2025. aug. 27., szerda

Kim Kardashian lányának szettje kiverte a biztosítékot: „12 éves, de olyan, mintha 40 lenne!" - FOTÓ

2025.08.27.
Kim Kardashian és lánya, North West Rómába utaztak, ott fotózták le őket. A 12 éves lány kinézete felrobbantotta a netet, sokak szerint egyáltalán nem a korának megfelelően öltözik.

Az anya-lánya páros egymáshoz illő, fekete szettben jelent meg: Kim Kardashian testhezálló selyemruhát viselt, lánya pedig fűzős felsőt rakottszoknyával és térdig érő, platformos csizmával. North West derékig érő, kék műhajat tetetett fel magának, ami még feltűnőbbé tette megjelenését. 

Kim Kardashian lánya sokkolta az internet népét

A kommentelők teljesen kiakadtak North West kinézetén - Kim Kardashian kapott hideget meleget, amiért engedi, hogy lánya így öltözködjön.

„Ő még csak gyerek, engedjétek gyereknek lenni!” – fakadt ki valaki.

„Ez a ruha egy 12 évesnek túl sok” – jegyezte meg egy másik.

„Melyik kislány visel fűzőt ebben a korban?” – kérdezte felháborodva egy kommentelő.

Akadt, aki ettől sokkal keményebben fogalmazott: „Ez a gyerek úgy néz ki, mintha 40 éves lenne.” Más pedig gúnyosan hozzátette: „Vajon mikor lesz az első plasztikai műtétje?”

North West korábban maga is elmondta, hogy öltözködésére nagy hatással van édesapja, Kanye West. Az Interview magazinnak úgy fogalmazott: „Szeretem az utcai stílust és a ’90-es éveket. Tyler, the Creator, az apám… és a saját ötleteim inspirálnak.”

Kim Kardashian pedig nem egyszer beszélt arról, hogy legidősebb lánya a legkeményebb divatkritikusa: a Met-gálára is rendszerint magával viszi, mert szerinte North határozott és őszinte véleményt mond az összeállításairól.

North már most nagyratörő terveket szövöget: saját divatmárkát indítana, de rapperként, kosárlabdázóként és művészként is kipróbálná magát.

Egy biztos: bár a közösségi médiában sokan vitatják, mennyire helyénvaló egy 12 éves lányt felnőttes ruhába öltöztetni, North West már most pontosan tudja, hogyan vonzza magára a figyelmet – és láthatóan nem is fél élni ezzel a lehetőséggel.

