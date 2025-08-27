Kim Kardashian lányának szettje kiverte a biztosítékot: „12 éves, de olyan, mintha 40 lenne!" - FOTÓ

Az anya-lánya páros egymáshoz illő, fekete szettben jelent meg: Kim Kardashian testhezálló selyemruhát viselt, lánya pedig fűzős felsőt rakottszoknyával és térdig érő, platformos csizmával. North West derékig érő, kék műhajat tetetett fel magának, ami még feltűnőbbé tette megjelenését.
A kommentelők teljesen kiakadtak North West kinézetén - Kim Kardashian kapott hideget meleget, amiért engedi, hogy lánya így öltözködjön.
„Ő még csak gyerek, engedjétek gyereknek lenni!” – fakadt ki valaki.
„Ez a ruha egy 12 évesnek túl sok” – jegyezte meg egy másik.
„Melyik kislány visel fűzőt ebben a korban?” – kérdezte felháborodva egy kommentelő.
Akadt, aki ettől sokkal keményebben fogalmazott: „Ez a gyerek úgy néz ki, mintha 40 éves lenne.” Más pedig gúnyosan hozzátette: „Vajon mikor lesz az első plasztikai műtétje?”
North West korábban maga is elmondta, hogy öltözködésére nagy hatással van édesapja, Kanye West. Az Interview magazinnak úgy fogalmazott: „Szeretem az utcai stílust és a ’90-es éveket. Tyler, the Creator, az apám… és a saját ötleteim inspirálnak.”
Kim Kardashian pedig nem egyszer beszélt arról, hogy legidősebb lánya a legkeményebb divatkritikusa: a Met-gálára is rendszerint magával viszi, mert szerinte North határozott és őszinte véleményt mond az összeállításairól.
North már most nagyratörő terveket szövöget: saját divatmárkát indítana, de rapperként, kosárlabdázóként és művészként is kipróbálná magát.
Egy biztos: bár a közösségi médiában sokan vitatják, mennyire helyénvaló egy 12 éves lányt felnőttes ruhába öltöztetni, North West már most pontosan tudja, hogyan vonzza magára a figyelmet – és láthatóan nem is fél élni ezzel a lehetőséggel.
