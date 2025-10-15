Kim Kardashian végre elárulta, miért hagyta el Kanye Westet: ez volt az utolsó csepp a pohárban

Kim Kardashian hosszú idő után először beszélt nyíltan arról, mi vezetett ahhoz, hogy nyolc év házasság után elváljon a rapper-divattervezőtől, Kanye Westtől. Egy podcastben a riporter kérdésére elárulta, mi volt az a „végső csepp”, ami miatt meghozta a nehéz döntést.

Kim Kardashian és Kanye West itt még együtt, 2020-ban

Kim Kardashian azt állítja, hogy Kanye West kiszámíthatatlanná vált

„Sok mindent nem tudtam elviselni” – kezdte Kim Kardashian. – „Nem tetszett, hogy valaki rosszat mond a gyerekeimről, a nagymamámról, a nagynénémről... Az érzések, amiket kiváltott belőlem, elviselhetetlenné váltak. Ha valakik így éreznek egymás iránt, akkor nem kell együtt lenniünk.”

Különösen fájdalmas volt számára, amikor Kanye West nyilvánosan beszélt arról, hogy Kim fontolóra vette az abortuszt, amikor először terhes lett. Emellett az is nagyon zavarta, hogy a férfi idővel érzelmileg és anyagilag is kiszámíthatatlanná vált.

„Egyszer hazamentem, és öt Lamborghinivel várt – másnapra meg eltűntek. Odaadta őket a barátainak. Nem tudtam, mire ébredek másnap. Ez nagyon nyugtalanító volt” – mesélte. – „A stabilitás hiánya óriási probléma lett.”

Kim elárulta azt is, hogy mennyire félt attól, hogy válása miatt kizárják divatvilágból, hiszen oda Kanye által került be. Ám ennek épp az ellenkezője történt: „Az egyik legnagyobb projektem a válás után valósult meg. Az univerzum megjutalmazott, és megmutatta, hogy jó úton járok” – mondta.

A négygyermekes édesanya hangsúlyozta, hogy nem csak önmagáért hozta meg a döntést, hanem a gyerekeiért is.

Amikor már nem tudtam szülőként úgy működni, ahogy kellene, amikor nem tudtam jelen lenni és figyelni, akkor tudtam, hogy változtatnom kell. Meg kellett mentenem magam, hogy jobb anya legyek. És hiszem, hogy ha majd nagyobbak lesznek a gyerekeim, meg fogják érteni.

Kim Kardashian és Kanye West 2014-ben házasodtak össze, 2022-ben pedig hivatalosan is elváltak. Kanye nem sokkal később összejött Bianca Censorival, akiről sokan úgy gondolják, Kimre tökéletes mása.