Ördögien dögös volt Liptai Claudia a Sztárban Sztár élő adásában - Videó

Szó szerint és átvitt értelemben is pokolian dögös volt Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars élő showjában. Vasárnap este a zsűritag egy tűzpiros ruhát viselt, amely hegyes válltöméseivel, merész dekoltázsával, és asszimetrikus motívumaival Lucifert idézte meg.

Liptai Claudia dögös ördögként szerepelt a legutóbbi adásban

Forrás: TV2

Liptai Claudia előre hozta a halloweent

Claudia valószínűleg azért választotta ezt a vagány és különleges öltözéket, mert jövő hét pénteken lesz hallowen, azonban legközelebb csak vasárnap folytatódik a műsor. Liptai Claudia ruhája telitalált volt.

Nem mehetünk el szó nélkül Lékai-Kiss Ramóna ruhája mellett sem, aki egy flitteres csodát viselt, amely mérnöki adagolással tudta egyszerre titokzatossá és pikánssá varázsolni a műsorvezető megjelenését. Ha kíváncsiak vagytok a hölgyek ruháira, nézzétek meg az alábbi videót: