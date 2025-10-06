Meghan Markle meggyalázta Diana emlékét: "több mint ostoba és hihetetlenül érzéketlen"

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A néhai hercegné balesete helyszínén videózott Harry herceg felesége. Meghan Markle ezzel ismét kihúzta a gyufát, a kommentelők egy emberként támadják a felvételért.

A sussexi hercegné ismét olyat tett, amit a britek soha nem bocsátanak meg neki. Meghan Markle egy Instagram-videóban látható, amelyben Párizsban egy limuzinban feltett lábbal furikázik, nem messze attól az alagúttól, ahol Diana hercegnő 1997-ben életét vesztette.

Meghan Markle a Párizsi Divathéten vett részt
Meghan Markle a Párizsi Divathéten vett részt
Meghan Markle „hihetetlenül érzéketlen”

A felvételt, amelyet a sussexi hercegné osztott meg, többen „ízléstelennek” és „érzéketlennek” nevezték. A videóban Markle útja a III. Alexandre-híd és az Invalidusok hídja mellett halad, nem messze a Pont d’Alma alagúttól, ahol Diana hercegnő tragikus balesete történt. Richard Fitzwilliams királyi szakértő a Daily Mailnek így nyilatkozott: „Nem értem, mi a csuda járhatott a fejében, mert az biztos, hogy egyetlen tanácsadója sem javasolt neki ilyesmit.”

 A szakértő szerint a közösségi médiába feltöltött bejegyzés „teljesen zavarba ejtő” és „több mint ostoba” és „hihetetlenül érzéketlen”-

Az X-felhasználók teljesen kiakadtak

A közösségi médiában rengeteg kritikát kapott Markle. Egy X-felhasználó „amerikai pszichónak” nevezte Meghant, míg egy másik úgy fogalmazott: „Ha azért autózott Diana hercegnő halálának helyszínére, mert így akart üzenni Vilmos hercegnek, akkor Meghan Markle maga az ördög.” Egy harmadik hozzászóló arról írt, hogy a hercegné egészen biztosan pszichopata és a videót „a gonoszság új szintjének” nevezte. Egy negyedik egyszerűen „démonként” emlegette őt. Voltak, aki igyekeztek megvédeni Meghant: „Általában én is felteszem a lábamat? Nem hiszem, hogy a rosszindulat vezérelte, ez teljesen emberi viselkedés volt a magassarkú viselése után” − olvasható egy kommentben. 

Markle a Párizsi Divathéten több eseményen is részt vett. Szombaton a Balenciaga bemutatóján jelent meg, hogy támogassa barátját, Pierpaolo Picciolit, aki idén júliusban lett a divatház kreatív igazgatója.

