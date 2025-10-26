Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap

Ördögien dögös volt Liptai Claudia a Sztárban Sztár élő adásában - Videó

Komáromi Bence
2025.10.26.
Vasárnap ismét folytatódott az ország legnagyobb showja, a Sztárban Sztár All Stars. Liptai Claudia ellopta a rivaldafényt az énekesektől: olyan vadító ruhát viselt, amely még Lucifert is levette volna a lábáról.

Szó szerint és átvitt értelemben is pokolian dögös volt Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars élő showjában. Vasárnap este a zsűritag egy tűzpiros ruhát viselt, amely hegyes válltöméseivel, merész dekoltázsával, és asszimetrikus motívumaival Lucifert idézte meg.

Liptai Claudia dögös ördögként szerepelt a legutóbbi adásban
Forrás: TV2

Liptai Claudia előre hozta a halloweent

Claudia valószínűleg azért választotta ezt a vagány és különleges öltözéket, mert jövő hét pénteken lesz hallowen, azonban legközelebb csak vasárnap folytatódik a műsor. Liptai Claudia ruhája telitalált volt.

Nem mehetünk el szó nélkül Lékai-Kiss Ramóna ruhája mellett sem, aki egy flitteres csodát viselt, amely mérnöki adagolással tudta egyszerre titokzatossá és pikánssá varázsolni a műsorvezető megjelenését. Ha kíváncsiak vagytok a hölgyek ruháira, nézzétek meg az alábbi videót:

