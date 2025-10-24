Kim Kardashian sokkoló diagnózist kapott – életveszélyes agyi rendellenességet találtak nála

A valóságshow-sztár elmondta, hogy az agyáról készült MRI-felvételek mutatták ki az elváltozást, amelyet az orvosok a túlzott stressznek tulajdonítottak. Kim Kardashian szerint exe, Kanye West miatt kell folyton idegeskednie.

Kim Kardashiannál agyi aneurizmát diagnosztizáltak

Forrás: Northfoto

Kim Kardashian túl stresszes

„Az orvosok szerint a stressz okozta” – mondta a valóságshow-ban Kim, és hozzátette, a legstresszesebb időszaka a volt férjével, négy gyereke apjával, Kanye Westtel való válása volt. Hozzátette, a férfit azóta sem tudja teljesen kizárni az életéből, gyerekeik örökre összekötik őket. Kim korábban egyébként már panaszkodott arról, hogy Kanye megbízhatatlan, neki pedig nagyon nehéz egyedülálló anyának lenni. Később elmondta, miért hagyta el Westet: „Sok mindent nem tudtam elviselni” – nyilatkozta Kim Kardashian. „Nem tetszett, hogy valaki rosszat mond a gyerekeimről, a nagymamámról, a nagynénémről... Az érzések, amiket kiváltott belőlem, elviselhetetlenné váltak. Ha valakik így éreznek egymás iránt, akkor nem kell együtt lenniünk” – szögezte le.

Egyelőre nem kell műteni

Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata (NHS) szerint az aneurizma az agyban lévő véredény kitágulása, amely repedés esetén súlyos belső vérzést és életveszélyes állapotot okozhat. A kisebb, nem megrepedt aneurizmákat általában rendszeres orvosi ellenőrzéssel figyelik, és nem igényelnek azonnali műtéti beavatkozást. Kim Kardashian jelenleg orvosi felügyelet alatt áll − írja a Daily Star.