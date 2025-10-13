Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Liptai Claudia ruhája mindenkit sokkolt − Izgalmas divatpillanatok Sztárban Sztár All Stars legújabb részéből

Divat nem mindennapi módon! Liptai Claudiától és Lékai-Kiss Ramónától leesett az állunk a Sztárban Sztár All Stars hatodik műsorában. Nézd meg galériánkban a legizgalmasabb pillanatokat!

Most vasárnap láthattuk a Sztárban Sztár All Stars hatodik adását, és ezzel együtt talán az eddigi legjobb szetteket. Liptai Claudia ruhája mindenkit lesokkolt. Nézd meg galériánkat!

Így öltöztek fel a Sztárban Sztár All Stras zsűrijei a legújabb adásban
Forrás: TV2

A hatodik rész győztese Horváth Tamás volt, és a szavazatok alapján Vásáry André számára ért véget a verseny. A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában láthattunk vicces kommenteket, lenyűgöző produkciókat, és nem mellesleg sokkoló divatpillanatokat is. A zsűrik legújabb outfitjei, ismételten összhangban, egymáshoz illően lettek kiválogatva. 

A Sztárban Sztár All Stars 6. részének szettjei

Liptai Claudia ismét főszerepet kapott, hiszen olyan fekete ruhában volt, amit aranyozott evőeszközökkel díszítettek. A luxushatású ruha klasszikus, egyenes nyakkivágása és hosszú ujja tökéletesen állt Claudián. Lékai-Kiss Ramóna egy szürkés, barna csillogó ruhában volt, amit a csavart dizájn tett igazán egyedivé. A ruha árnyalata és szabása tökéletesen illett Ramóna alaptónusaihoz. A műsorvezető haját hollywoodi loknikba sütötték be, és ajkait élénkvörösre festették. Hajós András és Stohl András a női kollégákhoz passzoló földszínekbe öltöztek. Hajós Andráson egy barna, hasítottbőr-kabát volt, míg ezzel ellentétesen Stohl András egy világosbarna bőrkabátban ülte végig a műsort. 

A Sztárban sztár legújabb műsorában nem a flitteres, tollas extravagancián volt a hangsúly, hanem a harmonikus összeállításokon és a laza elegancián. A szettek minden apró részlete, a legkisebb kiegészítőig összhangban voltak egymással, így egy egységes divatmegjelenést kaphattunk. 

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg a hatodik műsor legizgalmasabb divatpillanatait!

Liptai Claudia ruhájától megfagyott a levegő: íme, a Sztárban Sztár All Stars legújabb adásának divatpillanatai

