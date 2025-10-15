Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válás

Kim Kardashian végre elárulta, miért hagyta el Kanye Westet: ez volt az utolsó csepp a pohárban

válás Kim Kardashian Kanye West
Szabados Dániel
2025.10.15.
„Meg kellett mentenem magam, hogy jó anya lehessek” – vallotta be Kim kardashian, aki először beszélt őszintén arról, miért adta be a válópert négy gyermekének apja, Kanye West ellen.

Kim Kardashian hosszú idő után először beszélt nyíltan arról, mi vezetett ahhoz, hogy nyolc év házasság után elváljon a rapper-divattervezőtől, Kanye Westtől. Egy podcastben a riporter kérdésére elárulta, mi volt az a „végső csepp”, ami miatt meghozta a nehéz döntést.

Kim Kardashian és Kanye West itt még együtt, 2020-ban
Kim Kardashian és Kanye West itt még együtt, 2020-ban
Forrás: Getty Images

Kim Kardashian azt állítja, hogy Kanye West kiszámíthatatlanná vált

„Sok mindent nem tudtam elviselni” – kezdte Kim Kardashian. – „Nem tetszett, hogy valaki rosszat mond a gyerekeimről, a nagymamámról, a nagynénémről... Az érzések, amiket kiváltott belőlem, elviselhetetlenné váltak. Ha valakik így éreznek egymás iránt, akkor nem kell együtt lenniünk.”

Különösen fájdalmas volt számára, amikor Kanye West nyilvánosan beszélt arról, hogy Kim fontolóra vette az abortuszt, amikor először terhes lett. Emellett az is nagyon zavarta, hogy a férfi idővel érzelmileg és anyagilag is kiszámíthatatlanná vált.

„Egyszer hazamentem, és öt Lamborghinivel várt – másnapra meg eltűntek. Odaadta őket a barátainak. Nem tudtam, mire ébredek másnap. Ez nagyon nyugtalanító volt” – mesélte. – „A stabilitás hiánya óriási probléma lett.”

Kim elárulta azt is, hogy mennyire félt attól, hogy válása miatt kizárják divatvilágból, hiszen oda Kanye által került be. Ám ennek épp az ellenkezője történt: „Az egyik legnagyobb projektem a válás után valósult meg. Az univerzum megjutalmazott, és megmutatta, hogy jó úton járok” – mondta.

A négygyermekes édesanya hangsúlyozta, hogy nem csak önmagáért hozta meg a döntést, hanem a gyerekeiért is.

Amikor már nem tudtam szülőként úgy működni, ahogy kellene, amikor nem tudtam jelen lenni és figyelni, akkor tudtam, hogy változtatnom kell. Meg kellett mentenem magam, hogy jobb anya legyek. És hiszem, hogy ha majd nagyobbak lesznek a gyerekeim, meg fogják érteni.

Kim Kardashian és Kanye West 2014-ben házasodtak össze, 2022-ben pedig hivatalosan is elváltak. Kanye nem sokkal később összejött Bianca Censorival, akiről sokan úgy gondolják, Kimre tökéletes mása.

Cardi B kiosztotta a trollt, aki megkérdezte, miért esik mindig teherbe: az énekesnő brutális választ adott

A rapper ismét egyértelművé tette, hogy nem tűri a tolakodó kérdéseket – és nem is finomkodik a válaszaival.

Michael J. Fox megrázó vallomása: „Már nem próbálok járni, annyi csontom eltört”

A Vissza a jövőbe sztárja őszintén beszélt a Parkinson-kórral vívott harcáról. A Michael J. Fox elárulta, hogy a betegsége miatt annyi csonttörése volt az elmúlt években, hogy ma már nem mer önállóan járni és nem is megy jól neki.

Újabb titokra derült fény: ezért nem fogadott örökbe Jennifer Aniston, amikor kiderült, nem lehet saját gyereke

Bár a lombikkezelések nem jártak sikerrel, az adoptáción el sem gondolkodott. Jennifer Anistonnak mindenképpen az volt a vágya, hogy ő legyen a vérszerinti édesanyja gyerekének.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu