Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nepo baby

Kim Kardashian 12 éves lánya ismét kiverte a biztosítékot: tetovált arccal mutatkozott - Videó!

nepo baby North West Kim Kardashian
Life.hu
2025.10.22.
Még csak 12 éves a kis North West, mégis hatalmas hullámokat tud már kelteni a közösségi médiában. Kim Kardashian lánya rendszeresen változtatja a kinézetét, és a rajongók szerint az édesanyját teljesen hidegen hagyja, hogy hogyan öltözködik és mutatkozik a gyermeke.

Újra felrobbantotta a netet North West kinézete. Kim Kardashian lánya legutóbb akkor került a kritikák célkeresztjébe, amikor néhány héttel ezelőtt egy rövid rakott szoknyában, fűzőben, és egy platformos csizmában jelent meg Rómában az anyukájával. A netezők szerint inkább hasonlított egy 40 éves nőre, mint egy általános iskolás kislányra. A feltűnő öltözékéhez még egy derékig érő, kék póthajat is felrakott, ami még furcsábbá varázsolta a kinézetét. Akkor azonban még nem sejtették a rajongók, hogy lehet fokozni North West megjelenését.

Kim Kardashian lánya tetovált arccal és piercingekkel jelent meg a legújabb videójában
Kim Kardashian lánya tetovált arccal és piercingekkel jelent meg a legújabb videójában
Forrás: Getty Images North America

Kim Kardashian lánya tetoválásokkal és piercingekkel hozta zavarba a követőit

Kim Kardashian és Kanye West lánya már most népes rajongótáborral rendelkezik a közösségi médiában, az Instagram-oldalát például már 40 ezren követik. A nepo baby rendszeresen Instagram-videókat készít, amelyeken megszokta mutatni, hogy milyen póthajakat és műkörmöket csináltatott magának. A legújabb felvétele azonban minden eddiginél nagyobbat ment:

Új felvételén kék fonott hajjal, arctetoválásokkal, és orrpiercinggel látható a 12 éves lány. A videó akkora felháborodást okozott, hogy a North végül kiegészítette a bejegyzését azzal a szöveggel, hogy a képsorokon látható tetkók csak filterek, és valójába nem tetováltatta ki az arcát. Durva belegondolni, hogy a követői már azt is kinéznék a nepo babyből, hogy képes lenne kivarratni az arcát - számolt be róla a PageSix.

Kamu tetoválásokkal és piercinggel hozta zavarba követőit Kim Kardashian lánya
Kamu tetoválásokkal és piercinggel hozta zavarba követőit Kim Kardashian lánya
Fotó: NRTHWESTT

A North West és Kim Kardashian római vakációján készült fotót pedig itt tudjátok megtekinteni:

Kim Kardashian és North West Rómában
Kim Kardashian és North West Rómában
Forrás: Instagram/NRTHWESTT

Kim Kardashian végre elárulta, miért hagyta el Kanye Westet: ez volt az utolsó csepp a pohárban

„Meg kellett mentenem magam, hogy jó anya lehessek” – vallotta be Kim kardashian, aki először beszélt őszintén arról, miért adta be a válópert négy gyermekének apja, Kanye West ellen.

Kim Kardashian lányának szettje kiverte a biztosítékot: „12 éves, de olyan, mintha 40 lenne!" - FOTÓ

Kim Kardashian és lánya, North West Rómába utaztak, ott fotózták le őket. A 12 éves lány kinézete felrobbantotta a netet, sokak szerint egyáltalán nem a korának megfelelően öltözik.

Kim Kardashian lányát nepobabaként emlegetik: North West tehetségét vitatja a közönség

A hétvégén debütált színészként a 10 éves North West, de nem aratott osztatlan sikert a közönség előtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu