotót pedig itt tudjátok megtekinteni: